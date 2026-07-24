Partidos de hoy, viernes 24 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, viernes 24 de julio de 2026.

Hoy, viernes 24 de julio, la jornada presentará grandes eventos deportivos que genera la atención de todos. Se iniciará la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 con un duelo emocionante: Universitario de Deportes recibirá a Cusco FC en el estadio Monumental. La selección peruana buscará su primer triunfo frente Bolivia en la Copa Sudamericana de vóley 2026, y mucho más.

La ‘U’ se medirá con los ‘dorados’ con la misión de mantener el buen momento tras el triunfo que obtuvo con ADT en Tarma. Este choque marcará el regreso de Javier Rabanal luego de su cuestionado paso por Ate, donde los malos resultados provocaron su salida. Y también Miguel Silveira se reencontrará con la hinchada tras su accidentada partida.

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Héctor Cúper tendrá bajas importantes: Anderson Santamaría,Jordan GuivinyHoracio Calcaterra son los nombres que actualmente generan mayor incertidumbre en el entorno del equipo, debido a molestias que podrían marginarlos de la convocatoria.

Los 'cremas' recibirán a los 'dorados' en el estadio Monumental por la fecha 2. (L1 Max)

Por otro lado, Perú enfrenta el cierre de la fase de grupos del torneo internacional en medio de una racha adversa. El conjunto dirigido por Antonio Rizola llegará al cruce ante Bolivia tras sufrir dos derrotas consecutivas, lo que ha puesto a prueba la capacidad de reacción y el ánimo de las jugadoras.

Después de un debut complicado frente a Chile, donde el marcador finalizó 3-0 a favor de las chilenas, la situación no mejoró en la segunda jornada. Brasil demostró su superioridad desde el inicio y no permitió sorpresas, sentenciando el partido también con un claro 3-0.

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Perú enfrenta a Bolivia en la última fecha de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 no solo define a un campeón, sino que funciona como la antesala clave para el calendario internacional de la disciplina. El torneo en curso en Lima otorga plazas directas al Campeonato Sudamericano de septiembre, que tendrá como sede a Brasil.

El principal objetivo para Perú en la actual competencia es ubicarse entre los seis primeros puestos. Ese resultado le permitiría acceder al certamen continental, donde estará en disputa un lugar para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y tres cupos para el Mundial absoluto, cita a la que la selección nacional no asiste desde 2010.

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Partidos de Liga 1 Perú

- Alianza Atlético vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs Cusco FC (20:30 horas / estadio Monumetal / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Partidos de Copa Sudamericana de Vóley

- Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)

- Brasil vs Chile (13:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina vía web y app)

- Argentina vs Colombia (15:45 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, web y app)

- Perú vs Bolivia (18:15 horas / Coliseo Eduardo Dibós / Latina TV, web y app)

Partido de Liga Femenina Perú

- Melgar vs Sporting Cristal (14:00 horas / CAR Melgar / Bicolor+)

Partidos de Liga 2 Perú

- Minas vs Estudiantil CNI (13:00 horas / Bicolor+)

. Comerciantes FC vs Alianza Universidad (15:15 horas / Bicolor+)

Partidos de fútbol argentino

- Gimnasia Mendoza vs Central Córdoba (14:45 horas / TyC Sports, TNT Sports)

- Vélez vs Instituto (17:00 horas / TNT Sports, Fanatiz)

- Racing Club vs Gimnasia y Esgrima de La Plata (17:00 horas / ESPN Premium, Disney Plus, TyC Sports)

- Huracán vs Banfield (19:15 horas / ESPN, ESPN Premium, Disney Plus)

- Platense vs Unión Santa Fe (19:15 horas / TyC Sports, TNT Sports)