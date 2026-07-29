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Conar expuso los audios del VAR del gol que benefició a Universitario ante Cusco FC: “El jugador decide caer”

El organismo arbitral reveló la conversación entre los jueces del VAR luego de admitir que se equivocó al convalidar el gol de Gianluca Lapadula en el triunfo ‘crema’, pese a una falta previa en el inicio de la jugada

El organismo arbitral reveló la conversación entre los jueces del VAR luego de admitir que se equivocó al convalidar el gol de Gianluca Lapadula en el triunfo ‘crema’. (Video: CONAR)
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La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) publicó los audios del VAR correspondientes a la polémica jugada que precedió al segundo gol de Gianluca Lapadula en el triunfo de Universitario de Deportes sobre Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. La difusión se produjo un día después de que el organismo reconociera oficialmente que existió un error arbitral al validar la anotación y sancionara a los jueces involucrados.

A través de un video explicativo, la Conar admitió que el equipo arbitral realizó un análisis equivocado de la acción previa al gol, en la que Miguel Silveira cayó tras disputar el balón con Juan Requena. Pese a ello, el VAR consideró que no existió infracción y confirmó el tanto anotado por el ‘Bambino’.

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Conar reconoció el error

Antes de revelar la conversación entre los árbitros, la Conar explicó por qué concluyó que la decisión tomada en el partido fue incorrecta y detalló el procedimiento realizado durante la revisión.

“Al minuto 92 se genera una salida con el balón controlado del equipo color negro, donde un jugador del equipo adversario va a disputarle el balón y el jugador cae y su equipo pierde la posesión del balón, iniciando un ataque del equipo adversario. El árbitro, al no percatarse de la acción, deja que el juego continúe y el ataque termina en gol”.

Conar expuso los audios del VAR del gol que benefició a Universitario ante Cusco FC.
Conar expuso los audios del VAR del gol que benefició a Universitario ante Cusco FC. Crédito: Captura

Posteriormente, el organismo señaló que el error también estuvo en la interpretación realizada desde la cabina del VAR.

“El VAR, en su chequeo protocolar, usando ángulos y velocidades, analiza bajo un contexto equivocado que el jugador no realiza una falta al recuperar el balón e iniciar un ataque para su equipo, considerando de manera incorrecta que la situación no es suficiente para que el adversario caiga, por lo que decide no invitar al árbitro a una revisión y confirmar el gol”.

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Con esta explicación, la Conar dejó en claro que el árbitro principal debió ser llamado a revisar la jugada en el monitor antes de validar la conquista de Universitario.

¿Qué dijeron los árbitros del VAR?

En los audios difundidos por la Conar se escucha el análisis realizado por el equipo del VAR mientras revisaba la jugada que involucró a Miguel Silveira antes del gol de Lapadula. Durante la revisión, el réferi encargado sostuvo que el contacto no era suficiente para sancionar una falta y argumentó que el atacante de Cusco FC exageró la caída.

“Revisemos el procedimiento. Estamos chequeando. No tengo fuera de juego, vamos a revisar la falta en el posible APP, en el inicio. (...) Yo veo que hay un contacto normal de juego. El jugador se deja caer, tiene la posesión de balón, le toman del hombro ligeramente y el jugador se deja caer. No configura como falta, no lo sujeta, no le imposibilita jugar y continuar con el control del balón. Él decide caer”.

Tras revisar distintos ángulos, el responsable del VAR reafirmó esa postura y decidió no recomendar una revisión en campo.

“Claramente es un contacto de juego y el jugador se deja caer. Él decide caer. No le imposibilita continuar con el control del balón. No hay abajo zancadilla, no hay ningún contacto que le imposibilite a él continuar. Es un contacto forcejeo de juego. Edwin, todo chequeado. Gol confirmado”.

La conversación evidencia que el criterio del VAR fue considerar que la disputa era parte de una acción normal de juego. Sin embargo, la evaluación posterior de la Conar concluyó que esa interpretación fue equivocada y que sí existió una infracción en el inicio de la jugada.

Análisis y resumen completo de la victoria de Universitario sobre Cusco FC. Repasa los momentos clave, los goles y las polémicas de este partidazo correspondiente a la Fecha 2 de la Liga 1.

¿Quiénes fueron los árbitros del partido?

El encuentro entre Universitario y Cusco FC, disputado el 24 de julio de 2026 por la segunda fecha del Torneo Clausura, tuvo como árbitro principal a Edwin Ordóñez, mientras que Pablo López fue el encargado del VAR.

Tras la revisión realizada por la Comisión de Evaluación de la Conar, ambos jueces fueron sancionados y no recibieron designaciones para la siguiente jornada de la Liga 1 2026, al determinarse que la decisión de validar el gol de Lapadula fue incorrecta.

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