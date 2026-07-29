Magaly Medina celebra Fiestas Patrias con emotivo mensaje: “Tenemos un mañana lleno de esperanzas”

La conductora de 'Magaly TV La Firme' abrió la edición del 28 de julio con un emotivo mensaje por Fiestas Patrias, donde expresó su amor por el Perú y su esperanza en un futuro mejor para todos los ciudadanos. ATV/ Magaly TV La Firme.

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En una edición especial de ‘Magaly TV La Firme’, emitida este 28 de julio, Magaly Medina dejó de lado, por algunos minutos, el tono crítico que caracteriza a su programa para dirigirse a los televidentes con un emotivo mensaje por Fiestas Patrias. La periodista aprovechó la conmemoración de un nuevo aniversario de la Independencia del Perú para expresar su amor por el país, compartir un mensaje de esperanza y anunciar un homenaje dedicado a Eva Ayllón, una de las máximas representantes de la música criolla.

La conductora inició la transmisión con la interpretación de “Estoy enamorada de mi país”, en la voz de Eva Ayllón, una elección que marcó el tono de una emisión diferente, centrada en el orgullo nacional y el reconocimiento a una de las artistas más importantes de la cultura peruana.

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Magaly Medina destaca la esperanza de los peruanos en emotiva reflexión por Fiestas Patrias. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina envía un mensaje de esperanza por el futuro del Perú

Durante los primeros minutos del programa, Magaly Medina reflexionó sobre el significado de celebrar un nuevo aniversario patrio y reconoció que, aunque el país enfrenta diversos desafíos, siempre existe espacio para mantener la esperanza.

La periodista expresó: “Hola, buenas noches. Con la grande entre las grandes, Eva Ayllón y su ‘Estoy enamorada de mi país’, porque creo que todos los peruanos estamos enamorados de este lugar que nos vio nacer, de este lugar en que hemos pasado todas nuestras vidas. Es este lugar que aunque nos haga renegar, que aunque tengamos quejas, siempre tenemos un mañana lleno de esperanzas.”

Magaly Medina destaca la esperanza de los peruanos en emotiva reflexión por Fiestas Patrias. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora continuó señalando que el momento que atraviesa el país representa una oportunidad para mirar el futuro con optimismo y confianza.

“Como creo que es el que aquí ha comenzado hoy día para todos los peruanos. Una nueva etapa democrática en que todos tenemos fe en que mejoraremos nuestro futuro a todo nivel.”

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Magaly Medina destaca la esperanza de los peruanos en emotiva reflexión por Fiestas Patrias. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora anuncia una edición especial de ‘Magaly TV La Firme’

Tras compartir su reflexión por Fiestas Patrias, Magaly Medina explicó que la edición de esa noche tendría un contenido distinto al habitual. Si bien adelantó que habría nuevas historias, también anunció un segmento especial dedicado a Eva Ayllón, en reconocimiento a su extensa trayectoria artística y a su invaluable aporte a la música peruana.

La periodista comentó:

“Y hoy es día de celebración. Así que hoy vamos a hacer algo, vamos a tener historias, historias nuevas y también, a propósito del Día del Criollismo, vamos a celebrar a Eva Ayllón contándole su historia.”

Magaly Medina destaca la esperanza de los peruanos en emotiva reflexión por Fiestas Patrias. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina destaca la trayectoria de Eva Ayllón

En la presentación del especial, Magaly Medina recordó los inicios de Eva Ayllón en el mundo artístico, resaltando que comenzó su carrera siendo muy joven y que, con el paso de los años, logró consolidarse como una de las artistas peruanas más reconocidas dentro y fuera del país.

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La conductora explicó que el homenaje repasaría las diferentes etapas que marcaron la vida de la cantante. “Una historia de una mujer que empezó siendo muy chiquita en el mundo de la canción, en el mundo de la música criolla.”

Asimismo, recordó los primeros pasos de la artista dentro de una de las agrupaciones más importantes del género. “Ella empezó siendo cantante del famoso grupo Los Kipus.”

Magaly Medina destaca la esperanza de los peruanos en emotiva reflexión por Fiestas Patrias. Captura: Magaly TV La Firme.

El especial abordará los momentos más importantes de su carrera

Además de recordar sus primeros años en la música, Magaly Medina adelantó algunos de los temas que formarían parte del homenaje preparado por la producción de ‘Magaly TV La Firme’.

Entre ellos mencionó la conocida rivalidad entre Eva Ayllón y Lucía de la Cruz, así como el crecimiento artístico de la intérprete y su consolidación en escenarios internacionales.

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La periodista señaló: “Todo eso, su enemistad con Lucía de la Cruz, su crecimiento y el estar en grandes teatros del mundo, el grabar con grandes nombres de la música internacional. Todo eso se lo vamos a contar aquí, en esta gran nota dedicada a ella.”

Magaly Medina destaca la esperanza de los peruanos en emotiva reflexión por Fiestas Patrias. Captura: Magaly TV La Firme.

Una edición marcada por el orgullo nacional y el reconocimiento a la música peruana

A diferencia de otras emisiones centradas en los acontecimientos de la farándula, la edición de este 28 de julio de ‘Magaly TV La Firme’ abrió con un tono distinto, poniendo en primer plano el sentimiento patriótico y el reconocimiento a una de las artistas más importantes de la música peruana.

El mensaje de Magaly Medina estuvo marcado por un llamado al optimismo, al destacar que, pese a las dificultades que atraviesa el país, los peruanos mantienen intacta la esperanza de construir un mejor futuro. Asimismo, eligió rendir homenaje a Eva Ayllón, figura indiscutible de la música criolla, resaltando una carrera construida con esfuerzo, talento y reconocimiento internacional.

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Magaly Medina destaca la esperanza de los peruanos en emotiva reflexión por Fiestas Patrias. Captura: Magaly TV La Firme.