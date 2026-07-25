Una llamada al 107 ahora activa también los protocolos del Ministerio de la Mujer para víctimas de violencia en Perú

Una mujer recibe asesoramiento de una funcionaria del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú para denunciar violencia familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) pusieron en marcha este viernes 25 de julio la interconexión entre la Línea 107 y la Línea 100, un mecanismo que permite derivar de forma inmediata a víctimas de violencia entre los sistemas de salud y protección social del Estado peruano, disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año.

La alianza elimina una de las barreras históricas del sistema público: la fragmentación entre los canales de atención. Hasta ahora, una persona que llamaba a la Línea 107 de EsSalud por una emergencia de salud relacionada con un episodio de violencia debía contactar por separado a la Línea 100 del MIMP para acceder a protección social. Con la interoperabilidad, ambas plataformas quedan conectadas y el ciudadano recibe una respuesta unificada desde una sola llamada.

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El proyecto fue diseñado por la Gerencia Central de Atención al Asegurado de EsSalud, a través de la Subgerencia de Atención al Asegurado en Otros Canales, en coordinación con el Programa Nacional Warmi Ñan del MIMP. Warmi Ñan es el programa que agrupa los servicios especializados del ministerio en materia de violencia: los Centros Emergencia Mujer y Familia (434 en todo el país), hogares de refugio temporal, servicios de atención rural, la propia Línea 100 y el Chat 100.

Una ciudadana recibe atención de una trabajadora en las oficinas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud del problema que este sistema busca abordar queda ilustrada por las cifras más recientes: la Línea 100 recibió más de 72.000 llamadas efectivas por casos de violencia familiar y de género solo en el primer semestre de 2026, según datos del MIMP. En el mismo período, Perú registró 67 feminicidios. Lima concentró más de 38.000 reportes, seguida por Callao, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad.

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Un canal unificado para situaciones de riesgo

El mecanismo de derivación opera en tiempo real. Cuando un operador de la Línea 107 detecta un caso de violencia contra la mujer o una situación de vulnerabilidad social, activa de forma directa los protocolos del MIMP sin que la persona afectada deba colgar y marcar un nuevo número. La misma lógica funciona en sentido inverso: la Línea 100 puede derivar a EsSalud cuando la víctima requiere atención médica o psicológica especializada.

El sistema garantiza, además, atención en varias lenguas. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, subrayó ese aspecto al presentar el servicio: “Esta unión potencia la capacidad de respuesta que el Estado tiene frente a los ciudadanos y consolida nuestro deber de darles una atención especializada, integral y sin demoras. Para garantizar que nadie se quede atrás, el servicio se dará en diferentes lenguas, apoyándonos en profesionales con capacidades interculturales”. La Línea 100 ya opera en castellano, quechua, aimara y awajún.

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Crisis de EsSalud empuja a sus usuarios a querer atenderse en el SIS | Foto composición: Infobae Perú

EsSalud amplía su concepto de seguridad social

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Jaime Moreno Eustaquio, encuadró la iniciativa dentro de una visión más amplia de lo que debe ser la seguridad social en el país. “La interoperabilidad entre la Línea 100 y nuestra Línea 107 permitirá fortalecer mutuamente nuestras capacidades de respuesta. Para nosotros, la seguridad social también significa proteger a las mujeres de la violencia y asegurar que las familias vivan en paz, sin temor a sufrir agresiones en sus hogares”, sostuvo el funcionario durante el acto de lanzamiento.

La declaración marca un giro en el enfoque institucional de EsSalud, cuya Línea 107 queda consolidada como el principal canal gratuito de teleorientación a nivel nacional. La plataforma, que ya ofrecía orientación médica, suma ahora la capacidad de articular respuestas de protección social de forma directa, sin intermediarios y sin interrupciones en el servicio.

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Warmi Ñan: 25 años de red territorial

El Programa Nacional Warmi Ñan, contraparte del MIMP en esta alianza, cumplió 25 años de operación en 2026. A lo largo de ese tiempo construyó una red que hoy incluye 434 Centros Emergencia Mujer y Familia, 29 Hogares de Refugio Temporal, 68 Servicios de Atención Rural desplegados en 23 regiones del país, 8 Servicios de Atención Urgente y 7 Centros de Atención Institucional orientados a hombres con sentencia por violencia.

Una profesional de la salud de EsSalud asiste una teleconsulta desde el Centro Nacional de Telemedicina en Perú, donde la institución supera las 806.700 atenciones digitales este año. (EsSalud)

Esa infraestructura territorial es la que ahora queda conectada a los canales de EsSalud. Cuando la Línea 107 derive un caso al MIMP, el Programa Nacional Warmi Ñan puede activar el servicio que corresponda según la situación de la víctima: desde orientación telefónica hasta despliegue de un equipo de atención urgente sobre el terreno.

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Alcance nacional y atención a poblaciones alejadas

Uno de los objetivos explícitos del sistema es reducir las brechas geográficas y socioeconómicas en el acceso a la protección estatal. Perú tiene regiones de difícil acceso donde los servicios presenciales llegan con retraso o no llegan; la interoperabilidad telefónica permite que una víctima en una zona remota acceda a la misma cadena de atención que alguien en Lima con una sola llamada gratuita.

El servicio rural de Warmi Ñan atendió 4.898 casos de violencia en 2025 en 365 comunidades de la costa, sierra y selva. El 85% de las víctimas fueron mujeres; la violencia psicológica fue la más frecuente (43%), seguida de la física (34%), la sexual (19%) y la económica (4%). La interconexión con EsSalud añade una capa de respuesta médica a esa red de protección.

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Perú cuenta con distintas líneas de emergencia según el tipo de situación: seguridad ciudadana, incendios, urgencias médicas o casos de violencia familiar y de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funcionarios y próximos pasos

Al acto de lanzamiento asistieron, además del Dr. Moreno y la ministra Pariona, la viceministra de la Mujer, Elba Espinoza Ríos, y la gerente central de Atención al Asegurado de EsSalud, Kristell Díaz Quiroz, junto a otros funcionarios de ambas instituciones. La plataforma entra en operación de forma inmediata y el acceso es gratuito desde cualquier teléfono fijo o celular en todo el territorio nacional.