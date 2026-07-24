Perú

Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por negar su amistad con Janet Barboza: “A veces no nos damos cuenta de las víboras”

La conductora de ATV puso en duda las declaraciones de la presentadora durante una entrevista, al recordar evidencias de encuentros personales con Barboza y Dávila fuera del trabajo

Guardar
Google icon
Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por negar amistad con Janet Braboza.
Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por negar amistad con Janet Braboza.

La conductora de televisión Magaly Medina confrontó públicamente a Gisela Valcárcel, quien recientemente declaró que su relación con Janet Barboza y Edson Dávila se limitó al ámbito laboral. En una entrevista para el pódcast ‘Café con la Chevez’ difundida por Trome, la rubia afirmó que nunca desarrolló una amistad con ambos excolaboradores, argumentando que el trato fue estrictamente profesional.

La exconductora señaló: “La verdad, nunca estuve tan cerca, por lo que no puedo marcar distancia, yo he tenido una relación de trabajo”, en referencia tanto a Barboza como a Dávila. Este comentario motivó la respuesta de Medina, quien desde el set de ATV puso en duda la veracidad de esas declaraciones.

PUBLICIDAD

Magaly Medina le recordó a Valcárcel que existen pruebas documentadas de reuniones en su residencia de Naplo y en celebraciones personales. De acuerdo con las palabras de la conductora, “cuando uno tiene una relación de trabajo con las personas, no las llevas al entorno íntimo, no las invitas a los cumpleaños, a tu cocina, no me sentaría a su lado al celebrar algo personal”. La figura de ATV sostuvo que este tipo de actos solo se reserva para quienes se consideran parte del círculo de confianza.

En el desarrollo de su crítica, Medina resaltó que la evidencia sobre la cercanía de Valcárcel con Barboza y Dávila es abundante. “Ella los incluyó en el círculo cercano de amigos. Los invitó a la casa de Naplo, los invitó a pasar momentos... ahora querer negar lo evidente”, indicó. Para la presentadora, negar vínculos personales cuando existen pruebas públicas constituye una contradicción.

PUBLICIDAD

La reacción de Magaly Medina no se limitó a la exposición de hechos. Dirigió un mensaje directo a Gisela Valcárcel al sugerir que la responsabilidad radica en saber elegir el entorno. “Te traicionaron, les diste de comer y te mordieron la mano. A veces no nos damos cuenta de las víboras que acercamos a nuestro entorno. Cría cuervos y mira lo que puede pasar”.

Magaly Medina asegura que traicionaron a Gisela Valcárcel. ATV/ Magaly Tv La Firme.
Magaly Medina asegura que traicionaron a Gisela Valcárcel. ATV/ Magaly Tv La Firme.

¿Un posible encuentro con Magaly Medina?

En la entrevista, Valcárcel también abordó la posibilidad de un futuro encuentro con Medina. La presentadora de televisión no descartó la opción de conversar con su colega, pese a las diferencias públicas. “Yo no creo en el me voy y no quiero hablar nunca más y nunca más te veré, no. Es bueno saber qué te sucedió, qué pensabas”, expresó la conductora. Al referirse a un eventual acercamiento, agregó: “Entonces sí coincidió con Ethel, quién sabe un día…”.

Como se sbae, Magaly Medina tuvo la oportunidad de entervistar a Ethel Pozo en su programa, hecho que muchos creían imposible. Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel aceptó la invitación, y lejos de ser una encuentro lleno de tensión como pensaron muchos, sorprendió siendo una reunión amena.

Al verla sentada ahí, es como ver sentada una chiquita indefensa que bien pudiera ser mi hija. Porque eso es lo que vi finalmente. Acuérdense que soy una mujer que tiene sesenta y tres años, que tengo un hijo un poco menor que ella. Entonces... y ella es mujer. O sea, la vi así, la vi así y no me digan por qué, no me cuestiono ni me pregunto“, indicó Medina sobre la entrevista.

Incluso, se animó a pedir una nueva oportunidad para Ethel Pozo. “Y bueno, yo creo que es hora de darle otra oportunidad a ella. En otro programa donde se la lleven, donde la contraten, donde vaya, ella tiene que tratar de ser esa mujer que vino acá, la mujer que vimos en el streaming de Pía Copello, la mujer que vino anoche acá. Eso es lo que tiene que tratar de hacer, esa personalidad“, señaló.

Pantalla dividida con Magaly Medina a la izquierda y Ethel Pozo a la derecha, ambas con micrófonos en un estudio. Inset circular de Gisela Valcárcel
Ethel Pozo respondió a Magaly Medina que lleva nueve años como conductora y rechazó que su carrera se explique solo por ser hija de Gisela Valcárcel.

Temas Relacionados

Magaly MedinaGisela Valcárcelperu-entretenimientoJanet Barboza

Más Noticias

Precio del dólar sube en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 24 de julio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar sube en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 24 de julio

Temblor hoy en Perú: dos sismos de magnitud 4 en Lima y Tacna este viernes 24 de julio, según reporte del IGP

Los movimientos sísmicos alcanzaron intensidades II-III en Chupaca y Vitor, generando leve percepción en ambas localidades

Temblor hoy en Perú: dos sismos de magnitud 4 en Lima y Tacna este viernes 24 de julio, según reporte del IGP

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Universitario y Cusco FC abrirán la segunda jornada con un partidazo en Ate, Sporting Cristal visitará a Melgar en Arequipa y Alianza Lima hará lo suyo con Comerciantes Unidos en Cutervo

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Migraciones emite nuevo carné de extranjería electrónico: el paso a paso para obtenerlo

El nuevo documento incorpora un chip de alta seguridad con información personal y biométrica, además de nuevos elementos de protección para evitar falsificaciones

Migraciones emite nuevo carné de extranjería electrónico: el paso a paso para obtenerlo

Incendio en Los Olivos: el fuego avanza y UCV suspende clases presenciales por alto riesgo en planta de cosméticos

La medida busca salvaguardar a estudiantes, docentes y trabajadores mientras los bomberos continúan combatiendo el incendio de código 4, considerado una emergencia de alto riesgo por su potencial de propagación

Incendio en Los Olivos: el fuego avanza y UCV suspende clases presenciales por alto riesgo en planta de cosméticos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

José María Balcázar podría indultar a Pedro Castillo: la decisión podría darse antes del cambio de gobierno

José María Balcázar podría indultar a Pedro Castillo: la decisión podría darse antes del cambio de gobierno

Roberto Sánchez enfrenta a Keiko Fujimori tras su reclamo por la crisis estatal: “Su cinismo es tan grande como su ilegitimidad”

Fernando Rospigliosi ya no exige a José María Balcázar entregar la banda presidencial el 27 de julio

Instalación del nuevo Congreso EN VIVO: sigue la conformación de la Junta Preparatoria y la juramentación de senadores y diputados

Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori autorizar el uso de armas de fuego para serenos municipales

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz revela que casi termina con Yaco Eskenazi tras 11 años juntos y le hace fuerte reclamo: “Estuve esperando todo el día mi mensaje”

Natalie Vértiz revela que casi termina con Yaco Eskenazi tras 11 años juntos y le hace fuerte reclamo: “Estuve esperando todo el día mi mensaje”

Caso ‘La Chocolatita’: familia buscó a Raiza por dos días; tras el hallazgo, su tío denuncia robo de iPhones

Caso ‘La Chocolatita’: policía indaga presunto homicidio en La Molina y revelan versión del sospechoso

Samahara Lobatón y Youna volverían a convivir, pero en reality de Miami tras su polémica separación y ‘romance’ con Renato Rossini

Mujer vinculada a Pedro Aquino es hallada muerta en La Molina: madre del presunto asesino lo delató

DEPORTES

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Partidos de hoy, viernes 24 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Bolivia por fecha 3

Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 3 del torneo