Partidos de hoy, sábado 25 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 25 de julio, la agenda deportiva está cargada de partidos imperdibles: Sporting Cristal visitará a Melgar en Arequipa, Perú luchará por el quinto lugar frente Ecuador por la Copa Sudamericana de Vóley, Alianza Lima debutará con FC Killas en el Torneo Clausura de la Liga Femenina, y mucho más.
Tras su empate con RB Bragantino por la Copa Sudamericana, los ‘cerveceros’ buscarán su segundo triunfo en el campeonato en la altura arequipeña. Será un dura prueba para Roberto Mosquera que busca dejar atrás el mal momento que vivió su equipo en el Apertura, que tiene complicado al fondo de la tabla acumulada.
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Los 'cerveceros' visitarán a los 'rojinegros' en Arequipa por la fecha 2. (L1 Max)
Por otro lado, el cierre de la tercera fecha de la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2026 de vóley dejó a Perú con un saldo positivo y un cambio clave en su trayecto. El triunfo ante Bolivia por 3-0, con parciales de 25-18, 25-14 y 25-10, consolidó al conjunto dirigido por Antonio Rizola en la tercera posición del Grupo A.
El resultado tuvo un peso estratégico: al asegurarse este lugar en la tabla, el equipo nacional evitó medirse en la siguiente ronda contra Venezuela, que se perfilaba como uno de los rivales más exigentes del certamen. En cambio, la selección peruana enfrentará a Ecuador, el cuarto del Grupo B, que no logró victorias durante la primera fase.
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Partidos de Liga 1 Perú
- Sport Huancayo vs Atlético Grau (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Juan Pablo II vs Cienciano (15:15 horas / Complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
- Sport Boys vs ADT (17:30 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)
Partidos por la Copa Sudamericana de Vóley
- Venezuela vs Bolivia (11:15 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Colombia vs Chile (13:45 horas / vía web y aplicación de Latina)
- Argentina vs Brasil (16:15 horas / por señal abierta de Latina)
- Perú vs Ecuador (18:45 horas / por señal abierta de Latina)
Partidos de Liga Femenina Perú
- FC Killas vs Alianza Lima (10:00 horas / Bicolor+)
- Defensor Ilucán vs UNSAAC (15:15 horas / Bicolor+)
Partidos de fútbol argentino
- Estudiantes de Río Cuarto vs Tigre (12:45 horas / TyC Sports, TNT Sports)
- Newell’s vs Talleres (15:00 horas / TNT Sports, Fanatiz)
- River Plate vs Barracas (17:15 horas / ESPN Premium, Disney Plus, TyC Sports)
- Lanús vs San Lorenzo (19:30 horas / ESPN, ESPN Premium, Disney Plus)
Partidos de fútbol colombiano
- Boyacá Chicó vs Atlético Nacional (16:00 horas / RCN Nuestra Tele, Win Sports)
- Medellín vs Deportivo Pasto (16:05 horas / RCN Nuestra Tele, Win Sports)
- Millonarios vs Atlético Bucaramanga (18:10 horas / RCN Nuestra Tele, Win Sports)
- Deportes Tolima vs Junior (20:15 horas / RCN Nuestra Tele, Win Sports)
Partidos de MLS
- New York RB vs Charlotte (17:30 horas / MLS Season Pass)
- Columbus Crew vs Cincinnati (18:30 horas / MLS Season Pass)
- CF Montréal vs Inter Miami (18:30 horas / MLS Season Pass)
- DC United vs Toronto FC (18:30 horas / MLS Season Pass)
- New York City vs Chicago Fire (18:30 horas / MLS Season Pass)
- Orlando City SC vs Nashville SC (18:30 horas / MLS Season Pass)
- Philadelphia Union vs Seattle Sounders FC (18:30 horas / MLS Season Pass)
- NEFC vs Atlanta United (18:30 horas / MLS Season Pass)
- Houston Dynamo vs Austin (19:30 horas / MLS Season Pass)
- Minnesota United vs Vancouver Whitecaps (19:30 horas / MLS Season Pass)
- St. Louis City vs Colorado Rapids (19:30 horas / MLS Season Pass)
- San Diego vs Dallas (20:30 horas / MLS Season Pass)
- Los Angeles FC vs Sporting KC (21:30 horas / MLS Season Pass)
- Portland Timbers vs Real Salt Lake (21:30 horas / MLS Season Pass)
- SJ Earthquakes vs LA Galaxy (21:30 horas / MLS Season Pass)
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