Perú

MTC condecora a Óscar Arriola en medio de críticas por nunca haber capturado a Vladimir Cerrón

Sector Transportes y Comunicaciones premia al comandante general de la PNP, dice, por “reforzar la seguridad de transporte y la infraestructura vial”

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El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, recibe la condecoración de la Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, recibe la condecoración de la Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones. Foto: MTC

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, condecoró al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, en medio de críticas en su contra por nunca haber logrado la captura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

De acuerdo con una nota de prensa del MTC, a Arriola se le condecoró con la “Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones”, un “reconocimiento a aquellas personas naturales y jurídicas que hayan tenido una destacada labor en el ámbito del transporte y las comunicaciones, a nivel nacional”.

Según un video difundido por el sector, se reconoció al comandante de la Policía por el “trabajo articulado para reforzar la seguridad de transporte y la infraestructura vial”. Ello pese a que se siguen registrando atentados contra empresas de transporte público.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) condecora al General de Policía Óscar Manuel Arriola Delgado, Comandante General de la PNP, con la Orden al Mérito de Transportes y Comunicaciones. La ceremonia reconoce el trabajo articulado para reforzar la seguridad del transporte y la infraestructura vial.

Además de Óscar Arriola, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones condecoró al congresista Juan Carlos Mori Celis, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso; Luis Natal del Carpio Castro, presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN y Choi Jong- uk, embajador de la República de Corea en el Perú. También fueron galardonadas la Embajada Británica en el Perú, la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Defiende operativos fallidos

El jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, admitió este miércoles que hay aspectos de los operativos para capturar a Vladimir Cerrón que el público desconoce, al tiempo que defendió la actuación de la institución frente a las críticas que generó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la prisión preventiva contra el líder de Perú Libre.

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En múltiples oportunidades Cerrón se burló de la ineficacia de la PNP.
En múltiples oportunidades Cerrón se burló de la ineficacia de la PNP.

“Lo que sí garantizamos nosotros como miembros de la policía es el trabajo intenso que realizamos siempre con transparencia, con el principio de rendición de cuentas. Hay muchas cosas que no se saben“, afirmó Arriola en rueda de prensa.

El comandante general detalló que la PNP ejecutó allanamientos en nueve o diez inmuebles, todos con autorización del Poder Judicial y con participación del Ministerio Público. “Esas son evidencias incuestionables de que se han hecho”, sostuvo, ante las dudas sobre la efectividad de los operativos desplegados para ubicar a Cerrón, quien permanece en la clandestinidad desde hace más de dos años.

El fallo del TC no implicó la libertad plena del político, sino que ordenó al sistema judicial reemplazar la prisión preventiva por medidas menos restrictivas que garanticen su presencia en los procesos abiertos en su contra. Cerrón enfrenta cargos por organización criminal y lavado de activos en una investigación derivada del caso ‘Los Dinámicos del Centro’, una red que habría cobrado sobornos para emitir licencias de conducir en Junín durante su gestión como gobernador regional entre 2011 y 2014.

Mientras la PNP defiende su gestión, la madre del político, Bertha Rojas, ofreció una versión opuesta. Aseguró que su hijo nunca abandonó Huancayo ni salió del país, y cuestionó la legitimidad de los operativos. “Esta es su tierra, aquí nació, no tiene por qué correr. Algunos dicen: se ha ido al extranjero, falso”, declaró.

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