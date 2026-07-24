Perú

Airbag llega por primera vez a Tacna con concierto en el estadio Joel Gutiérrez: fecha y precios de entradas

La banda argentina se presentará el 28 de agosto en el estadio Joel Gutiérrez con un repertorio que mezclará clásicos y temas de El Club de la Pelea II.

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El disco El Club de la Pelea II supera los 200 millones de streams en plataformas digitales, según se informó.
El disco El Club de la Pelea II supera los 200 millones de streams en plataformas digitales, según se informó.

Airbag regresa al Perú con un concierto que marca un hito para sus seguidores del sur: la banda argentina llegará por primera vez a Tacna para presentarse este 28 de agosto en el estadio Joel Gutiérrez.

La fecha se perfila como una noche clave para el rock en la “ciudad heroica”, que se prepara para cantar un repertorio cargado de clásicos y temas recientes.

Las entradas están disponibles en Teleticket. Según el anuncio, los fanáticos de la región podrán acceder a precios accesibles y vivir una noche pensada para el público sureño, en un evento que suma expectativa por tratarse del primer desembarco del grupo en Tacna.

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Tacna recibe a AIRBAG: una fecha inédita para el rock en el sur

Tacna se alista para recibir a uno de los mayores referentes del rock en Argentina y una de las bandas más convocantes de Latinoamérica: AIRBAG. La ciudad se prepara para una fecha que, por primera vez, pondrá a la banda sobre un escenario tacneño en formato masivo, con un show pensado para cantar, saltar y acompañar una puesta que suele destacar por su energía en vivo.

Además, la banda argentina tocará el 29 de agosto en el Coliseo Casa de la Juventud de Cusco.

Airbag llegará por primera vez a Tacna para un concierto programado para el 28 de agosto en el estadio Joel Gutiérrez.
Airbag llegará por primera vez a Tacna para un concierto programado para el 28 de agosto en el estadio Joel Gutiérrez.

Una puesta de alto impacto y el nuevo material de ‘El Club de la Pelea II’

La propuesta promete un show que combine lo mejor de dos mundos: los clásicos que acompañaron a la banda durante años y el material más reciente que viene empujando su etapa actual.

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En el escenario, AIRBAG despliega —según se anunció— una potencia arrolladora, con una puesta en escena de alto impacto, una conexión única con el público y un repertorio que mezcla sus himnos infaltables con canciones de El Club de la Pelea II.

De acuerdo con lo compartido, este disco ya supera los 200 millones de streams en plataformas digitales y se destaca por su sonido “intenso, cinematográfico” y con influencias del rock alternativo de los 90.

Airbag regresa al Perú y llega por primera vez a Tacna con concierto en el estadio Joel Gutiérrez
Airbag regresa al Perú y llega por primera vez a Tacna con concierto en el estadio Joel Gutiérrez

Los himnos que marcaron a una generación: “Por Mil Noches”, “Cae el Sol” y más

El anuncio del concierto en Tacna llega con una promesa clara: un repaso por los temas que sostienen el vínculo de Airbag con el público peruano. Entre los éxitos mencionados figuran “Por Mil Noches”, “Cae el Sol”, “Solo Aquí” y “La Partida de la Gitana (Si Te Vas)”.

También se destacaron favoritos de los fans como “Nunca Lo Olvides”, “Cicatrices” y “Pensamientos”, en un repertorio que apunta a unir nostalgia con la etapa actual del grupo.

La banda llegará a Tacna con más de veintisiete años de trayectoria, un dato que refuerza el carácter especial de la fecha: un debut en la ciudad, pero con un recorrido consolidado detrás.

Precios y entradas:

Las entradas están disponibles en Teleticket. Además, se informaron los precios regulares, válidos desde el 18/07 hasta el 28/08:

  • Campo A: S/ 280.00
  • Campo B: S/ 180.00
  • General: S/ 50.00
Las entradas están disponibles en Teleticket con precios generales válidos del 18/07 al 28/08.
Las entradas están disponibles en Teleticket con precios generales válidos del 18/07 al 28/08.

El último show en Lima

El regreso de Airbag al Perú se apoya en un antecedente reciente: su concierto en Lima del 22 de noviembre de 2025, una presentación que, según el relato, fue un “éxito total” y se vivió con energía y nostalgia.

Se indicó que aquella noche la banda abrió con “Jinetes cromados”, seguido de “Anarquía en Buenos Aires”, y que el público vibró con clásicos como “Cae el sol”, “Por mil noches” y “Noches de insomnio”. La crónica también destacó la conexión con la audiencia y la entrega del trío.

Ahora, con Tacna como nuevo destino, el anuncio retoma esa memoria para impulsar la expectativa: la misma intensidad, pero en un escenario distinto y con una ciudad que los recibe por primera vez.

La banda argentina anunció un show que mezcla clásicos y nuevo material de El Club de la Pelea II.
La banda argentina anunció un show que mezcla clásicos y nuevo material de El Club de la Pelea II.

Los hermanos Sardelli y la evolución del sonido de Airbag

La historia de Airbag está ligada a los hermanos Guido, Gastón y Patricio Sardelli, quienes comenzaron ensayando a mediados de los noventa con covers de artistas clásicos. Su carrera despegó cuando uno de sus demos llegó a oficinas de Warner Music, lo que les permitió grabar su primera producción en los Estudios ION.

Con el tiempo, su sonido evolucionó desde el pop punk y el rock adolescente de los inicios hacia una etapa más madura, con un enfoque de hard rock guitarrero y solos marcados, asociados al trabajo de Patricio Sardelli. Ese crecimiento los llevó a escenarios de gran escala, incluyendo la apertura de conciertos para bandas internacionales como Guns N’ Roses en River Plate (2016) y la capacidad de llenar estadios en solitario.

Con Tacna en el calendario y el impulso de El Club de la Pelea II como parte del repertorio, Airbag abre un nuevo capítulo en su relación con el público peruano: esta vez, con el sur como epicentro.

Airbag vuelve a Perú: fecha, lugar, entradas y todo sobre su concierto en Lima
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