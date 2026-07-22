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Teófilo Cubillas mantiene su récord en los Mundiales: nadie lo desplaza como el mediocampista más goleador

El ‘Nene’ continúa en el sitial máximo de mediocentros goleadores en la historia de las Copas del Mundo. A su estela se encuentra Jude Bellingham, quien acabó como el artillero de Inglaterra en la edición 2026

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Teófilo Cubillas, el mediocampista más goleador en la historia de los Mundiales. - Crédito: FIFA
Teófilo Cubillas, el mediocampista más goleador en la historia de los Mundiales. - Crédito: FIFA

Teófilo Cubillas sigue en la cima. De seguro perderá su sitial, pero no ahora. Habrá que esperar hasta la Copa del Mundo 2030 para conocer si habrá otro mediocentro más goleador que el ‘Nene’. A su estela se encuentra Jude Bellingham, quien tiene todas las condiciones para sucederlo, aunque toca ver si llega a la siguiente edición de la gran cita.

El esfuerzo del astro inglés fue encomiable. A lo largo del Mundial 2026 trabajó a la par con Harry Kane para golear a cualquier oponente. Si bien el ariete del FC Bayern arrancó a todo motor, el centrocampista no le perdió el rastro y llegó a superarlo por un margen mínimo gracias a un gol de cierre en el lance por la medalla de bronce.

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Teófilo Cubillas supera a Jude Bellingham como el mediocentro con más goles en la historia de los Mundiales. - Crédito: Difusión
Teófilo Cubillas supera a Jude Bellingham como el mediocentro con más goles en la historia de los Mundiales. - Crédito: Difusión

Con un total de siete goles, Bellingham quedó a tres dianas de igualar el registro anotador de Cubillas y a cuatro de sobrepasarlo. No es menos cierto que su peso goleador quedó patente, sobre todo al convertirse en el máximo artillero de Inglaterra en la historia de los Mundiales, pero tal vez ambicionaba con mucho más.

En su transitar en el evento más importante del planeta, Jude concretó dos dianas en la Fase de Grupos contra Croacia y Panamá. Ya instalado en la instancia eliminatoria, se despachó con un doblete ante México por octavos de final y otro frente a Noruega por cuartos de final. Su última celebración sucedió con Francia por el enfrentamiento que definió el podio.

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Mundial 2026 - Noruega 1 - Inglaterra 2 - ES

Cubillas, historia pura

Entre los muchos mediocampistas que aparecen en la tabla de goleadores en la historia de las Copas del Mundo hay uno solo que sobresale por una diferencia importante. Es peruano, es Teófilo Cubillas. Con 10 dianas mira de lejos a varios como Diego Maradona y Lothar Matthaus.

Su romance en esos fuegos reales de los Mundiales inició en 1970 cuando llegó con la selección peruana a un campeonato en el que sorprendió por su espléndido rendimiento. Allí, el ‘Nené’ se hizo grande al registrar cinco anotaciones: Bulgaria, Marruecos (x2), Alemania Federal y Brasil.

Teófilo Cubillas registró 10 goles con Perú en la historia de los Mundiales, misma cifra que acaba de alcanzar Cristiano Ronaldo con Portugal. - Crédito: Composición Infobae
Teófilo Cubillas registró 10 goles con Perú en la historia de los Mundiales, misma cifra que acaba de alcanzar Cristiano Ronaldo con Portugal. - Crédito: Composición Infobae

Aunque hubo que esperar ocho años para volver a una cita planetaria, Teófilo Cubillas se apuntó a una nueva participación y en plena madurez volvió a ratificar su condición de ‘killer’ pese a ser un organizador de juego nato. Durante ese camino, volvió a convertir cinco dianas. Fue verdugo de Escocia (x2) e Irán (x3).

El ’10′ símbolo de Perú volvió a aparecer en el Mundial 1982, aunque no logró sumar goles ni trascender en un equipo que naufragó de manera avergonzante. Así las cosas, el histórico peruano se quedó con esas 10 conquistas, que hasta el día de hoy le permiten ser el mediocentro de oro de las grandes citas.

El 'Nene' marcó ante los escoceces uno de los mejores tantos en la historia de las Copas del Mundo. (Video: FIFA)

Agradecimiento de leyenda FIFA

Teófilo Cubillas expresó su gratitud a la FIFA por el trato recibido en la última Copa del Mundo y felicitó a España por su reciente título.

Cubillas destacó la combinación de “jóvenes talentos y jugadores de experiencia” en el equipo español, afirmando que “serán protagonistas durante muchos años”.

“Es un inmenso orgullo seguir siendo reconocido como leyenda”: Teófilo Cubillas valora su presencia en el Mundial 2026
“Es un inmenso orgullo seguir siendo reconocido como leyenda”: Teófilo Cubillas valora su presencia en el Mundial 2026

El autor de diez goles en Mundiales valoró el esfuerzo de los 48 países participantes y resaltó que vestir la camiseta nacional es “el mayor honor para cualquier futbolista”.

Finalmente, el 'Nene subrayó el orgullo que siente al ser reconocido como Leyenda FIFA y representar al Perú en el escenario internacional.

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