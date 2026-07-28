¿Betssy Chávez se va a México?: Gobierno de Keiko Fujimori decidirá si le otorga salvoconducto

Una de las primeras decisiones del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori será el caso de la expremier de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien se encuentra refugiada en la Embajada de México en Perú desde noviembre de 2025. Así lo anunció el excandidato presidencial y próximo ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.
“Si me estás preguntando específicamente en el caso de la señora Betsy Chávez, por supuesto que existe una convención, que es la convención de Caracas del año 54 (Convención sobre asilo diplomático). Nosotros vamos a reunirnos en el Consejo de Ministros, vamos a tomar una decisión a ese respecto”, declaró Espá a la prensa.
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El excandidato presidencial dijo que “la presidenta Fujimori ha sido muy clara en el sentido de que nosotros vamos a actuar de acuerdo a los principios internacionales, sobre todo el cumplimiento de los tratados”.
“México es un país hermano. Cada uno de nosotros conoce México entrañablemente por la música de México, por los personajes, por el cine de México, por la cultura de México. México es un país milenario y el Perú también es un país milenario. Yo diría que uno de los países que más se asemeja al Perú, que somos herederos de imperios extraordinarios es México”, apuntó.
Como se recuerda, a un mes de que culmine el juicio por el golpe de Estado de Pedro Castillo, Chávez dejó de asistir a las sesiones. Luego se conoció que había ingresado a la Embajada de México, país que le había concedido el asilo diplomático.
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Debido a que huyó de la justicia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria revocó la comparecencia con restricciones que la expremier gozaba e impuso prisión preventiva por cinco meses. No obstante, esta resolución judicial aún no ha podido ejecutarse.
En ese mismo mes de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a Betssy Chávez a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.
La condena de Betssy Chávez
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú condenó el 27 de noviembre de 2025 a Betssy Chávez Chino a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso mediante un mensaje televisado. El tribunal la declaró coautora del delito de conspiración para la rebelión, junto a Castillo, al exprimer ministro Aníbal Torres Vásquez y al exministro del Interior Willy Huerta Olivas.
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La sentencia estableció que Chávez tuvo una participación directa en la convocatoria del personal de prensa al despacho presidencial, coordinada con Castillo, para garantizar la difusión del mensaje de disolución del Congreso. Además, fue ella quien movilizó al gabinete a través del chat “Gabinete Bicentenario”, con una convocatoria intempestiva y sin agenda previa a Palacio de Gobierno. El tribunal concluyó que esa maniobra buscó dotar al golpe del respaldo formal del Consejo de Ministros.
Otro hecho que el tribunal dio por probado fue que Chávez, por instrucción de Castillo y a través de Huerta, ordenó a la Policía Nacional del Perú (PNP) retirar las rejas de la Plaza de Armas de Lima para permitir el ingreso de manifestantes afines al expresidente. Para el colegiado supremo, ese acto confirmó su papel activo en la ejecución del plan.
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