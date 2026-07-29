Resultados del Gana Diario de este martes 28 de julio: todos los números ganadores del último sorteo

Como cada martes la Tinka divulgó los resultados del más reciente sorteo de Gana Diario. Conozca si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.
Fecha del sorteo: martes 28 de julio de 2026
Número del sorteo: 4656
Resultados: 12, 13, 33, 29, 18
A qué hora se juega Gana Diario
Gana Diario celebra un sorteo a diario, de lunes a domingo.
Los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.
Hasta cuándo puedes reclamar tu premio
Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.
PUBLICIDAD
Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario
Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:
Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.
Documento de identidad oficial (DNI).
Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).
Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.
Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.
Más Noticias
Kábala del martes 28 de julio: consulta los números ganadores y los premios
Como cada martes, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados
Mypes no están asustadas por incremento del sueldo mínimo: todo dependerá del bono anunciado por Keiko Fujimori
Mypes Unidas del Perú señala que el ajuste salarial podría generar presión sobre los costos de operación, aunque considera que el apoyo estatal permitirá una transición más ordenada para los pequeños negocios
Gian Marco, Alejandra Baigorria, Michelle Soifer y otras figuras conmueven con reflexiones por el Perú: “Te amo Perú”
El cantautor compartió una reflexión sobre la diversidad del país y pidió celebrar a la nación desde la unión entre peruanos, una publicación que sus seguidores replicaron por su tono esperanzador
Magaly Medina celebra Fiestas Patrias con emotivo mensaje: “Tenemos un mañana lleno de esperanzas”
La conductora de 'Magaly TV La Firme' dejó por unos minutos la crítica para hablar del aniversario del Perú con optimismo y arrancó la edición especial con una sentida reflexión patriótica
De hija de presidente a presidenta: cómo evolucionó el look y el rol de Keiko Fujimori a lo largo de los años
Treinta y seis años separan a la adolescente del saco gris que acompañó a su padre en 1990 de la mujer que este 28 de julio recibió la banda presidencial vestida de azul con detalles inspirados en Huancayo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD