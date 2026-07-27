Carlos Espá sobre otorgar un salvoconducto a Betssy Chávez: “Creemos en el imperio de la ley”

Carlos Espá fue anunciado como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores por Keiko Fujimori. (Foto: RPP)

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El próximo canciller Carlos Espá, anunciado por la presidenta electa Keiko Fujimori, afirmó que cualquier decisión sobre un eventual salvoconducto para Betssy Chávez se tomará bajo criterios de legalidad. “Nosotros creemos en el Estado de derecho, en el imperio de la ley”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

Al ser consultado por la línea que seguirá la Cancillería durante su gestión, Espá señaló que la evaluación sobre otorgar un salvoconducto a la ex presidenta del Consejo de Ministros no se guiará por consideraciones personales. “Más allá de las simpatías o antipatías personales, más allá de que las personas deben responder por sus actos, deben de asumir la responsabilidad de sus actos, creemos en el imperio de la ley tanto a nivel nacional como internacional”, dijo.

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El futuro ministro de Relaciones Exteriores indicó que su gestión se apoyará en el marco normativo internacional que rige los casos de asilo. “La Cancillería peruana tiene una larga tradición de hacer respetar los principios internacionales, y uno de ellos es el respeto a las convenciones y los convenios internacionales, como la Convención de Caracas de 1954“, afirmó.

Según explicó, el tema será tratado en el gabinete. “En función de esos principios vamos a tomar una decisión en consejo de ministros, estoy seguro que se dará a conocer prontamente”, añadió.

La semana anterior, el canciller saliente Carlos Pareja también se refirió al caso y delimitó lo que podía adelantar sobre el próximo gobierno. “Ha tenido la intención de cumplir todos los tratados internacionales”, dijo sobre la postura de la administración que deja el poder. “No puedo expresar lo que va a ser la postura del gobierno entrante”, zanjó.

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Betssy Chávez sigue a la espera de un salvoconducto

El 4 de diciembre de 2025, Chávez fue condenada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, por el fallido golpe de Estado de 2022. Además, se ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional. Antes de conocerse la sentencia, se asiló en la sede diplomática de México para evadir su detención.

Betssy Chávez permanece desde hace ocho meses en la Embajada de México en Lima, mientras se discute la viabilidad de que el Estado peruano otorgue un salvoconducto que le permita salir del país.

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Chávez pidió un salvoconducto al presidente Balcázar

En un intento por obtener un salvoconducto antes de que termine la administración de José María Balcázar en la Presidencia, Betssy Chávez solicitó, por medio de su abogado Raúl Noblecilla, que se le otorgue este beneficio como una “rectificación democrática” luego de que sufriera una emergencia médica el pasado 8 de julio.

La exprimera ministra peruana Betssy Chávez llega para ser juzgada por los cargos de rebelión y conspiración contra el Estado en una base policial en las afueras de Lima, Perú, el martes 18 de marzo de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

Según la carta dirigida al mandatario, Chávez debió ser atendida de emergencia por un médico el 8 de julio debido al agravamiento de las enfermedades que padece. El documento sostiene que no se trata de un hecho aislado, sino del punto más grave de una situación prolongada que ya afecta su capacidad de recibir tratamiento adecuado.

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Noblecilla advirtió que, sin salvoconducto, cualquier urgencia que exija traslado a una clínica, estudios especializados o atención hospitalaria oportuna queda prácticamente bloqueada. Salir de la residencia diplomática, señaló, significaría exponer de inmediato su libertad personal.

En la carta, el abogado de Betssy Chávez afirmó que la ausencia del permiso de salida transformó la protección diplomática en un “confinamiento material” que compromete su salud, su integridad y su dignidad. Ese es el argumento central con el que reclama una salida segura hacia México.