Las 5 claves del primer Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori: seguridad, sueldo mínimo y reforma del Estado

Keiko Fujimori pronuncia su Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República, luego de asumir la presidencia constitucional de Perú. (Presidencia de la República)

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Este 28 de julio, Keiko Fujimori asumió oficialmente como presidenta constitucional del Perú para el período 2026–2031, en una ceremonia celebrada ante el Congreso de la República. Con ello, la lideresa de Fuerza Popular se convierte en la primera mujer en ejercer la presidencia del país, tras tres intentos fallidos en las urnas en 2006, 2011 y 2016.

En su primer Mensaje a la Nación, la mandataria trazó una agenda de gobierno articulada en siete objetivos, con énfasis en la seguridad ciudadana, la reducción de brechas sociales, la modernización del Estado y la reactivación económica. El discurso estuvo marcado por cifras que reflejan la situación heredada: el Estado perdió más de 24.000 millones de soles solo en 2023, equivalente al 13% del presupuesto público ejecutado, y en 2024 el 24% de las empresas del país fue víctima de algún delito.

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(Foto: Congreso)

1. Seguridad ciudadana como prioridad inmediata

La presidenta colocó la seguridad ciudadana en el primer lugar de su agenda de gobierno, junto al plan de contingencia frente al fenómeno El Niño. Anunció el uso de las Fuerzas Armadas en zonas donde el crimen organizado haya desplazado al Estado, en el marco de estados de emergencia, y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). Para modernizar la respuesta policial, prometió implementar:

Sistemas nacionales de videovigilancia interconectados

Plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito

Centros de comando para respuesta rápida

Una reforma penitenciaria para que las cárceles dejen de operar como centros de coordinación criminal

“Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas”, afirmó Fujimori ante el Congreso.

Keiko Fujimori anuncia su plan de emergencia contra la inseguridad ciudadana en Perú, que incluye la participación militar en diversas ciudades.

2. Reducción de brechas sociales

El segundo objetivo del gobierno apunta a mejorar la calidad de vida de los peruanos desde la primera infancia hasta la tercera edad. Fujimori anunció que reducirá a la mitad la desnutrición crónica —que afecta al 12% de los niños menores de cinco años— y la anemia, que alcanza al 35% de los niños de 6 a 35 meses. También se comprometió a reducir la pobreza infantil del 22% a la mitad y a relanzar el PRONAA para garantizar alimentación en colegios públicos.

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Para los jóvenes, la mandataria anunció la expansión de programas como Jóvenes Productivos, Capital Semilla Joven y Beca 18, con el objetivo de reducir el desempleo juvenil —que ronda el 10%— a la mitad. Para los adultos mayores, prometió duplicar la Pensión 65, de S/ 350 a S/ 700 bimestrales, y aplicar de forma progresiva una pensión universal para quienes se encuentran en situación de pobreza extrema.

Keiko Fujimori presentó la política de Estado "Jóvenes con Futuro". Composición: Infobae

3. Sueldo mínimo de 1.300 soles

En materia económica, Fujimori anunció el incremento de la remuneración mínima vital de S/ 1,025 a S/ 1.300, acompañado de un bono compensatorio por única vez dirigido a las micro y pequeñas empresas (MYPE) para que puedan asumir el mayor costo laboral sin afectar el empleo formal.

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Durante los primeros cien días de gobierno, el Ejecutivo reactivará PROMYPE, ampliará el acceso al crédito a través de COFIDE, fortalecerá el programa de compras MYPerú e impulsará el factoring. La mandataria también ofreció a la inversión nacional y extranjera estabilidad jurídica y reglas claras, con reducción de trabas administrativas.

Sueldo mínimo a S/1.300: la Confiep exige debate tripartito y alerta sobre el impacto en las mypes. (Foto composición: Infobae Perú/Presidencia del Perú)

4. Reforma del Estado y digitalización

La presidenta anunció una reorganización profunda del aparato estatal para eliminar duplicidades, reducir la burocracia y modernizar la gestión pública. Entre las medidas concretas, destacó la creación de la Autoridad Nacional Digital, la entrega de una Identidad Digital para cada ciudadano y el uso de inteligencia artificial en la administración pública.

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Fujimori también anunció la transformación del sistema de compras públicas —que representa el 24% del gasto nacional— para reducir la dispersión de procedimientos y fortalecer los mecanismos de control. A ello se suma la reforma del servicio civil, con el objetivo de que la carrera pública vuelva a reconocer el mérito y la vocación de servicio.

Peru's President Keiko Fujimori steps out of the Congress after being sworn in as the country's new president, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

5. Estado de derecho, democracia y política exterior

El quinto eje del mensaje presidencial reafirmó el compromiso del gobierno con la independencia de poderes, la libertad de expresión y de prensa, y el fortalecimiento del sistema de justicia. Keiko Fujimori anunció que su gobierno establecerá un diálogo con las entidades del sistema judicial para mejorar el acceso a la justicia e introducir mecanismos meritocráticos.

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En política exterior, la mandataria anunció el impulso a la Alianza del Pacífico y a la Comunidad Andina como marcos de integración regional para incrementar la competitividad de las economías latinoamericanas en los mercados globales.