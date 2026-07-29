Doris Manco reconoció el apoyo de los hinchas de Alianza Lima durante la Copa Sudamericana de vóley 2026: “Se siente como en casa”

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 dejó grandes emociones dentro y fuera de la cancha. Una de las protagonistas fue la colombiana Doris Manco, quien regresó al Coliseo Eduardo Dibós con la camiseta de su selección y volvió a sentir el cariño de los hinchas de Alianza Lima, club al que defendió durante la última temporada de la Liga Peruana de Vóley.
La armadora fue una de las piezas del equipo colombiano que alcanzó la final del certamen continental, aunque terminó quedándose con la medalla de plata tras caer frente a Brasil, selección que confirmó su favoritismo y se quedó con el título. Más allá del resultado, Manco aseguró que regresar a Lima tuvo un significado especial por el afecto que recibió de la afición ‘blanquiazul’.
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En declaraciones concedidas al Instagram de Centralvóleype, la levantadora reconoció que la experiencia fue muy emotiva y que el vínculo construido con los seguidores ‘íntimos’ sigue intacto pese a haber dejado el club hace apenas unos meses.
“Ahora representando mis colores, volver acá se siente como regresar a casa porque cuento con todo el apoyo de los aliancistas”, expresó la voleibolista ‘cafetera’.
La armadora colombiana Doris Manco reconoció el apoyo de los hinchas de Alianza Lima en su paso por Lima en el marco de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: Instagram centralvoleype
Manco también destacó la relación que mantiene con su compañera de selección María Alejandra Marín, armadora de Alianza Lima, con quien compartió vestuario durante la exitosa campaña en el conjunto victoriano.
“Ale y yo somos un respaldo mutuo. Aprendo mucho de ella y siempre me apoya; por mi parte, trato de ayudarla en todo lo posible, incluso desde afuera. Volver acá se siente muy bonito: sentir el respaldo de los aliancistas y de los peruanos es, como te digo, como volver a casa”, comentó.
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La armadora también aprovechó para hacer un balance de la actuación de Colombia en el torneo. Si bien reconoció que el objetivo era conquistar el título, valoró el crecimiento que mostró el grupo durante toda la competencia y aseguró que el plantel tiene argumentos para competir de igual a igual con las principales potencias del continente.
“Tenemos que creérnosla un poco más, porque contamos con un equipo muy completo y con muchísimas capacidades. Siempre nos hemos mostrado muy unidas y eso es lo que nos llevamos”, señaló.
Finalmente, envió un mensaje de agradecimiento a todos los aficionados que acompañaron a Colombia durante el campeonato disputado en Lima. “Muchas gracias por todo el respaldo que nos están brindando. Les pedimos que nos sigan acompañando; los queremos mucho y valoramos enormemente su apoyo”, concluyó.
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El paso de Doris Manco por Alianza Lima
Aunque su estadía en Alianza Lima fue de apenas una temporada, Doris Manco dejó una huella importante en la institución. La armadora colombiana llegó para reforzar al vigente campeón nacional y, pese a no ser titular habitual, se ganó un lugar dentro de la rotación gracias a su personalidad y capacidad para responder en momentos de máxima exigencia.
Su actuación más recordada llegó en la segunda final de la Liga Peruana de Vóley frente a Universidad San Martín. En aquel encuentro ingresó desde el banco y cumplió un papel determinante para que las ‘blanquiazules’ igualaran la serie, forzando un tercer y definitivo partido por el título.
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Ese rendimiento terminó por consolidar el cariño de la hinchada íntima hacia una jugadora que siempre mostró compromiso con la camiseta. Finalmente, tras conquistar el campeonato nacional, Manco decidió emprender un nuevo reto profesional y continuará su carrera en el GC Vilacondense de Portugal.
El afecto demostrado por los hinchas durante la Copa Sudamericana volvió a evidenciar que el vínculo construido en su paso por Alianza Lima permanece intacto.
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