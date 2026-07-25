Tony y Mimy Succar convierten la historia real de una peruana migrante en salsa con ‘Lo Bueno Viene Ya’

Tony y Mimy Succar posan sonrientes junto al póster oficial de su sencillo 'Lo Bueno Viene Ya', que narra la trayectoria de la inmigrante peruana Lim Bances.

La historia de una mujer que dejó su pueblo en el norte del Perú para construirse una vida en Estados Unidos, con todo lo que eso implica de miedo, rechazo y obstáculos, se convirtió en el corazón de una canción de salsa. Tony Succar y Mimy Succar tomaron esa experiencia real y la llevaron al álbum ASUCCAR, con un resultado que ya supera las 200.000 visualizaciones en YouTube en menos de una semana.

La protagonista de esa historia es Lim Bances, empresaria peruana oriunda de Motupe, en la región de Lambayeque, quien emigró a Nueva Jersey y construyó desde cero una carrera en el sector inmobiliario. Su trayectoria inspiró el sencillo ‘Lo Bueno Viene Ya’, cuyo videoclip oficial se estrenó la semana pasada y se convirtió de inmediato en uno de los lanzamientos más comentados de la comunidad latina en redes sociales.

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Tony Succar, su madre Mimy Succar y la empresaria Lim Bances, cuya historia inspira la canción, posan en Nueva York y Lima durante la grabación del videoclip 'Lo Bueno Viene Ya'.

Una salsa nacida de una historia real de migración y resiliencia

El videoclip, dirigido por Coco Bravo y grabado entre Lima y Nueva York, recorre la vida de Bances desde su infancia en Motupe, marcada por la discriminación y la pobreza, hasta su presente como empresaria en Estados Unidos. La pieza audiovisual culmina con un reencuentro simbólico entre la protagonista adulta y la niña que fue, dejando claro el mensaje central de la canción: reconciliarse con el pasado para avanzar con más fuerza.

Descubre el consejo clave que comparten las personas más exitosas: para alcanzar tus metas, debes estar dispuesto a arriesgar. Acompaña a Tony Succar mientras aprende de la inspiradora historia de Lim Bances, una empresaria que pasó de la humildad en Perú a un imperio de bienes raíces en Estados Unidos, y que inspiró su reciente canción 'Lo bueno viene ya'. Video: Instagram Tony Succar

La canción está escrita por Diego Giraldo, Tony Succar y la propia Lim Bances, y producida por Tony Succar. Musicalmente, el tema se mueve dentro de la salsa dura con influencias cubanas, arreglos de metales contundentes y una energía pensada para levantar el ánimo desde el primer golpe de percusión.

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La voz principal la lleva Mimy Succar, ganadora de dos premios Grammy y madre de Tony, cuya propia historia como inmigrante peruana en Estados Unidos le da una dimensión adicional al mensaje de la canción. El performance principal fue grabado en Terraza Lima Club, un rooftop en el centro de Lima, con orquesta completa y bailarines.

Mimy Succar canta en el videoclip 'Lo Bueno Viene Ya', un tema de salsa inspirado en la historia de migración de una empresaria peruana desde Motupe a Estados Unidos.

En la grabación también participaron los hermanos Kenyi y Claudia “Tammy” Succar, además del padre de familia, Antonio Succar, lo que convierte al videoclip en una producción de carácter familiar que refuerza el sentido de unión que atraviesa la canción. El lanzamiento se acompaña del #PaAllaChallenge, una iniciativa digital que invita a los seguidores a dejar atrás lo que no suma y celebrar nuevos comienzos, en sintonía con el mensaje del sencillo.

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El músico Tony Succar y la empresaria Lim Bances posan en una calle de Perú con motivo de su proyecto musical “Lo Bueno Viene Ya”.

Tony Succar: “Nunca imaginé todo lo que tuvo que superar para llegar hasta ahí”

Tony Succar explicó el origen del proyecto con una reflexión sobre lo que significó conocer a Bances. “Cuando conocí a Lim, vi a una empresaria exitosa. Nunca imaginé todo lo que tuvo que superar para llegar hasta ahí. Este video está inspirado en su historia y en la de millones de personas que dejaron su país buscando un mejor futuro. Mi admiración y respeto para todos los inmigrantes que, a pesar del miedo, el rechazo y los obstáculos, nunca dejaron de luchar”, afirmó el productor y percusionista.

En otra declaración sobre el sencillo, Succar profundizó en el mensaje que quiso transmitir. "Cuando conocí la historia de Lim, sentí que había que convertirla en música. ‘Lo Bueno Viene Ya’ no es solo una canción: es una filosofía de vida. No le hagas caso a quienes quieren cortarte las alas, porque lo que está destinado para ti nadie te lo puede quitar. Hacerlo junto a mi mamá lo vuelve todavía más especial, porque ella, también como inmigrante, es el corazón de este mensaje", sostuvo.

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Un vistazo exclusivo al proceso de creación del videoclip 'Lo Bueno Viene Ya'. Acompaña al equipo y los artistas en cada momento de la grabación, lleno de música, baile y buena energía. Tony y Mimy Succar se lucen junto a Lim Bances. Video: Instagram Lim Bances

Por su parte, Bances expresó la carga emocional que representa el proyecto para ella. “Súper emocionada de finalmente mostrar un resumen de mi video. Este proyecto significa mucho para mí... cada escena cuenta una historia de dolor, crecimiento, fe, y nunca rendirse”, declaró la empresaria en sus redes sociales, donde agradeció a Tony, Mimy y al director Coco Bravo por la oportunidad.

De Motupe a Nueva Jersey: quién es Lim Bances, la mujer detrás de la canción

Lim Bances no es solo la musa del sencillo. Es también coautora de la letra, lo que convierte su historia en una participación directa en la construcción del mensaje. Tras emigrar de Motupe a Estados Unidos, Bances edificó una carrera en el sector inmobiliario que la llevó a fundar una escuela para nuevos agentes del ramo y a liderar una fundación dedicada a ayudar a familias a conservar sus hogares, dos iniciativas que reflejan el mismo espíritu de servicio que recorre la canción.

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Tony Succar, Mimy Succar y Lim Bances caminan en Nueva York, al pie del puente de Manhattan, para el videoclip de la canción "Lo Bueno Viene Ya", que ilustra una historia de inmigración peruana.

Su figura representa a una generación de migrantes peruanos que construyeron una vida fuera del país sin perder el vínculo con sus raíces. Esa conexión es la que Tony Succar buscó plasmar en la música: “No importa lo que digan… tú sigue bailando, lo bueno viene llegando”, escribió el artista al presentar el videoclip en sus redes sociales.

Tony Succar acumula en su carrera dos premios Grammy y dos Latin Grammy, y con ASUCCAR desarrolla una etapa marcada por la salsa, la raíz peruana y la herencia familiar. El álbum reúne una amplia lista de colaboradores, aunque para ‘Lo Bueno Viene Ya’ el artista optó por mantener el proyecto dentro del núcleo familiar, con Mimy como voz central y sus hermanos y padre como parte del elenco del videoclip.

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