Melissa Klug se pronuncia luego que ‘Loco’ Vargas le hiciera pesada broma a Jesús Barco sobre Jefferson Farfán

El exfutbolista sorprendió a su invitado con una referencia a la expareja de Melissa Klug, pero Barco mantuvo el buen humor, respondió con soltura y compartió detalles sobre su vida fuera del fútbol. La Parrilla del Loco/ YouTube

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Melissa Klug aseguró que no le incomodó la broma realizada por Juan Manuel ‘Loco’ Vargas a su pareja, Jesús Barco, durante una entrevista en la que se mencionó a Jefferson Farfán, exfutbolista y expareja de la empresaria. La declaración se produce tras la repercusión mediática del episodio, en el que el exdefensor consultó a Barco si sus seguros de vida provenían del ‘10 de la calle’, apodo con el que se identifica a Farfán.

Melissa Klug explicó a Trome que mantiene una larga amistad con Juan Manuel Vargas y que la situación no generó ningún malestar, ni para ella ni para su entorno familiar. Según sus palabras, “no, para nada. Fue chacota, son bromas entre amigos, él también es mi amigo, lo conozco hace mil años y yo ya sé cómo es él”.

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La empresaria relató que, tras la entrevista transmitida en el podcast de Juan Manuel Vargas, conversó con Jesús Barco sobre la reacción ante la broma. “Yo le dije por qué no respondió o le volteaste el pastel, pero me dijo que no le interesaba. Ellos son amigos de años, se tienen todo guardado”, sostuvo Klug.

Melissa Klug asegura que no tiene problemas con Loco Vargas tras pesada broma a Jesús Barco.

La interacción entre Jesús Barco y Juan Manuel Vargas durante el podcast fue interpretada por algunos seguidores como una situación incómoda, en especial por la alusión directa a Jefferson Farfán. Sin embargo, Klug recalcó que ambos futbolistas mantienen una relación de confianza. “Ellos son amigos de años”, resaltó, añadiendo que en su entorno las bromas forman parte de la rutina.

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Respecto al comentario sobre los seguros de vida, Jesús Barco solo atinó a reír y devolverle la broma. “No, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es?”, le dijo el novio de Melissa Klug. Entre carcajadas, Vargas se negó a seguir indagando:“No me interesa”, dando por cerrado el tema y manteniendo el tono amigable.

Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Jesús Barco protagonizaron un momento divertido durante la entrevista, con bromas sobre Jefferson Farfán y anécdotas personales.

Relación actual con Jesús Barco

Consultada sobre el estado de su relación con Jesús Barco, Melissa Klug expresó que atraviesan un buen momento. “Todo bien felizmente y gracias a Dios. Tenemos una hijita, es bonito que crezca con sus papás juntos, somos una familia”, manifestó. La empresaria remarcó la importancia de mantener un ambiente estable para su hija y valoró la etapa que comparten como pareja y familia.

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En relación con los planes futuros, Klug se refirió a la posibilidad de radicarse en Estados Unidos, una opción que barajan debido a la etapa vital de sus hijos. “En un futuro, quién sabe… Ya mis hijos están grandes, todos están haciendo sus vidas”, comentó, alineándose con declaraciones previas de Jesús Barco sobre una eventual mudanza.

Melissa Klug y Jesús Barco sonríen juntos en una foto, reapareciendo públicamente luego de que se especulara sobre una crisis en su relación.

Proceso legal con Jefferson Farfán

Consultada por la prensa sobre el estado actual de su proceso legal con Jefferson Farfán, la empresaria confirmó que el litigio continúa abierto. “Seguimos en proceso, eso es de nunca acabar, ya cuántos años estoy batallando con él, pero ya mejor ni mencionarlo porque cada mención es una carta notarial”, afirmó Klug, aludiendo a la larga disputa y al intercambio constante de comunicaciones legales.

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La empresaria reconoció que ha intentado dejar atrás el conflicto, aunque el cruce de cartas notariales ha sido recurrente. “Yo ya he levantado bandera blanca, pero ya tengo un libro de cien”, sostuvo, haciendo referencia al volumen de notificaciones recibidas a lo largo de los años.

Melissa Klug y Jefferson Farfán enfrentados.

El entorno familiar y la exposición mediática

A lo largo de su trayectoria pública, Melissa Klug ha estado vinculada a figuras del deporte peruano, lo que ha propiciado una exposición constante en los medios. La empresaria ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de preservar la privacidad de su familia y evitar controversias públicas innecesarias.

La reciente broma de Juan Manuel Vargas a Jesús Barco y la reacción de Melissa Klug reflejan una dinámica de confianza entre los proitagonistas y la correa ancha de la ‘blanca de Chucuito’, quien no es la primera vez que enfrenta este tipo de bromas. La empresaria reiteró que, pese a la atención mediática, mantiene el foco en su entorno familiar y en el bienestar de su hija.

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Jesús Barco respondió con humor a la referencia de Vargas sobre el “10 de la calle”, mostrando complicidad y buena disposición ante las preguntas sobre su vida familiar.