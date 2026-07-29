Melissa Lobatón estrena Dolce Angela, la marca de postres con la que debuta como emprendedora a sus 23 años

Melissa Lobatón, vestida de chef, lanza oficialmente su negocio de postres, Dolce Angela, mientras sostiene una bandeja con sus creaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La hija menor de Melissa Klug y Abel Lobatón, Melissa Lobatón Klug, atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal y profesional. A sus 23 años, la joven decidió dar un paso más allá de las aulas y convertir su pasión por la repostería en un emprendimiento propio, presentando oficialmente Dolce Angela, una marca dedicada a la elaboración de postres artesanales.

El lanzamiento de su negocio se realizó durante el Sam Fest 2, evento organizado por su hermana Samahara Lobatón, quien abrió un espacio para que diversos emprendedores exhibieran sus productos ante los asistentes. Fue precisamente allí donde Melissa mostró por primera vez la variedad de dulces que forman parte de su propuesta gastronómica, recibiendo el respaldo de su familia y despertando el interés de quienes acudieron al evento.

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Melissa Lobatón inicia su camino como empresaria con Dolce Angela y emociona a Melissa Klug. Captura: TikTok.

Melissa Lobatón cumple uno de sus grandes sueños tras culminar su carrera

El inicio de este nuevo proyecto llega pocos meses después de que Melissa Lobatón culminara con éxito su formación como chef de pastelería y panadería, una de las metas académicas que perseguía desde hace varios años.

A finales de 2025, la joven celebró su graduación rodeada de su familia y amigos, convirtiéndose en profesional de una carrera que siempre despertó su interés. Desde entonces, dejó entrever que uno de sus mayores objetivos era abrir un negocio propio que le permitiera aplicar todos los conocimientos adquiridos durante su formación.

Ese propósito finalmente se concretó con el nacimiento de Dolce Angela, una marca que representa el inicio de su camino como emprendedora y que, además, guarda un profundo significado familiar.

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Melissa Lobatón inicia su camino como empresaria con Dolce Angela y emociona a Melissa Klug. Captura: TikTok.

Dolce Angela, un homenaje a la mujer que marcó su infancia

Uno de los aspectos que más llamó la atención del emprendimiento fue el nombre elegido por Melissa Lobatón. La joven decidió bautizar su marca como Dolce Angela, un homenaje a su bisabuela, quien tuvo un papel muy importante en su crianza.

Según se dio a conocer durante la presentación del negocio, la marca lleva ese nombre en honor a la mujer que la cuidó y acompañó durante gran parte de su infancia junto a sus hermanas, convirtiéndose en una figura fundamental dentro de la familia.

Este detalle emocionó a muchos de sus seguidores, quienes destacaron que el emprendimiento no solo representa un logro profesional, sino también un tributo a una persona especial en su vida.

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Melissa Lobatón inicia su camino como empresaria con Dolce Angela y emociona a Melissa Klug. Captura: TikTok.

El Sam Fest 2 fue el escenario para presentar su emprendimiento

El debut oficial de Dolce Angela tuvo lugar en el Sam Fest 2, evento impulsado por Samahara Lobatón, donde distintos emprendedores tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos.

Melissa aprovechó el espacio para presentar una selección de postres elaborados por ella misma, permitiendo que los asistentes conocieran de cerca su propuesta gastronómica.

Durante la jornada, los visitantes pudieron acercarse al stand de la joven, degustar algunos de sus productos y conocer la historia detrás de la marca, que rápidamente comenzó a captar la atención del público.

Melissa Lobatón inicia su camino como empresaria con Dolce Angela y emociona a Melissa Klug. Captura: TikTok.

Melissa Klug presume con orgullo el negocio de su hija

Quien no ocultó su emoción por este importante paso fue Melissa Klug. Conocida como ‘La Chalaca’, la empresaria utilizó sus redes sociales para compartir imágenes del emprendimiento y mostrar el orgullo que siente por el logro alcanzado por su hija.

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A través de diversos videos, Melissa registró el momento en que Melissa Lobatón atendía a los clientes y presentaba sus productos, acompañada por el respaldo de sus familiares.

En las publicaciones también se pudo ver a Jesús Barco y a las demás integrantes de la familia apoyando a la joven durante el lanzamiento de su negocio, promocionando los postres y animando a los asistentes a probarlos.

Las imágenes rápidamente fueron comentadas por seguidores de la familia, quienes felicitaron a Melissa por apostar por un proyecto propio y comenzar a desarrollar su carrera profesional como emprendedora.

Melissa Lobatón inicia su camino como empresaria con Dolce Angela y emociona a Melissa Klug. Captura: TikTok.

¿Qué productos ofrece Dolce Angela?

La propuesta gastronómica de Dolce Angela está enfocada en la elaboración de postres artesanales y presenta una variedad de opciones pensadas para diferentes gustos.

Entre los productos que Melissa Lobatón exhibió durante el evento destacan los populares postres cuchareables, disponibles en sabores como:

Maracuyá .

Crema volteada .

Carrot cake .

Chocolate.

Además, la marca también ofrece alfajores, otro de los productos que despertó el interés del público durante su presentación.

La variedad de opciones permitió que los asistentes encontraran diferentes alternativas para degustar, consolidando una propuesta basada en recetas tradicionales con un toque personal.

Melissa Lobatón inicia su camino como empresaria con Dolce Angela y emociona a Melissa Klug. Captura: TikTok.

Precios accesibles y pedidos por Instagram

Otro aspecto que llamó la atención fue el costo de los productos. Según se informó durante el lanzamiento, los precios de los postres de Dolce Angela oscilan entre los S/5 y los S/15, dependiendo de la presentación elegida.

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Los pedidos se realizan a través de la cuenta oficial de Instagram de la marca, donde Melissa comparte fotografías de sus preparaciones, novedades y promociones para sus clientes.

Asimismo, la joven anunció recientemente que ya viene recibiendo pedidos para el próximo 15 de agosto, lo que refleja el interés que ha comenzado a generar su emprendimiento desde sus primeras semanas de funcionamiento.

Melissa Lobatón inicia su camino como empresaria con Dolce Angela y emociona a Melissa Klug. Captura: TikTok.