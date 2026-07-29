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Piero Alva hizo juicioso análisis sobre Piero Quispe tras su vuelta a Universitario: “Si no estás en tu mejor estado físico, no deberías de competir”

El ‘Zorro’ se pronunció por la llegada del volante peruano al cuadro ‘merengue’ y no dudó en opinar acerca del somatotipo del futbolista peruano

Piero Alva opina sobre la llegada de Piero Quispe a Universitario de Deportes. YouTube
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El regreso de Piero Quispe a Universitario de Deportes, tras más de dos años en el extranjero, ha generado un debate sobre sus condiciones actuales. Aunque el club celebró su vuelta, varios sectores han cuestionado que su paso por ligas como la mexicana y la australiana no se tradujo en una mejora visible de su estado físico. La expectativa era alta, considerando el rigor de estos torneos, pero los comentarios apuntan a que la evolución esperada no se ha producido.

Las críticas han sido persistentes y se centran, sobre todo, en la preparación física de Quispe. En ese sentido, Piero Alva, voz autorizada dentro de la institución, abordó el tema sin rodeos. “Definitivamente el futbolista peruano tiene un somatotipo distinto al que siempre pedimos”, afirmó en primera instancia para el programa de YouTube, Embasados. Según Alva, la búsqueda de jugadores de gran talla física, como centrales de 1,88 metros o delanteros de 1,90, suele chocar con las características biológicas predominantes en el país.

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Para el ‘Zorro’, la llegada del volante de 24 años reabre un debate que trasciende al caso individual y toca una problemática estructural. “En el Perú hay cierta clase de jugadores que sí tienen un somatotipo más para el deporte profesional y otros que no. Pero mientras existan las habilidades, las condiciones y las cualidades, creo que hay una obligación de parte del jugador que quiere ser profesional, y después de parte del club que lo contrata, de exigirle al máximo que hoy por hoy, si no estás en tu mejor estado físico, no deberías de competir. Esa es la realidad”, explicó.

Piero Alva hizo juicioso análisis sobre Piero Quispe tras su vuelta a Universitario.
Piero Alva hizo juicioso análisis sobre Piero Quispe tras su vuelta a Universitario.

Piero Alva insistió en que la responsabilidad es compartida. Tanto el futbolista como la institución deben garantizar que el nivel físico sea el adecuado. La exigencia de la alta competencia no deja margen para la autocomplacencia, sobre todo si el objetivo es pelear en la élite.

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El análisis del actual DT de Universitario en Liga 3 va más allá del caso puntual y se convierte en un llamado de atención para el fútbol nacional. Según sus declaraciones, la profesionalización del deportista peruano pasa por un cambio de mentalidad y una adaptación a las exigencias contemporáneas.

Piero Quispe – Sydney FC - Auckland FC – Perú – deportes – 26 abril
Piero Quispe jugó una temporada en Sydney FC, donde anotó 2 goles y brindó 5 asistencias en 30 partidos. - créditos: Sydney FC

Piero Alva sobre el presente de Universitario

El presente de Universitario en la Liga 1, bajo la conducción de Héctor Cúper, también fue abordado por Piero Alva. El exdelantero describió al equipo como una formación que todavía se encuentra en proceso de ajuste. “Es un equipo que sigue en constante cambio. Ya no es el mismo equipo que terminó tricampeón definitivamente”, comentó, subrayando la necesidad de afinar mecanismos y potenciar fortalezas.

El entrenador de 47 años destacó que el trabajo del argentino se ha enfocado en construir una defensa sólida como base para los resultados. “Se tienen que engranar todavía algunas cosas, se tienen que seguir potenciando otras que veo que se está haciendo mejor como ser sólido en la parte defensiva, o tratar de ser lo más serio y lo más pragmático en la parte defensiva, y sobre eso construir un resultado positivo”, explicó.

El análisis de Alva Niezen sostiene que la solidez defensiva es el punto de partida para el éxito. “Cualquier técnico de experiencia que podría venir y seguramente lo es pues sin ninguna duda Héctor Cúper, sabe que los equipos se arman de atrás para adelante”, puntualizó. Para él, la prioridad ha sido fortalecer la retaguardia antes de buscar un fútbol más vistoso.

Por último, Piero Alva cree que, con el tiempo, el elenco ‘crema’ mostrará una versión más competitiva. “Seguramente después con el tiempo y cuando ya haya un conocimiento mucho más importante entre comando técnico y jugadores, van a ver la mejor versión del equipo”, pronosticó.

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