Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por negar su amistad con Janet Barboza: “A veces no nos damos cuenta de las víboras”

Magaly Medina cuestiona a Gisela Valcárcel por negar amistad con Janet Braboza.

La conductora de televisión Magaly Medina confrontó públicamente a Gisela Valcárcel, quien recientemente declaró que su relación con Janet Barboza y Edson Dávila se limitó al ámbito laboral. En una entrevista para el pódcast ‘Café con la Chevez’ difundida por Trome, la rubia afirmó que nunca desarrolló una amistad con ambos excolaboradores, argumentando que el trato fue estrictamente profesional.

La exconductora señaló: “La verdad, nunca estuve tan cerca, por lo que no puedo marcar distancia, yo he tenido una relación de trabajo”, en referencia tanto a Barboza como a Dávila. Este comentario motivó la respuesta de Medina, quien desde el set de ATV puso en duda la veracidad de esas declaraciones.

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Magaly Medina le recordó a Valcárcel que existen pruebas documentadas de reuniones en su residencia de Naplo y en celebraciones personales. De acuerdo con las palabras de la conductora, “cuando uno tiene una relación de trabajo con las personas, no las llevas al entorno íntimo, no las invitas a los cumpleaños, a tu cocina, no me sentaría a su lado al celebrar algo personal”. La figura de ATV sostuvo que este tipo de actos solo se reserva para quienes se consideran parte del círculo de confianza.

En el desarrollo de su crítica, Medina resaltó que la evidencia sobre la cercanía de Valcárcel con Barboza y Dávila es abundante. “Ella los incluyó en el círculo cercano de amigos. Los invitó a la casa de Naplo, los invitó a pasar momentos... ahora querer negar lo evidente”, indicó. Para la presentadora, negar vínculos personales cuando existen pruebas públicas constituye una contradicción.

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La reacción de Magaly Medina no se limitó a la exposición de hechos. Dirigió un mensaje directo a Gisela Valcárcel al sugerir que la responsabilidad radica en saber elegir el entorno. “Te traicionaron, les diste de comer y te mordieron la mano. A veces no nos damos cuenta de las víboras que acercamos a nuestro entorno. Cría cuervos y mira lo que puede pasar”.

Magaly Medina asegura que traicionaron a Gisela Valcárcel. ATV/ Magaly Tv La Firme.

¿Un posible encuentro con Magaly Medina?

En la entrevista, Valcárcel también abordó la posibilidad de un futuro encuentro con Medina. La presentadora de televisión no descartó la opción de conversar con su colega, pese a las diferencias públicas. “Yo no creo en el me voy y no quiero hablar nunca más y nunca más te veré, no. Es bueno saber qué te sucedió, qué pensabas”, expresó la conductora. Al referirse a un eventual acercamiento, agregó: “Entonces sí coincidió con Ethel, quién sabe un día…”.

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Como se sbae, Magaly Medina tuvo la oportunidad de entervistar a Ethel Pozo en su programa, hecho que muchos creían imposible. Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel aceptó la invitación, y lejos de ser una encuentro lleno de tensión como pensaron muchos, sorprendió siendo una reunión amena.

“Al verla sentada ahí, es como ver sentada una chiquita indefensa que bien pudiera ser mi hija. Porque eso es lo que vi finalmente. Acuérdense que soy una mujer que tiene sesenta y tres años, que tengo un hijo un poco menor que ella. Entonces... y ella es mujer. O sea, la vi así, la vi así y no me digan por qué, no me cuestiono ni me pregunto“, indicó Medina sobre la entrevista.

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Incluso, se animó a pedir una nueva oportunidad para Ethel Pozo. “Y bueno, yo creo que es hora de darle otra oportunidad a ella. En otro programa donde se la lleven, donde la contraten, donde vaya, ella tiene que tratar de ser esa mujer que vino acá, la mujer que vimos en el streaming de Pía Copello, la mujer que vino anoche acá. Eso es lo que tiene que tratar de hacer, esa personalidad“, señaló.

Ethel Pozo respondió a Magaly Medina que lleva nueve años como conductora y rechazó que su carrera se explique solo por ser hija de Gisela Valcárcel.