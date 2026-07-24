Accidente en Pasamayito: bus pierde el control y choca contra muros de seguridad

Un bus de transporte público de la empresa Huáscar se despistó y derribó los muros de contención instalados en la vía Pasamayito, en el distrito de Comas. El accidente ocurrió durante la noche y, según los reportes, no dejó personas heridas de gravedad ni víctimas mortales, debido a que la unidad circulaba sin pasajeros al momento del impacto.

De acuerdo con Latina, el hecho se registró aproximadamente a las 8:40 p. m. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el conductor perdió el control del vehículo pesado mientras se desplazaba por este camino que conecta Comas con San Juan de Lurigancho.

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En las imágenes se observa que el chofer activó el claxon de manera desesperada mientras intentaba evitar que el bus continuara fuera de trayectoria. Durante esos segundos, una coaster que salía de una calle cercana estuvo cerca de cruzarse con la unidad siniestrada, pero logró esquivar el recorrido del vehículo.

Finalmente, el ómnibus terminó impactando contra los muros de contención ubicados en la berma central, estructuras colocadas por los propios vecinos ante la preocupación por los constantes accidentes registrados en este tramo de Pasamayito.

El chofer del bus activó el claxon mientras intentaba evitar el despiste; durante el incidente, una coaster logró esquivar la trayectoria de la unidad - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Fueron los residentes de la zona quienes alertaron a las autoridades tras el incidente. Minutos después, una grúa llegó hasta el lugar para retirar el bus y permitir la recuperación del tránsito en la zona.

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Los vecinos señalaron que uno de los principales factores de riesgo sería la curva ubicada en este sector de la vía, donde existen rompemuelles que, según sus testimonios, podrían generar que los vehículos pierdan estabilidad al descender por la pendiente.

“Más que nada por la curva que han puesto rompemuelle. Eso hace que los carros que bajan sin control, los rompemuelles hacen que los eleven y pierdan el timón, ya no puedan direccionar”, explicó una residente del lugar a las cámaras del citado medio.

Asimismo, otros moradores expresaron su preocupación debido a que, pese a la instalación de los muros de protección, los accidentes continúan ocurriendo en Pasamayito. Indicaron que las características de la vía, especialmente por tratarse de una zona con pendiente, requieren mayores medidas preventivas.

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Vecinos de Pasamayito alertaron a las autoridades y una grúa retiró el bus del lugar tras el incidente - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

“Pero igual los accidentes siguen, continúan los accidentes. Así hayan puesto esos muros, igual. No sé si será, como digo, creo que viene desde arriba, ya como es una pendiente”, manifestó otra vecina.

Los habitantes de este sector solicitaron mayor control y nuevas acciones de seguridad para reducir los riesgos en esta carretera, que consideran un punto crítico por la frecuencia de incidentes vehiculares.

La vía Pasamayito ha sido escenario de diversos accidentes de tránsito en los últimos años, por lo que los vecinos insisten en la necesidad de reforzar las medidas de prevención para evitar nuevas emergencias y proteger a conductores y peatones que utilizan esta ruta.

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Accidente en mayo

En mayo, se registró un accidente en la vía Pasamayito, en la zona de Collique, en Comas, cuando un tráiler perdió el control durante su descenso por la avenida Revolución. El vehículo derribó árboles y perdió la carga que transportaba, una camioneta que terminó volcada en la vía pública.

Posteriormente, impactó contra una combi de movilidad escolar que no trasladaba estudiantes. El hecho dejó dos personas heridas: los conductores de ambas unidades, quienes fueron evacuados al Hospital Sergio Bernales para recibir atención médica. Cámaras de seguridad captaron la secuencia y vecinos acudieron para auxiliar a los afectados.