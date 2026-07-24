IPD construirá moderno complejo de tenis para Lima 2027 que funcionará como “impulso para el crecimiento” de este deporte en el Perú

IPD ha anunciado que un moderno complejo de tenis será construido para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Crédito: VisualesIA ScribNews.

El tenis peruano recibió una de las noticias más importantes de los últimos años. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la construcción de un moderno complejo de tenis en la Villa Panamericana, infraestructura que albergará las competencias de esta disciplina durante los Juegos Panamericanos Lima 2027 y que, posteriormente, quedará como un centro de entrenamiento para los principales exponentes del país.

El anuncio fue realizado por el presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, luego del convenio suscrito con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad que estará a cargo de ejecutar una obra considerada estratégica para el desarrollo del tenis nacional a falta de un año exactamente para el inicio oficial del evento en la capital peruana.

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Según informó el IPD, el nuevo complejo contará con canchas de competencia y entrenamiento, tribunas para espectadores, áreas destinadas a la prensa y conferencias, vestuarios, salas médicas y otros espacios especializados que permitirán organizar torneos internacionales bajo los estándares exigidos para un evento multideportivo como los Juegos Panamericanos.

El anuncio del IPD sobre la construcción del nuevo complejo de tenis. Crédito: Facebook IPD.

No obstante, el principal legado del proyecto llegará una vez finalizada la cita continental. El organismo deportivo destacó que la infraestructura servirá como un “escenario de alto nivel para la preparación de las nuevas generaciones” y de los mejores tenistas del país. Este complejo también abre la puerta a la organización de nuevos torneos profesionales.

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Una obra necesaria

La construcción de un complejo de estas características era una deuda pendiente con el tenis peruano. Durante años, los principales exponentes nacionales han debido entrenar en clubes privados o viajar constantemente al extranjero para acceder a instalaciones de primer nivel, una realidad que limita el crecimiento de nuevos talentos.

Aunque tradicionalmente el tenis ha sido considerado un deporte de difícil acceso, la inversión pública puede convertirse en una herramienta para ampliar las oportunidades. La experiencia de distintos países demuestra que, cuando el Estado y la empresa privada trabajan de manera conjunta, es posible generar mejores condiciones para que jóvenes con talento puedan desarrollarse y representar a su país en la alta competencia.

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El tenista peruano se lució durante su debut ante el checo checo Vit Kopriva. (Video: ATP Tour)

En ese sentido, la obra anunciada por el IPD debe entenderse como una inversión y no como un gasto. Contar con infraestructura adecuada permite organizar eventos internacionales, atraer competencias del circuito profesional y, sobre todo, ofrecer mejores condiciones de entrenamiento para las futuras generaciones.

El siguiente desafío será descentralizar el desarrollo del tenis. Si bien el complejo estará ubicado en Lima, varios de los principales referentes nacionales provienen del interior del país. Gonzalo Bueno nació en Trujillo, Dana Guzmán es de Piura y Romina Ccuno representa a Arequipa. Por ello, será importante complementar este proyecto con programas e infraestructura que permitan detectar y formar talentos en otras regiones del Perú.

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El gran momento del tenis nacional

El anuncio del nuevo complejo llega en un contexto especialmente favorable para el tenis peruano, que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente.

Esta misma semana, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno alcanzaron los octavos de final de distintos torneos ATP 250, un hecho que no ocurría para dos peruanos de manera simultánea desde hace más de dos décadas. Ambos continúan consolidándose en el circuito profesional y alimentan la ilusión de que el país vuelva a tener representantes estables en la élite del tenis mundial.

Perú celebra la permanencia en Ibagué tras la victoria ante Venezuela. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

A ello se suma el próximo reto del equipo nacional en la Copa Davis. Perú enfrentará a Paraguay en septiembre con el objetivo de conseguir un lugar en los ’Qualifiers’, instancia que reúne a varias de las principales potencias del tenis internacional.

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El crecimiento tampoco se limita al circuito masculino. En la rama femenina, Lucciana Pérez, Dana Guzmán y Romina Ccuno continúan escalando posiciones en el ranking WTA y buscan consolidarse en el circuito profesional. Además, la selección peruana, dirigida por Laura Arraya, logró este año mantenerse en su grupo regional de la Billie Jean King Cup.

Con una generación que atraviesa un gran presente y una infraestructura de primer nivel proyectada para los próximos años, el tenis peruano parece contar, por fin, con una base sólida para sostener su crecimiento y aspirar a mayores éxitos en el escenario internacional.