La trata quedó fuera del mensaje inicial de Keiko Fujimori, aunque el país reporta seis casos al día, alerta ONG

CHS Alternativo cuestionó que la trata de personas no fuera mencionada por la presidenta Keiko Fujimori en su mensaje, pese a que la considera una de las principales expresiones del crimen organizado

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La trata de personas continúa siendo una de las principales expresiones del crimen organizado en el país y no puede quedar fuera de las políticas de seguridad ciudadana, advirtió este martes CHS Alternativo, luego de que el delito no fuera mencionado en el mensaje de la presidenta Keiko Fujimori.

La organización alertó que, entre enero de 2023 y junio de 2026, el Ministerio Público registró 7,875 casos, un promedio de 188 denuncias al mes y seis al día.

A través de una nota oficial, señaló que estas cifras no reflejan la verdadera magnitud del problema debido a las diferencias entre los registros oficiales y las limitaciones de los sistemas de información, que impiden conocer el número real de víctimas.

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Si bien las medidas anunciadas por el Gobierno para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal podrían contribuir a enfrentar este delito, la organización consideró necesario incorporar acciones específicas para prevenir la captación de víctimas, fortalecer su protección y mejorar la respuesta institucional.

El Ministerio Público registró 7,875 casos de trata entre enero de 2023 y junio de 2026, un promedio de 188 denuncias al mes y seis al día, aunque la organización advierte que existe un subregistro de víctimas

Solo en 2023, de acuerdo con cifras oficiales, se registraron 1,987 casos de trata de personas; en 2024, 2,284; en 2025, 2,288; y entre enero y junio de 2026, otros 1,316. En contraste, el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior reportó 583 casos en 2023, 669 en 2024 y 458 en 2025, una diferencia que, según CHS Alternativo, evidencia la necesidad de integrar los sistemas de información entre las instituciones.

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“La trata de personas forma parte de las economías ilegales y del crimen organizado, por lo que enfrentarla exige una estrategia integral que combine inteligencia, tecnología, prevención, persecución del delito y protección de las víctimas”, afirmó Ricardo Valdés, director ejecutivo de la institución.

También alertó sobre las consecuencias del trabajo forzoso, una de las modalidades de explotación vinculadas a la trata de personas, al recordar que Estados Unidos aplicó recientemente un arancel del 12.5 % a exportaciones peruanas tras evaluar las normas de distintos países para impedir el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso, evaluación en la que Perú fue considerado entre los países que no cuentan con una regulación equivalente.

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Un bar en un campamento de minería ilegal de oro en La Pampa, registrado en marzo de 2019. Seis años después, la trata de personas asociada a esta actividad golpea con mayor fuerza a las comunidades indígenas de la región. REUTERS/Guadalupe Pardo/Pool

Asimismo, advirtió sobre el crecimiento de los riesgos en entornos digitales. El ciberpatrullaje realizado por CHS Alternativo en 2024 identificó a más de 700,000 menores de edad expuestos a riesgos sexuales en internet y detectó 1.6 millones de archivos relacionados con material de abuso sexual infantil.

Con motivo del Día Internacional contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, la organización exhortó al Estado a fortalecer la prevención, garantizar una atención integral a las víctimas y poner en marcha el Programa Presupuestal orientado a Resultados establecido por la Ley N.° 30925, pendiente de implementación desde hace seis años.

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