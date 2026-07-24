Fenómeno El Niño: Mininter prepara brigadas especializadas de la PNP para responder ante emergencias en todo el país

Con la llegada del Fenómeno El Niño, las autoridades peruanas han intensificado sus estrategias preventivas para enfrentar posibles emergencias. El Ministerio del Interior (Mininter) informó que 22 efectivos de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) de la Policía Nacional del Perú (PNP) culminaron un programa de capacitación especializado.
El objetivo es preparar brigadas aptas para intervenir en situaciones de desastre como inundaciones, huaicos y deslizamientos, escenarios recurrentes en el contexto de eventos climáticos extremos.
La formación, impulsada por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Mininter, abarcó un periodo del 22 de junio al 18 de julio. La etapa teórica se realizó en la sede de la Diravpol en el Callao, mientras que la parte práctica tuvo lugar en la base Santa Lucía de Uchiza, en la región San Martín. Allí, los participantes realizaron ejercicios y simulaciones en condiciones similares a las de una emergencia real.
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Durante el proceso, los agentes fueron instruidos en siete especialidades: Primera Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos (PRIMAP), Lote de Cuerdas para Rescate (LCR), Sistema de Comando de Incidentes (CBSCI), Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), Rescate en Aguas Rápidas e Inundaciones (RAR), Rescate en Estructuras Colapsadas Nivel Liviano (CRECL) y Primera Respuesta en Atención Prehospitalaria (PRAPH).
Brigadas especializadas y respuesta nacional coordinada
Con esta capacitación, los efectivos de la PNP quedaron habilitados para integrar Brigadas Especializadas en Búsqueda y Rescate, cuyo despliegue permitirá apoyar labores de evacuación de personas atrapadas, atención inicial de víctimas y evaluación de daños en zonas directamente afectadas por el Fenómeno El Niño.
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La preparación teórico-práctica buscó fortalecer la capacidad de reacción, la coordinación institucional y la seguridad operativa en escenarios de riesgo.
El Mininter resaltó que la iniciativa forma parte de una respuesta integrada del Estado para proteger la vida y la integridad de la población.
“Esta formación permitirá actuar de manera segura, coordinada y oportuna ante situaciones de emergencia y desastres”, informaron voceros del sector. Además, la capacitación complementa los esfuerzos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que articula la labor policial con otras instituciones en la preparación y respuesta ante eventos climáticos extremos.
La evaluación de daños y necesidades, junto con la atención prehospitalaria, permitirá a los equipos intervenir en las primeras horas de la emergencia, etapa crítica para salvar vidas y reducir el impacto de los desastres. Los agentes también se encuentran listos para operar en incidentes con materiales peligrosos y rescates en estructuras colapsadas, sumando capacidades técnicas para escenarios complejos.
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Estrategia integral frente al Fenómeno El Niño
La capacitación de la Policía Nacional se enmarca en la estrategia nacional que busca reforzar la preparación institucional ante el impacto del Fenómeno El Niño. Según el Mininter, la demanda ciudadana y el análisis técnico han guiado la articulación de recursos y la actualización de protocolos operativos en todo el país.
“El Estado debe acercarse al ciudadano y orientar sus recursos hacia los lugares y emergencias que requieren una intervención prioritaria”, señalaron fuentes del ministerio. Esta visión se traduce en la conformación de equipos móviles y adaptables, capaces de desplazarse a zonas urbanas y rurales para intervenir ante cualquier evento de gran magnitud.
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