Kyara Villanella no acompañó a Keiko Fujimori en la Parada Militar 2026

Keiko Fujimori, con una banda bicolor y collar de cruz, asiste a la Parada Militar acompañada de dos mujeres jóvenes que son su sobrina y su hija menor.

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La ausencia de Kyara Villanella en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 fue uno de los puntos más comentados durante el evento realizado en la avenida Brasil. La presidenta Keiko Fujimori encabezó la ceremonia por primera vez desde que asumió la Presidencia de la República, en una jornada que reunió a autoridades, representantes de las Fuerzas Armadas y público en general.

En la tribuna oficial, la mandataria estuvo flanqueada por parte de su entorno familiar más cercano. La presencia de su hija menor, Kaori Villanella, y de su hermana, Sachi Fujimori, resaltó en el palco. En contraste, la ausencia de Kyara Villanella llamó la atención, especialmente porque el día anterior había estado junto a su madre en la toma de mando. Tampoco se vio a Hiro Fujimori, hermano de la mandataria.

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El cambio en la configuración familiar entre ambos eventos generó diversas interpretaciones. Mientras que en la ceremonia de investidura la familia presidencial se mostró unida, en la Parada Militar la composición fue distinta. A lo largo de la jornada, no hubo explicaciones oficiales sobre los motivos de la ausencia de Kyara Villanella ni de Hiro Fujimori.

Keiko Fujimori observa la Gran Parada y Desfile Cívico Militar en la Avenida Brasil de Lima, junto a otras personas que asisten al evento.

La joven, reconocida por su actividad en redes sociales y su participación en certámenes de belleza, había tenido una presencia destacada durante la toma de mando de su madre, el 28 de julio en el Congreso de la República. En ese acto, Kyara Villanella llegó acompañada de su novio, Adrián Harboe, quien se ubicó en una fila posterior a la de la familia presidencial.

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Kyara Villanella fue con su novio a la toma de mando de Keiko Fujimori

La juramentación de Keiko Fujimori como presidenta estuvo marcada por la asistencia de sus familiares más cercanos, quienes ocuparon los lugares principales en el hemiciclo. Kyara Villanella se ubicó al lado de su hermana y otros allegados, mientras que Adrián Harboe observó la ceremonia con discreción desde una posición menos visible, vestido de terno.

La relación de la joven con Harboe ya había generado conversación pública previamente. En la ceremonia de entrega de credenciales de la presidenta, realizada en el Gran Teatro Nacional, ambos se mostraron tomados de la mano, una imagen que se viralizó en redes sociales y captó el interés de los medios. Desde entonces, la pareja se ha mantenido en el centro del debate digital, sobre todo por su aparición en actos oficiales.

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Así fue la aparición de Kyara y Kaori Villanella en la toma de mando de Keiko Fujimori

La presencia de Adrián Harboe junto a Kyara Villanella en la toma de mando fue interpretada como una muestra de apoyo y cercanía familiar. El joven universitario se mantuvo atento a la ceremonia sin buscar protagonismo, pero su asistencia no pasó desapercibida ni entre los asistentes ni entre quienes siguieron la transmisión en tiempo real.

La notoria ausencia de Kyara Villanella en la Parada Militar contrastó con la exposición mediática que tuvo el día anterior. La diferencia en la composición de la comitiva familiar motivó especulaciones en redes y medios, aunque la Presidencia no emitió comentarios al respecto.

Kyara Villanella llevó a su novio al Congreso para la juramentación de su madre Keiko Fujimori. América TV

A pesar de las ausencias, la agenda oficial de Fiestas Patrias continuó según lo previsto. La presidenta encabezó el desfile junto a parte de su familia y cumplió con los actos protocolares. La atención del público y de los medios se repartió entre el desarrollo del evento y los detalles sobre la presencia y ausencia de figuras del entorno presidencial, especialmente de la hija mayor de la mandataria.

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