Colombia vs Chile: día, hora y dónde ver partido por semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 entra en su recta final y este sábado ofrecerá un atractivo duelo entre Colombia y Chile, selecciones que buscarán quedarse con el segundo boleto a la gran final del certamen continental. El compromiso se disputará en el Coliseo Eduardo Dibós y enfrentará a dos equipos que protagonizaron una destacada fase de grupos.

El conjunto colombiano, dirigido por Guilherme Schmitz, llega como uno de los principales candidatos al título después de finalizar como líder invicto del Grupo B. Enfrente estará la selección chilena de Eduardo Guillaume, que terminó en la segunda posición del Grupo A tras una campaña que confirmó el crecimiento de su voleibol en el ámbito sudamericano.

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El encuentro será el estelar de la jornada y definirá al rival del ganador de la otra semifinal entre Brasil y Argentina, en una jornada que también incluirá los partidos por las posiciones del quinto al octavo lugar.

Colombia venció a Argentina y quedó primera del Grupo B de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: Ministerio del Deportes de Colombia.

Colombia vs Chile: día, hora y dónde ver partido por semifinales

El compromiso entre Colombia y Chile se disputará este sábado 25 de julio desde las 18:45 horas de Perú, en el Coliseo Eduardo Dibós.

Estos son los horarios internacionales del encuentro:

Perú, Colombia y Ecuador: 18:45 horas.

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:45 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:45 horas.

Miami (Estados Unidos): 19:45 horas.

Nueva York (Estados Unidos): 19:45 horas.

España: 02:45 horas del domingo 26 de julio.

Las semifinales y los partidos por las posiciones del quinto al octavo lugar serán transmitidos en Perú por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD.

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Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del campeonato con la previa de cada encuentro, el minuto a minuto, las principales incidencias, resultados, estadísticas, declaraciones de las protagonistas y el análisis de la jornada.

Las semifinales y partidos para definir los demás lugares de la Copa Sudamericana de vóley 2026 arrancan este sábado 25 de julio.

¿Cómo llegan los equipos?

Colombia afronta las semifinales con la confianza de haber sido uno de los equipos más sólidos del campeonato. Las dirigidas por Guilherme Schmitz cerraron la fase de grupos con tres victorias consecutivas y aseguraron el primer lugar del Grupo B luego de imponerse por 3-1 a Argentina, en el que fue uno de los mejores partidos del torneo.

Las ‘cafeteras’ encontraron en Ana Karina Olaya a su principal referente ofensiva, quien terminó como máxima anotadora del encuentro con 21 puntos. También brilló la experimentada Ivonee Montaño, autora de 19 unidades, mientras que Laura Pascua y Valerin Carabalí aportaron 13 y 12 puntos, respectivamente, para sellar una victoria que las confirmó como candidatas al título.

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En un partido lleno de tensión y grandes jugadas, Colombia logró una importante victoria contra Argentina. Observa el match point y la increíble celebración del equipo cafetero. | Latina TV

Chile, por su parte, llega tras caer por 3-0 frente a Brasil en la última jornada de la fase de grupos. Pese a la derrota, el equipo de Eduardo Guillaume ya había asegurado su clasificación a las semifinales gracias a los triunfos obtenidos previamente sobre Perú y Bolivia.

Ante la poderosa escuadra brasileña, Petra Schwartzman fue la máxima anotadora chilena con 8 puntos, en un partido en el que la ‘roja’ encontró muchas dificultades para superar el sólido bloqueo de su rival.

Ahora, las chilenas buscarán recuperar el nivel que mostraron en sus dos primeras presentaciones para intentar sorprender a una Colombia que llega invicta. En juego estará un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 y la posibilidad de pelear por el título continental.

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