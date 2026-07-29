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Resultados del Gana Diario de este martes 28 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
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Como cada martes la Tinka divulgó los resultados del más reciente sorteo de Gana Diario. Conozca si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: martes 28 de julio de 2026

Número del sorteo: 4656

Resultados: 12, 13, 33, 29, 18

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

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Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario

Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:

Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.

Documento de identidad oficial (DNI).

Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).

Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.

Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.

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