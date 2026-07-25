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Lucciana Pérez salvó tres puntos de partido para clasificar a su primera final de un torneo W75 en Brasil

La tenista peruana firmó una remontada memorable ante la rusa Daria Egorova para instalarse en su primer final en un torneo de esta categoría disputado en Vacaria

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Lucciana Pérez ha protagonizado una de las victorias más dramáticas de su carrera al superar tres puntos de partido en contra y clasificarse a su primera final de un torneo W75. Crédito: X ATPerú.

La peruana Lucciana Pérez (#375 WTA) escribió una nueva página destacada en su temporada al clasificarse a la final del W75 de Vacaria, en Río Grande do Sul, Brasil, tras protagonizar una espectacular batalla frente a la rusa Daria Egorova (#487 WTA).

La primera raqueta nacional, ubicada como cuarta preclasificada, se impuso por 7-6(2), 1-6 y 7-6(8) en un dramático encuentro de 2 horas y 43 minutos. Sobre el polvo de ladrillo mostró carácter, resistencia física y una enorme fortaleza mental para salir adelante en los momentos de mayor presión.

El inicio del compromiso ya anticipaba una batalla de largo aliento. Ninguna de las dos tenistas lograba marcar diferencias desde el servicio y cada juego se disputaba con máxima intensidad. Egorova estuvo muy cerca de quedarse con el primer parcial, pero Pérez reaccionó de manera brillante y levantó cinco puntos de set para mantenerse con vida. Esa resistencia terminó siendo determinante, pues llevó la definición al tie-break, donde la peruana elevó considerablemente su nivel para imponerse por un contundente 7-2 y tomar ventaja en el marcador.

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Lucciana Pérez se ha instalado en su primera final de un torneo W75. Crédito: FPT.
Lucciana Pérez se ha instalado en su primera final de un torneo W75. Crédito: FPT.

La respuesta de la rusa llegó de inmediato en la segunda manga. Egorova encontró mayor consistencia con su derecha, presionó constantemente desde el fondo de la cancha y aprovechó una baja en el rendimiento de la peruana para dominar el set. Con un sólido 6-1, igualó el encuentro y trasladó toda la presión al capítulo decisivo.

Fue allí donde apareció la mejor versión de Lucciana. Egorova volvió a golpear primero y consiguió adelantarse 3-1, obligando a la peruana a remar nuevamente desde atrás. Sin embargo, Pérez mantuvo la calma, recuperó el quiebre y devolvió la igualdad al marcador, iniciando un cierre vibrante en el que ninguna de las dos jugadoras estaba dispuesta a ceder terreno.

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El tercer set se convirtió en un verdadero intercambio de emociones. Hubo seis quiebres de servicio, largas secuencias desde el fondo de la pista y constantes cambios de dominio que mantuvieron la incertidumbre hasta el final. Como ocurrió en el primer parcial, el desenlace tuvo que resolverse en un nuevo tie-break.

Lucciana Pérez va por su segundo título de la temporada en Vacaria. Crédito: Tenis al Máximo.
Lucciana Pérez va por su segundo título de la temporada en Vacaria. Crédito: Tenis al Máximo.

En la muerte súbita llegó el momento más dramático del partido. La rusa dispuso de tres puntos de partido, pero Lucciana volvió a demostrar una fortaleza mental extraordinaria para neutralizar cada uno de ellos. Lejos de desesperarse, jugó con agresividad en los puntos decisivos, tomó la iniciativa cuando más lo necesitaba y terminó sellando una remontada inolvidable al imponerse 10-8 en el desempate.

Con esta victoria, la peruana alcanza la duodécima final de singles de su carrera, aunque ninguna había tenido la importancia de esta, ya que será su primera definición en un torneo W75, una categoría que representa un salto de calidad dentro del circuito ITF y que entrega una importante cantidad de puntos para el ranking mundial.

Lucciana Pérez vs Julia Riera: día, hora y dónde ver la final del W75 de Vacaria

En busca del título más importante de su carrera, Lucciana Pérez enfrentará este domingo 26 de julio a la argentina Julia Riera (#166 WTA), máxima favorita del certamen brasileño.

El encuentro está programado para las 08:00 horas de Perú (el horario puede sufrir modificaciones de acuerdo con la programación del torneo) y podrá seguirse en territorio peruano a través del canal de YouTube Tenis al Máximo.

Lucciana Pérez obtiene su primer título de la temporada. Crédito: W35 de San Gregorio.
Lucciana Pérez obtiene su primer título de la temporada. Crédito: W35 de San Gregorio.

De vuelta al Top 340

La sobresaliente campaña en Vacaria ya tiene un impacto inmediato en la clasificación mundial. Según el live ranking, Lucciana Pérez asciende hasta el puesto 336 del mundo, lo que significa un avance de 39 posiciones y su regreso al Top 340 del circuito femenino.

Además de disputar la final más importante de su carrera, la peruana quedó a un paso de superar el mejor ranking de su trayectoria, el puesto 327, alcanzado apenas el mes pasado. En caso de derrotar a Julia Riera y conquistar el título en Brasil, Pérez establecería una nueva marca personal y reforzaría su condición como la principal exponente del tenis femenino peruano.

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