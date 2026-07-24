Miguel Silveira avisa que bajo ninguna circunstancia celebraría un gol en Universitario vs Cusco FC: “No lo haría por todo el cariño”

Miguel Silveira ha encontrado en Cusco FC una nueva oportunidad para rehacerse. - Crédito: Difusión

Cusco FC ha dado señales de una clara reinvención. En el arranque del Torneo Clausura 2026 se impuso de una manera categórica sobre Alianza Atlético (4-1) con participación goleadora de todo su aparato ofensivo. Seguirá, ahora, un enorme reto ante Universitario de Deportes.

De por sí, el choque traerá algo más que un simple cruce. En las filas del elenco ‘dorado’ se encuentran dos personajes que hace no mucho se vincularon con el conjunto de Ate y ahora intentan forjar un nuevo camino alejados del ruido: Javier Rabanal y Miguel Silveira.

Miguel Silveira realizando entrenamiento con balón. - Crédito: Cusco FC

Al momento que llegaron al aeropuerto Jorge Chávez, fueron abordados por la prensa, sobre todo Miguelinho, quien no dudó en compartir palabras elogiosas para su antiguo club. “Creo que la hinchada me recibirá bien. Tengo una buenísima relación con todos, son muy buenas personas y son mis amigos. Claro que me hubiera gustado irme de otra manera, pero hay cosas que no controlamos”, explicó.

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Finalmente, a la pregunta de un posible festejo si llegase a anotar en el estadio Monumental, Miguelinho fue rotundo: “No, por todo el cariño que tienen conmigo, por todo el cariño de los hinchas”.

Por una cuestión de cariño a la institución y a su gente, Miguelinho descarta cualquier festejo personal en el Monumental. | VIDEO: Jax Latin Media

Silveira, difícil paso por Universitario

Al haber dado un paso en falso en el fútbol japonés, Miguel Silveira puso rumbo a Perú para unirse a Universitario de Deportes. Su contratación despertó demasiada sorpresa, sobre todo porque pese a su edad (23) no había logrado descollar en ninguna parte. Aun así, se le dio el voto de confianza por su pasado en Fluminense.

La fortaleza de Miguelinho, en sí, no radica en su capacidad goleadora, sino en su amplia visión para conducir el esférico y arrastrar a sus compañeros hacia adelante con un estilo ofensivo tan marcado como depurado. Características que convencieron al área deportiva, pero que no fueron plasmadas al 100% en el equipo.

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Porque por encima del brasileño había otros efectivos que le llenaron los ojos al técnico Javier Rabanal, aunque hubo momentos en que llegó a entrar de cambio en el Apertura 2026. Como factor sorpresa era más que interesante, pero esa faceta se difuminó tiempo más tarde con la llegada de Jorge Araujo, quien lo desmarcó claramente de sus planes.

A diferencia del resto de futbolistas, Silveira sentía un trato desigual en la interna y esa cuestión —externada de una manera controversial por su agente— acabó allanando su salida de Universitario, club al que no pudo demostrarle la totalidad de su talento.

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El volante aprovechó un pase de taco de Anderson Santamaría y colocó el 3-0 en Trujillo - Crédito: L1MAX.

Cusco FC, solución clara para Miguelinho

Miguel Silveira atravesó en silencio el dolor provocado por su experiencia en Universitario, marcada por una suplencia indeterminada y diferencias con autoridades, y decidió marcharse del Perú al término de esa etapa.

En paralelo, la directiva de Cusco FC evaluó la posibilidad de sumarlo a su plantel, al que le hacía falta un deportista con sus características. Tras un cónclave interno, se resolvió presentar una oferta a su entorno.

Miguel Silveira extiende su periplo por el fútbol peruano, tras un paso lastimero en Universitario. - Crédito: Cusco FC

Ante la propuesta recibida, Miguelinho aceptó rápidamente. Consideró que tiene la posibilidad de buscar una revancha en la Liga 1, en la que apenas contó con oportunidades en Ate.

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La presencia de Javier Rabanal en Cusco FC fue clave para el traslado de Silveira, ya que el profesional español había sido un importante respaldo durante su paso por la ‘U’.