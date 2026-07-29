Keiko Fujimori saludó a miles de personas desde Palacio durante el pasacalle por Fiestas Patrias

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La presidenta Keiko Fujimori salió cerca de las 9 p. m. del martes 28 de julio al balcón de Palacio de Gobierno para saludar a los ciudadanos reunidos en la Plaza de Armas y en las calles aledañas, donde se desarrollaba el pasacalle organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima por Fiestas Patrias.

La mandataria observó el espectáculo desde la sede del Ejecutivo, respondió a los saludos de los asistentes y se sumó a la interpretación de Contigo Perú, una de las canciones emblemáticas del país, en compañía con las personas que participaron en la actividad. El recorrido congregó a cientos de familias que acudieron al Centro Histórico para presenciar las presentaciones artísticas y los números preparados con motivo de la fecha conmemorativa.

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En declaraciones a TVPerú, agradeció la presencia de las delegaciones extranjeras que asistieron a la ceremonia de transmisión de mando y afirmó que su administración trabajará durante los próximos 5 años para acercar el Estado a la población.

“Cumplimos 205 años de independencia. Hoy celebramos a nuestro país. Agradezco a todas las delegaciones que han venido del extranjero por acompañarnos en este inicio de gobierno. Durante los próximos 5 años vamos a poner nuevamente al Estado al servicio del ciudadano", manifestó.

Asimismo, señaló que asume la conducción del país con entusiasmo y responsabilidad, y destacó la conformación del nuevo Consejo de Ministros, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

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Fujimori destacó la conformación de su gabinete ministerial y aseguró que está integrado por profesionales con experiencia y trayectoria política - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

“Estoy muy emocionada por esta oportunidad y por la responsabilidad que implica gobernar, porque gobernar es servir. Hemos conformado un gabinete integrado por personas competentes, profesionales, con experiencia en sus sectores y trayectoria política. Por eso soy optimista respecto al trabajo que realizaremos”, sostuvo.

La presidenta también indicó que el equipo ministerial está conformado por especialistas con conocimiento técnico y experiencia en la administración pública, por lo que expresó su confianza en que cada cartera impulse las medidas anunciadas desde el inicio de su gestión. Además, reiteró que el Ejecutivo priorizará el trabajo coordinado entre las distintas instituciones para responder a las principales demandas de la población.

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Por otra lado, la jefa de Estado reiteró que su gestión buscará mantener un contacto permanente con la ciudadanía y, en ese contexto, expresó su reconocimiento al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por la organización del pasacalle que reunió a miles de personas en el Centro Histórico.

La jefa de Estado reiteró que su administración mantendrá un gobierno "cerca de la gente" - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Gabinete ministerial

Presidente del Consejo de Ministros: Luis Galarreta

Ministro de Relaciones Exteriores: Carlos Espá

Ministro de Economía y Finanzas: Elmer Cuba

Ministro del Interior: César Astudillo

Ministro de Defensa: Rafael Belaúnde

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social: Maritza Canales

Ministro de Transportes y Comunicaciones: Rafael Rey

Ministro de Comercio Exterior y Turismo: Rogers Valencia

Ministro de Salud: Luis Dyer

Ministro de Energía y Minas: Guillermo Shinno

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego: Marco Vinelli

Ministro de Justicia y Derechos Humanos: Ernesto Álvarez

Ministro de Trabajo: Juan Sheput

Ministro de Educación: José Antonio Chang

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Mauricio Arnillas

Ministro de la Producción: Juan Carlos Requejo

Ministra de la Mujer: María Seminario

Ministro del Ambiente: Vladimiro Huaroc

Ministro de Cultura: Alberto Beingolea