Williams Riveros exige correcciones en Universitario para el Torneo Clausura 2026: “Hay que asumirlo y seguir trabajando”

El zaguero paraguayo se presentó en la capital tras el receso y quedó a disposición de Héctor Cúper, mientras el plantel reanudó las labores con la mira puesta en el Torneo Clausura (Jax Latin Media)

Universitario de Deportes se alista para reanudar sus actividades en Lima tras el periodo de receso y comenzó a delinear su puesta a punto para el Torneo Clausura. En ese contexto, Williams Riveros, defensor paraguayo del equipo crema, arribó a la capital para ponerse a disposición del comando técnico dirigido por Héctor Cúper.

A su llegada, el zaguero asumió el momento que atraviesa el plantel y planteó como prioridad inmediata corregir fallas recientes, luego de un semestre con resultados por debajo de lo esperado tanto en el plano local como internacional.

Riveros sostuvo que el grupo pretende mantener el nivel de entrega mostrado durante la primera parte del año, aunque admitió que el rendimiento no alcanzó para cumplir los objetivos. “Seguimos con el mismo compromiso que tuvimos estos seis meses. Probablemente no se nos dieron los resultados, pero bueno, vamos a seguir trabajando, a seguir corrigiendo todo lo mal que se hizo y esperemos que podamos ganar este semestre”, afirmó para Jax Latin Media.

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Autocrítica y trabajo de cara al Torneo Clausura

Williams Riveros asumió el mal momento de Universitario y señaló que el plantel debe corregir errores y recuperar la regularidad para afrontar con mejores expectativas el Clausura. (Jax Latin Media)

El defensor remarcó que el equipo se enfocará en ajustar aspectos que, según su lectura, influyeron en el bajón de las últimas semanas. Sin entrar en detalles tácticos, insistió en una idea repetida en su mensaje: el plantel asumió que no basta con la intención y que el proceso de mejora debe ser sostenido desde los entrenamientos.

“Vamos a seguir trabajando y corrigiendo todo lo malo que se hizo. No siempre se puede ganar; hay que asumirlo y seguir trabajando con mucho compromiso”, indicó Riveros ante los medios en Lima. En esa misma línea, reconoció que el grupo venía de una dinámica favorable y que el cambio de tendencia obligó a reordenar la cabeza.

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“El grupo se acostumbró a ganar, pero a veces las cosas no se dan. Hay que asumirlo y seguir trabajando”, agregó el central, que es uno de los referentes de la defensa. También insistió en que la autocrítica no implica una ruptura interna, sino una necesidad para encarar la segunda parte de la temporada con otra eficacia.

Con el Torneo Clausura como objetivo inmediato, Universitario tendrá por delante una etapa de preparación en la que buscará recuperar consistencia y traducirla en resultados. Riveros aseguró que el vestuario intenta dejar atrás el tramo anterior y concentrarse en lo que viene. “En el grupo estábamos acostumbrados a ganar, pero son cosas que pueden pasar; no siempre se puede ganar, así que nada, toca asumirlo y seguir trabajando”, señaló.

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Lapadula, refuerzos y el pedido de jerarquía para el plantel

Riveros valoró la posibilidad de que Gianluca Lapadula llegue a Universitario y sostuvo que un futbolista de su trayectoria aportaría calidad y experiencia al equipo crema. (Universitario de Deportes)

El arranque de la preparación coincidió con versiones sobre eventuales incorporaciones para el segundo semestre. Riveros fue consultado por la posibilidad de que se sume Gianluca Lapadula como atacante del conjunto de Ate, un rumor que tomó fuerza en el entorno del club. El defensor aclaró que no maneja información interna sobre negociaciones, aunque describió de manera directa qué significaría la llegada de un futbolista con ese perfil.

“La verdad no estoy enterado de nada. Pero sería buenísimo que esté; un jugador como él que llegue al club daría muchísima jerarquía, así que ojalá que se dé”, expresó el paraguayo. Ante otra consulta sobre refuerzos en general, mantuvo el mismo criterio: dijo no tener datos concretos, pero remarcó que sumar futbolistas de peso podría potenciar al grupo en una etapa de mayor exigencia.

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“No estoy enterado de quién va a venir, pero si se llega a concretar sería buenísimo para el equipo. Le daría mucha jerarquía al plantel y ojalá que se concrete”, manifestó Riveros, sin poner nombres adicionales sobre la mesa.

Las palabras del zaguero dejaron dos señales: por un lado, que el plantel pretende fortalecer su competitividad para el Clausura; por otro, que el vestuario observa con buenos ojos la llegada de incorporaciones si encajan en la idea de elevar el nivel. En su mensaje, Riveros evitó presentar el tema como una urgencia, aunque sí lo vinculó a la búsqueda de mejores respuestas deportivas.

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La polémica por Miguel Silveira y la respuesta de Riveros

El central crema se desligó de la polémica generada por el entorno de Miguel Silveira y aseguró que no tiene conocimiento sobre las versiones difundidas recientemente. (Universitario de Deportes)

Además del mercado de pases, Riveros fue consultado por una controversia vinculada a Miguel Silveira. Según lo mencionado en el entorno del jugador, el representante del volante brasileño afirmó que había futbolistas que “armaban el once” en Universitario y que esa situación incidió en su etapa en Ate. La versión instaló el debate sobre una presunta división en el plantel.

El defensor decidió no escalar el asunto y se mantuvo al margen. “No estoy enterado de nada. No miro redes sociales, así que no estoy enterado”, respondió de manera tajante, sin agregar comentarios sobre el contenido de esas declaraciones ni sobre el presente del futbolista.

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Con esa postura, Riveros intentó cerrar el tema y volver a la agenda deportiva vinculada al inicio del trabajo para el Torneo Clausura. En su discurso general, sostuvo que el foco del plantel está en el compromiso cotidiano y en la corrección de errores. “Vamos a seguir trabajando y corrigiendo todo lo malo que se hizo”, reiteró, al insistir en que el equipo debe transformar el aprendizaje reciente en una mejora concreta dentro del campo.