Perú

Capturan a presunto extorsionador que ofrecía falsos empleos para captar víctimas

Según la investigación, el sujeto habría ejercido presión mediante llamadas de hostigamiento y amenazas para obligar a las víctimas a brindar servicios sexuales en hoteles de Lima

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La intervención se concretó después de la denuncia de una víctima que afirmó haber sido contactada mediante una supuesta propuesta de trabajo (Créditos: TVPerú)

Agentes de la Dirección contra la Trata de Personas, en coordinación con el Ministerio Público, capturaron a Augusto Hernández De la Cruz, quien se hacía llamar Cristian Soto, por su presunta participación en una red de explotación sexual. El investigado habría utilizado falsas ofertas de trabajo para captar a sus víctimas y posteriormente chantajearlas con material íntimo.

De acuerdo con información del programa Aliados por la seguridad de TVPerú, La detención se ejecutó luego de la denuncia presentada por una de sus presuntas víctimas, quien señaló que fue captada mediante una falsa propuesta laboral realizada por una mujer que se identificaba como Camila. Según su declaración, tras varias llamadas de hostigamiento, fue convencida de enviar fotografías y videos íntimos.

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Posteriormente, la víctima habría sido amenazada con la difusión de dicho material entre sus familiares si se negaba a mantener servicios sexuales en hoteles de Lima. Ante esta situación, se inició una investigación que permitió reunir elementos para solicitar la medida judicial contra Hernández De la Cruz.

La detención se concretó tras la denuncia de una presunta víctima, quien señaló que fue engañada mediante una propuesta de trabajo y luego amenazada para brindar servicios sexuales - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.
La detención se concretó tras la denuncia de una presunta víctima, quien señaló que fue engañada mediante una propuesta de trabajo y luego amenazada para brindar servicios sexuales - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Como parte de las diligencias, las autoridades recogieron declaraciones de otras víctimas y revisaron información relacionada con los hoteles mencionados en los testimonios. También se analizaron cámaras de seguridad, boletas de pago y registros de ingreso y salida de estos establecimientos.

Con estos elementos, la Policía Nacional solicitó al Poder Judicial la detención preliminar por siete días del investigado. La medida permitió ejecutar el allanamiento de su vivienda, donde los agentes incautaron diversos objetos que serán parte de la investigación.

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Durante la intervención, se encontraron cuatro celulares, tres laptops, un chip, una mochila y cuadernos de registro de hospedajes para captar a otras víctimas. Estos elementos fueron trasladados para las diligencias correspondientes dentro del proceso iniciado contra el detenido.

Las autoridades reunieron testimonios de víctimas, registros de hospedajes, cámaras de seguridad, boletas de pago y controles de ingreso y salida como parte de la investigación - Créditos: Fiscalía.
Las autoridades reunieron testimonios de víctimas, registros de hospedajes, cámaras de seguridad, boletas de pago y controles de ingreso y salida como parte de la investigación - Créditos: Fiscalía.

Augusto Hernández De la Cruz ya se encuentra en manos de la justicia y será investigado por el presunto delito de explotación sexual derivada de trata de personas. Las autoridades continuarán con las acciones establecidas en el marco de la investigación para esclarecer los hechos denunciados.

La modalidad investigada consiste en captar a mujeres mediante oportunidades laborales falsas para luego someterlas a amenazas y presiones utilizando información personal o contenido privado. Por eso, se recomienda a la ciudadanía verificar la autenticidad de las ofertas de empleo y denunciar cualquier situación que pueda estar relacionada con captación, amenazas o explotación.

Canales de ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) cuenta con la Línea 100, un canal gratuito que funciona durante todo el día para atender reportes relacionados con trata de personas, explotación sexual y otros tipos de violencia. A través de este servicio, las personas reciben orientación psicológica y asesoría legal, además del apoyo necesario para que sus casos sean remitidos a las instituciones correspondientes. La atención está dirigida tanto a víctimas como a testigos y familiares que requieran denunciar o solicitar ayuda.

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