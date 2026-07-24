Programación de la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

Hoy, viernes 24 de julio, se jugará la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 y definirá el futuro de las 8 selecciones en la competencia internacional. Se determinará a los equipos que clasificarán a las semifinales.

Perú cerrará la fase de grupos frente Bolivia sin chances de poder acceder a la siguiente etapa tras las duras derrotas frente Chile y Brasil. Mientras que Argentina, Colombia, la ‘canarinha’, y las ‘mapochas’ buscarán asegurar su boleto rumbo al título.

Programación de la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Viernes 24 de julio

Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)

Brasil vs Chile (13:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)

Argentina vs Colombia (15:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, vía web y app)

Perú vs Bolivia (18:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, vía web y app)

Así se jugará la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (FPV)

Canal TV para ver los partidos de la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La Copa Sudamericana de vóley 2026 estará disponible para los aficionados peruanos a través de Latina Televisión, que transmitirá los partidos de la selección nacional en todo el país. Los encuentros podrán verse en los canales 2 y 702 en alta definición, garantizando acceso tanto en señal estándar como en calidad HD.

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Además de la transmisión tradicional, quienes prefieran alternativas digitales tendrán la opción de seguir cada partido en vivo mediante el sitio web oficial de Latina y su aplicación móvil. Esta modalidad ofrece flexibilidad para quienes deseen acompañar a la selección desde cualquier dispositivo y ubicación, sin depender de la pantalla del televisor.

Para quienes buscan información más allá de la transmisión en directo, Infobae Perú ha anunciado una cobertura integral del torneo. El sitio ofrecerá detalles previos a cada enfrentamiento, actualizaciones punto a punto, resúmenes de las jugadas más relevantes y declaraciones de las protagonistas, junto con resultados, posiciones y análisis de cada jornada.

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El torneo internacional se llevará a cabo desde este miércoles 22 al domingo 26 de julio. (Latina TV)

Así se definirán las semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El cierre de la fase de grupos en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 definirá qué equipos mantienen sus aspiraciones de título. Solo las dos selecciones mejor ubicadas en cada grupo avanzarán a las semifinales, mientras que el resto seguirá compitiendo por posiciones y objetivos específicos.

Los equipos que no logren entrar en semifinales no quedarán fuera del torneo. Disputarán una serie de partidos que determinarán del quinto al octavo lugar, instancia en la que estarán en juego los últimos cupos para el Campeonato Sudamericano de septiembre. Así, cada encuentro de esta ronda final influirá en el destino internacional de las selecciones.

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Para quienes buscan una síntesis clara: tras la fase de grupos, los cuatro mejores equipos avanzarán a semifinales y el resto competirá por posiciones secundarias, pero con la importancia añadida de la clasificación al certamen continental de Brasil. De este modo, todos los equipos mantienen objetivos concretos hasta el final de la competencia.

La organización ha programado la próxima etapa para el sábado 25 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós. La jornada arrancará con los partidos por posiciones inferiores y cerrará con las semifinales, que definirán a los finalistas de la copa y a los clasificados a la siguiente cita sudamericana.

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Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: así va Perú antes de enfrentar a Bolivia por fecha 3. Crédito: VisualesIA ScribNEws.