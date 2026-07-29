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El desafío de volver a encontrarnos

Vivimos tiempos en los que las diferencias parecen ocupar más espacio que aquello que nos une

Peruanos caminando por el centro de Lima
Peruanos caminando por el centro de Lima
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Cada julio, cuando el Perú celebra un nuevo aniversario de su independencia, recordamos nuestra historia, honramos nuestros símbolos patrios y renovamos el orgullo de pertenecer a esta tierra. Las Fiestas Patrias representan, además, una oportunidad para reflexionar sobre el país que queremos legar a las próximas generaciones.

Vivimos tiempos en los que las diferencias parecen ocupar más espacio que aquello que nos une.

No se trata de pensar igual. Una democracia sana necesita diversidad de ideas, debate y crítica. Lo que sí necesita es la capacidad de escucharnos con respeto y reconocer la dignidad de quienes ven el mundo de manera distinta.

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Desde el Consejo Interreligioso del Perú tenemos el privilegio de vivir esa experiencia todos los días. En una misma mesa se sientan representantes de distintas tradiciones religiosas, con historias, creencias y formas de entender la espiritualidad que no siempre coinciden. Sin embargo, cuando el objetivo es el bienestar del Perú, descubrimos que las diferencias dejan de ser un obstáculo para convertirse en una riqueza. Ese aprendizaje tiene mucho que decirle a nuestra sociedad.

La unidad jamás significará uniformidad, pues nadie está llamado a renunciar a sus convicciones para construir un mejor país. La verdadera unidad nace cuando comprendemos que podemos discrepar sin descalificarnos, dialogar sin agredirnos y colaborar sin exigir que todos piensen igual.

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Quizá el valor que más necesitamos recuperar sea la empatía. Ponernos, aunque sea por un instante, en el lugar del otro.

Las comunidades de fe compartimos esa convicción. Más allá de nuestras diferencias doctrinales, creemos que toda persona posee una dignidad que debe ser protegida y promovida. Ese principio puede convertirse en un punto de encuentro para toda la sociedad, independientemente de las creencias religiosas de cada ciudadano.

Por eso nació “Oramos por el Perú”. Como un espacio para demostrar que es posible caminar juntos a pesar de cada una de nuestras diferencias. Cada año, representantes de distintas comunidades religiosas nos reunimos para elevar una oración por nuestro país y, al mismo tiempo, enviar un mensaje que trasciende cualquier credo: el Perú necesita más puentes y menos barreras.

Las Fiestas Patrias nos recuerdan que compartimos una misma historia y un mismo destino.

Si algo necesita el Perú hoy es que aprendamos a vivir dentro de ese maravilloso crisol de diversidad que somos como sociedad. Porque una nación se fortalece cuando cuando personas distintas deciden construir un futuro común. En estas Fiestas Patrias, ese puede ser el mejor acto de amor por el Perú.

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