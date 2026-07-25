Brasil vs Turquía: día, hora y canal TV en Perú de la gran final por la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

Brasil chocará con Turquía por la final de la VNL Femenina 2026.

Sale el campeón. La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 alcanza su instancia decisiva con la final que enfrentará a Brasil y Turquía en Macao, China. Ambos equipos sellaron su pase al partido por el título tras superar exigentes semifinales la mañana del sábado 25 de julio.

Brasil vs Turquía: día y hora de la final por la VNL Femenina 2026

La gran final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 entre Brasil y Turquía se disputará el domingo 26 de julio en Macao, China. El encuentro definirá al nuevo campeón del vóley femenino internacional y podrá seguirse en distintos países según los siguientes horarios:

En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 06:30 horas. En Chile, Bolivia y Venezuela, la acción se iniciará a las 07:30 horas. Para quienes se encuentren en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, el duelo será a las 08:30 horas. En México, el inicio está previsto para las 05:30 horas. En Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York), el horario de transmisión será a las 07:30 horas. En España, la final podrá verse a la 01:30 horas. Mientras que en China, el partido se jugará a las 19:30 horas

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Brasil y Turquía se enfrentarán por la final de la VNL Femenina 2026. (Sportv)

Canal TV para ver Brasil vs Turquía por la final de la VNL Femenino 2026

Los aficionados del vóley femenino tendrán varias opciones para no perderse la final de la Liga de Naciones 2026. En Perú y Sudamérica, el encuentro estará disponible a través de DSports, la señal deportiva de cable que posee los derechos de transmisión para la región. Además, quienes prefieran una alternativa digital podrán acceder al partido mediante DGO, la plataforma del operador, desde celulares, computadoras u otros dispositivos compatibles.

Como opción internacional, los seguidores podrán suscribirse a VBTV, el servicio oficial de Volleyball World. Esta plataforma ofrece la transmisión completa del torneo y requiere una suscripción mensual de USD 9,99. Así, tanto por televisión tradicional como por streaming, los hinchas contarán con múltiples alternativas para vivir la emoción de la final entre Brasil y Turquía.

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Canal TV para ver Brasil vs Turquía por la final de la VNL Femenino 2026

Así llegaron Brasil y Turquía a la gran final de la VNL Femenina 2026

La clasificación de Brasil a la final de la VNL Femenina 2026 cobró aún más valor por la ausencia de dos de sus figuras: Gabi y Julia. Pese a estas bajas, el equipo logró mantener un rendimiento equilibrado y fue capaz de derribar a las campeonas reinantes, Italia, en un emocionante partido que se resolvió en el tie-break.

El duelo ante la bicampeona fue una prueba de carácter. El marcador de 3-2 reflejó la paridad y la intensidad vividas durante los cinco sets, con ambos equipos alternando el dominio y llevando la definición hasta los puntos finales. La selección brasileña supo aprovechar los momentos determinantes para asegurar su avance, demostrando solidez colectiva y temple en los pasajes más exigentes del encuentro.

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Las brasileñas se impusieron frente las italianas y se convirtieron en las primeras finalistas de la competición internacional. (volleyballworld)

Por su parte, las turcas lograron acceder a la final con una actuación sólida ante las locales de China, a quienes derrotó sin ceder un solo set. El resultado de 3-0 evidenció la superioridad turca y su capacidad para dominar el juego en territorio asiático, asegurando así su lugar entre las dos mejores selecciones del torneo.