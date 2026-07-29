Parada Militar 2026: ¿Qué países extranjeros desfilarán? Conoce las delegaciones internacionales invitadas

La Crl. EP Gladys Lizardo Arbildo, oficial de la Corporación de Oficiales del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, explicó los detalles de la preparación y los ensayos finales que realizan los integrantes de la institución antes de su participación en la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias 2026.

Guardar

La Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 no solo reunirá a miles de peruanos en la avenida Brasil para celebrar las Fiestas Patrias, sino que también contará con la presencia de delegaciones militares extranjeras que volverán a formar parte de uno de los actos protocolares más importantes del calendario nacional. Este año, el evento congregará a representantes de seis países, quienes marcharán junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en una ceremonia que busca fortalecer los lazos de cooperación y amistad entre las naciones participantes.

La actividad se desarrollará este 29 de julio, desde las 10:00 de la mañana, y se estima que se prolongue durante aproximadamente tres horas. El Ministerio de Defensa informó que alrededor de 3.000 personas integrarán el desfile entre efectivos militares, policías e instituciones invitadas. Además del despliegue de aeronaves, compañías históricas, vehículos y unidades especiales, la presencia de delegaciones internacionales será uno de los principales atractivos de esta edición.

PUBLICIDAD

Chile, Colombia, Ecuador, España, Italia y Panamá participarán en la Parada Militar 2026

Desfile y Parada Militar por Fiestas Patrias en Perú | Presidencia Perú /Flickr

La Parada Militar 2026 contará con la participación de representantes de Chile, Colombia, Ecuador, España, Italia y Panamá, cuyas delegaciones desfilarán por la avenida Brasil como parte de las celebraciones por el 205.º aniversario de la Independencia del Perú.

La presencia de estas instituciones militares responde a los vínculos de cooperación y fraternidad que mantienen con el país, además de constituir una tradición que suele incorporarse en las ceremonias oficiales de mayor relevancia.

La delegación de Chile estará representada por la Escuela Naval “Arturo Prat”, institución encargada de formar a los futuros oficiales de la Armada chilena. El grupo será encabezado por el teniente primero Luis Sánchez Baeza, quien liderará la formación durante el recorrido.

PUBLICIDAD

Fundada hace más de dos siglos, la Escuela Naval Arturo Prat es considerada una de las principales instituciones militares del país vecino. Su formación combina conocimientos en ciencias, humanidades y tecnología para preparar oficiales con capacidades de liderazgo tanto en tiempos de paz como en operaciones militares.

Por parte de Colombia, llegará una delegación de la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, centro de formación de los oficiales del Ejército Nacional colombiano desde 1907.

La institución es reconocida por su enfoque académico y militar, además de haber incorporado a mujeres dentro de la formación de oficiales, consolidándose como uno de los referentes de educación castrense en la región.

PUBLICIDAD

La representación de Ecuador desfilará portando su bandera nacional, símbolo que, según la organización del evento, representa el heroísmo, la lealtad y la vocación de servicio de sus Fuerzas Armadas. Su participación también busca reforzar los históricos vínculos de cooperación existentes entre ambos países.

España, Italia y Panamá también tendrán presencia en el desfile por Fiestas Patrias

30/05/2026 Los Reyes Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor presiden desde la tribuna de honor el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, a 30 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). El desfile civil y militar ha reunido motos, agrupaciones a pie (a ritmo de 124 pasos por minuto), efectivos de La Legión (en este caso a 160 pasos por minuto) y unidades a caballo. En total, casi 3.300 integrantes de la Guardia Real, del Ejército de Tierra, la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias han participado en el acto. POLITICA Adrián Irago - Europa Press

Otra de las delegaciones internacionales que participarán en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar será la del Reino de España, integrada por alumnos de las tres principales academias de oficiales de sus Fuerzas Armadas.

El contingente estará conformado por cadetes de la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire y del Espacio, instituciones responsables de la formación de oficiales del Ejército de Tierra, la Armada y la Fuerza Aérea española.

PUBLICIDAD

La formación será dirigida por el capitán Pedro Huarte Segura, profesor de la Academia General Militar de Zaragoza, acompañado por alféreces y guardiamarinas que actualmente cursan estudios militares.

Desde Italia llegará una delegación de la Academia Aeronáutica, considerada el principal instituto universitario militar de formación de la Fuerza Aérea italiana.

Creada en 1923, esta academia prepara a los futuros oficiales de carrera en áreas como pilotaje, ingeniería aeronáutica, sanidad y gestión militar, además de mantener programas de cooperación con distintas fuerzas aéreas del mundo.

Finalmente, Panamá participará por segundo año consecutivo con una delegación integrada por ocho cadetes, quienes actualmente realizan parte de su formación profesional en escuelas militares peruanas.

PUBLICIDAD

Su presencia refleja el intercambio académico y militar entre ambos países, especialmente en materia de seguridad y defensa. La representación panameña incluye integrantes vinculados a la Policía Nacional de Panamá y al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), organismo especializado en operaciones marítimas, aéreas, rescate, control fronterizo y lucha contra el crimen transnacional.

Las seis delegaciones extranjeras se sumarán al despliegue de las Fuerzas Armadas del Perú, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, compañías históricas, unidades motorizadas, agrupaciones femeninas, aeronaves y otros contingentes que recorrerán la avenida Brasil durante una ceremonia que se extenderá hasta aproximadamente la 1:00 de la tarde y marcará el cierre de las actividades oficiales por Fiestas Patrias 2026.

PUBLICIDAD