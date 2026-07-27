Canciller Espá, abierto a una guerra contra invasión china en Perú: “Violan soberanía, se llevan recursos, no pagan impuestos”

El futuro ministro de Relaciones Exteriores planteó, durante su campaña electoral, propuso aumentar “recursos operativos y tecnológicos” para enfrentar amenazas contra el país
El próximo ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, afirmó que el Perú debe asumir una postura firme frente a la “invasión” de embarcaciones pesqueras chinas en el límite de las 200 millas marítimas, por lo que planteó dotar de mayores recursos a las instituciones encargadas de “proteger la soberanía” nacional.
El abogado y excandidato presidencial sostuvo, durante la campaña electoral de abril pasado en la que perdió, que “el mar de Grau no es de China” y que “las reglas para hacer respetar nuestra soberanía” las establece el Estado, “no un imperio que pretende convertirnos en una colonia”.
Sus declaraciones, que aún permanecen en su cuenta oficial de TikTok, cobran relevancia luego de que este lunes fuera presentado por la mandataria electa Keiko Fujimori como su próximo canciller, dentro de un gabinete que estará liderado por el vicepresidente Luis Galarreta.
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Espá incluso comparó la presencia de embarcaciones chinas en el Pacífico peruano con la ficción de La guerra de las galaxias y mencionó a la ‘Estrella de la Muerte’ como referencia para cuestionar lo que calificó como una amenaza contra los recursos del país.
“Actualmente, en nuestro mar, el mar de Grau, se ha instalado la flota pesquera imperial. Las embarcaciones del imperio chino, que tienen como propósito absorber, apropiarse de los recursos naturales peruanos”, señaló.
El próximo canciller sostuvo que alrededor de 250 embarcaciones, incluidos grandes buques pesqueros, operan en los límites de las aguas jurisdiccionales peruanas con actividades contrarias al derecho internacional, como la pesca ilegal o no regulada.
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“Esa flota gigantesca (...) se estaciona en los límites de nuestras doscientas millas y cometen actos contrarios al derecho internacional mediante la pesca ilegal o la pesca no regulada”, indicó al referirse a una actividad que afecta principalmente a la pota peruana.
“Los peruanos debemos saber que esta invasión se está llevando 500.000 toneladas métricas de pota, que es nuestro segundo recurso pesquero más importante, tanto por volumen como por generación de empleo para peruanos”, manifestó.
De igual modo, cuestionó la respuesta de la clase política peruana ante esta situación y pidió una posición más firme para defender los intereses nacionales. “En breve, no solo violan nuestra soberanía nacional, sino que también se llevan nuestros recursos pesqueros, no pagan impuestos y por supuesto que no generan empleo. Esto gracias a la tibieza de nuestra clase política”, expresó.
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“Para defender a nuestro país debemos tener el corazón valiente y la mente fría para tomar decisiones con absoluta firmeza”, afirmó al señalar que buscará fortalecer las capacidades operativas, financieras y tecnológicas de la Marina de Guerra del Perú y del Servicio de Guardacostas.
“A partir del 28 de julio del 2026, dotaremos (...) todos los recursos operativos, financieros y tecnológicos para cortar de raíz la depredación de nuestro mar por parte del imperio chinocomunista”, prometió durante su campaña por el partido Sí Creo.
En una entrevista televisiva, Espá también se dirigió al líder del régimen chino, Xi Jinping, a quien pidió que “no exporte la corrupción a nuestros países” y anotó que, aunque China tenga “plata como cancha”, debe “portarse bonito y respetar la soberanía” peruana.
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Fujimori, hasta el momento, ha sostenido dos reuniones con el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y la delegación enviada por Donald Trump al país para su investidura. “Siempre es un gusto seguir fortaleciendo nuestra relación bilateral y avanzar juntos hacia un futuro lleno de oportunidades”, anotó el diplomático en X, un mensaje que evidencia una mayor cercanía con Washington.
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