Lista de convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026: las 14 jugadoras elegidas para el gran reto en Chile

Perú ya definió su plantel para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Norceca

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La selección peruana femenina Sub 17 ya tiene definido al grupo que representará al país en el Mundial de Vóley 2026 de la categoría, que se disputará en Chile del 6 al 16 de agosto. El entrenador Marcello Bencardino confirmó la lista de 14 jugadoras que afrontarán el gran reto internacional, manteniendo como base al equipo que compitió durante la temporada en la Copa del Pacífico y la Copa Panamericana.

El comando técnico apostó por la continuidad de un plantel que viene trabajando desde hace varios meses con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la cita mundialista. La convocatoria presenta pocos cambios respecto a los últimos torneos internacionales, donde la ‘bicolor’ pudo sumar experiencia y medir su nivel frente a selecciones de la región.

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Sobre este grupo se terminó de definir la nómina final que afrontará el principal desafío del año para esta generación: competir en el Mundial Sub 17 en territorio chileno y representar al país ante las mejores selecciones de la categoría.

Lista de convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

El plantel peruano quedó conformado de la siguiente manera:

Armadoras: Marcela Manrique (capitana) y Mireya Maldonado

Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva

Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe

Centrales: Dara Herrada, Avril Moran, Kiara Lazo y Zoe Koechlin

Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen

Convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Perú llega al Mundial Sub 17 con una última prueba internacional

Antes de viajar a Chile, la selección peruana disputará la Copa Federación Sub 17, torneo que se realizará del 31 de julio al 2 de agosto en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja y que representará el último gran examen del equipo antes de afrontar el Mundial de la categoría.

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El conjunto dirigido por Marcello Bencardino enfrentará a República Dominicana, España y Corea del Sur, tres selecciones que también estarán presentes en la cita mundialista. Estos encuentros permitirán al comando técnico evaluar el rendimiento del plantel, ajustar aspectos tácticos y fortalecer el funcionamiento colectivo antes del debut internacional.

La base del equipo llega con experiencia tras su participación en la Copa del Pacífico y la Copa Panamericana Sub 17 durante este año, torneos en los que las jugadoras pudieron sumar roce competitivo, enfrentar distintos estilos de juego y consolidar un grupo que mantiene continuidad desde el inicio del proceso.

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Con Marcela Manrique como capitana, Perú buscará aprovechar esta última prueba en Lima para llegar fortalecido a Chile y competir de igual a igual ante las mejores selecciones de la categoría. La Copa Federación será la última oportunidad para afinar detalles antes del Mundial Sub 17, donde esta generación buscará representar al país de la mejor manera.

La selección peruana se alista para competir en el Mundial Sub 17 de Vóley en agosto. Crédito: NORCECA

El reto de Perú en el Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana Sub 17 afrontará un exigente reto en la primera fase del Mundial de Vóley 2026, luego de quedar ubicada en el Grupo B junto a China, México, Venezuela, Túnez y Filipinas. La ‘bicolor’ se medirá ante rivales de distintos continentes en busca de conseguir una de las cuatro primeras posiciones de la zona.

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El formato del torneo establece que los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final, por lo que Perú deberá sumar la mayor cantidad de victorias posibles para mantenerse en carrera por la clasificación.