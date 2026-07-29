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Ministro Mauricio Arnillas recibió prisión suspendida y denigró a una manifestante aimara agredida por PNP

El nuevo titular de Vivienda declaró una condena por lesiones culposas y en 2023 fue criticado por descalificar a una manifestante

Mauricio Arnillas
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Mauricio Arnillas, quien este martes asumió el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el primer gabinete de la presidenta Keiko Fujimori, registra una sentencia de un año de prisión suspendida por el delito de lesiones culposas, según declaró en su hoja de vida cuando postuló a la Municipalidad Provincial de Arequipa.

El funcionario, que en 2022 fue candidato a la alcaldía provincial de Arequipa por Fuerza Popular, consignó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que cuenta con dos antecedentes judiciales.

Uno corresponde al delito de lesiones culposas y el otro al de abandono de personas. Ambos casos datan de 1997 y ya fueron cumplidos. La condena por lesiones culposas le impuso una pena privativa de libertad suspendida de un año, mientras que el proceso por abandono de personas concluyó con una absolución.

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En 2022, Arnillas explicó al diario La República que el primer proceso se originó tras un accidente en motocicleta ocurrido cuando tenía 26 años y aseguró que nunca existió intención de causar daño.

Keiko Fujimori y Mauricio Arnillas de pie con bandas presidenciales, flanqueados por banderas de Perú. Una vela y un crucifijo se encuentran entre ellos
Keiko Fujimori acompaña a Mauricio Arnillas Gonzales, nuevo titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en su asunción de cargo. (Foto: Presidencia Perú)

“Cuando era joven tuve un accidente en moto con otros amigos y quedé inconsciente. Desperté en casa de un amigo y en ese momento me preocupé por la persona que iba conmigo. Fui al hospital para ver que la atiendan y a mi también, porque me fracturé las costillas”, declaró.

“Luego el Ministerio Público inició una investigación de oficio de la que me desentendí porque era joven, tenía 26 años. Estaba ocupado en mis negocios y no era algo que me preocupara. La sentencia salió cuando yo no estaba en Arequipa. Fue una pena suspendida de un año. Nunca tuve intención dolosa. Luego, en 2009 salió una resolución de absolución”, agregó.

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Según los registros presentados ante el JNE, el funcionario también se desempeñó como gerente general de cuatro compañías, dos de las cuales mantienen deudas coactivas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) por S/ 699 y S/ 24 mil 353, correspondientes a obligaciones tributarias acumuladas entre 2014 y 2019.

A mediados de 2023, el ahora ministro de Vivienda recibió críticas por denigrar a una mujer aimara que fue agredida por efectivos de la Policía Nacional (PNP) durante las protestas contra el gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte.

El episodio ocurrió después de que se difundieran imágenes de una manifestante que fue arrojada por agentes policiales desde las escaleras del monumento ubicado en la plaza San Martín, en el centro de Lima.

Peru's President Keiko Fujimori attends an event to present her new cabinet members, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's President Keiko Fujimori attends an event to present her new cabinet members, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Conozco bien a las aymaras. Ellas no saben actuar. La de la foto lleva un muñeco en su espalda. Es una asalariada para hacer desmanes. Le pido a la PNP actuar sin temor, detenerlas en flagrancia. Desmontar su mentira. ¡Basta de circo caviar!”, escribió en su cuenta de X, actualmente eliminada.

Con esa publicación, difundió la versión falsa de que la manifestante llevaba un muñeco en su lliclla (manta tradicional andina) para aparentar una agresión. Incluso afirmó que lo que sobresalía de la prenda eran las “piernas” de un supuesto muñeco.

Sin embargo, periodistas y líderes aimaras desmintieron esa afirmación y explicaron que lo que sobresalía de la lliclla eran las tullmas o kanachancas, adornos tradicionales de lana que forman parte del atuendo típico de las mujeres de esa comunidad.

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