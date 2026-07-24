Roberto Sánchez enfrenta a Keiko Fujimori tras su reclamo por la crisis estatal: “Su cinismo es tan grande como su ilegitimidad”

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori (c), reacciona junto a su primer vicepresidente Luis Galarreta (d) y su segundo vicepresidente Miguel Torres (i), este miércoles en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, utilizó la red social X para responder al reciente mensaje de Keiko Fujimori respecto al estado en el que recibe el gobierno peruano. La presidenta electa había declarado que los últimos gobiernos entregan el Estado “de manera catastrófica”, justificando con ello una serie de reclamos y promesas de transparencia en la próxima gestión. Ante ese mensaje, Sánchez publicó una respuesta que apunta directamente al historial parlamentario de Fuerza Popular y a los episodios recientes de inestabilidad institucional.

En su publicación, Sánchez afirmó: “El Gobierno Parlamentario de Keiko Fujimori se auto entrega el Gobierno y dice; ‘Vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el estado de manera catastrófica’”. Para el líder de Juntos por el Perú, el relato de crisis en la administración pública omite el papel central de Fuerza Popular en las vacancias presidenciales y el dominio en órganos constitucionales.

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Un pantallazo de Twitter muestra al político Roberto Sánchez Palomino criticando las declaraciones de Keiko Fujimori sobre la situación del Estado en Perú.

Sánchez recordó que el Congreso, con apoyo decisivo de la bancada fujimorista, destituyó a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Martín Vizcarra y, en su opinión, vacó “ilegalmente” al presidente Pedro Castillo. Sostuvo que estos episodios reflejan una estrategia parlamentaria orientada a controlar la sucesión presidencial y a reconfigurar el equilibrio de poderes en el país.

FOTO DE ARCHIVO: La candidata presidencial conservadora de Perú, Keiko Fujimori, se dirige a los medios de comunicación mientras continúa el recuento de votos en una reñida contienda presidencial entre Fujimori y el candidato de izquierdas Roberto Sánchez, en Lima (Perú), el 11 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/Foto de archivo

Control de instituciones clave y cuestionamientos a la legitimidad

En su mensaje, Sánchez también señaló el copamiento de instituciones fundamentales por parte de la mayoría parlamentaria. Mencionó el Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía de la Nación (FN), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como organismos bajo influencia del bloque que respalda a Fujimori. Para el dirigente, esta dinámica afecta la independencia de los poderes y la credibilidad en los procedimientos democráticos.

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La crítica de Sánchez incluyó una calificación contundente sobre la actitud de Fuerza Popular: “Su cinismo es superlativo tan grande como su ilegitimidad”. De esta manera, el líder de Juntos por el Perú enmarcó el actual proceso de transición en una secuencia de disputas políticas donde el Parlamento ha ejercido un papel dominante y controvertido.

El mensaje difundido por Sánchez se inscribe en el contexto de las tensiones institucionales acumuladas durante los últimos años. La sucesión presidencial en Perú ha estado marcada por vacancias y mociones que han debilitado la estabilidad política, y en ese escenario, la narrativa sobre la crisis estatal adquiere un matiz polémico entre los protagonistas del debate público.

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Fotografía de archivo en la que se captó a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, al atender a la prensa, en la capital peruana. EFE/Paolo Aguilar

El discurso de crisis y la sucesión presidencial

El reclamo de Keiko Fujimori acerca de la “entrega catastrófica” del Estado fue formulado tras los primeros informes del equipo de transferencia, encabezado por Marco Vinelli. En su intervención pública, la presidenta electa describió un panorama de obras paralizadas y servicios afectados, y anunció que los hallazgos serán difundidos periódicamente por el nuevo gabinete.

De acuerdo con lo expresado por Fujimori, la administración entrante hará un reclamo formal a los gobiernos anteriores y buscará transparentar las condiciones en que recibe la gestión pública. Su discurso prioriza la exposición de deficiencias heredadas y la promesa de corregir gastos superfluos y deficiencias de gestión.

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La respuesta de Sánchez confronta esta narrativa y sostiene que la situación actual es consecuencia directa de las decisiones parlamentarias respaldadas por Fuerza Popular. El líder de Juntos por el Perú subraya que el relato de crisis no puede desligarse de la responsabilidad política de quienes promovieron la inestabilidad y el copamiento de organismos autónomos.

El candidato presidencial de izquierdas de Perú, Roberto Sánchez, utiliza un megáfono para dirigirse a sus seguidores durante una manifestación, tras denunciar irregularidades en la autoridad electoral, en Lima (Perú), el 19 de junio de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque TPX IMÁGENES DEL DÍA

Antecedentes de vacancias y concentración de poder

Durante el periodo 2018-2026, el Parlamento peruano aprobó vacancias presidenciales que alteraron la sucesión constitucional en varias ocasiones. El caso de Pedro Castillo ha sido especialmente polémico, con sectores que denuncian un uso extensivo y cuestionable de la causal de “incapacidad moral permanente”. Además, la designación de autoridades en el TC, la FN, la JNJ, la ONPE y el JNE ha sido objeto de críticas por el posible alineamiento con intereses parlamentarios.

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El mensaje de Sánchez pone en evidencia la percepción de ilegitimidad y la preocupación por la falta de contrapesos efectivos en el sistema político. Su intervención en X busca instalar en la agenda pública la discusión sobre la validez de los procesos legislativos y la influencia de los bloques mayoritarios en la vida institucional del país.

La controversia generada por este cruce de declaraciones refleja la profundidad de la crisis política y la persistencia de un clima de desconfianza entre actores centrales del escenario nacional. En ese contexto, la transición de mando se percibe como un episodio más en el ciclo de disputas por el control del aparato estatal.

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Perspectivas y retos para el nuevo ciclo de gobierno

La administración de Keiko Fujimori inicia su mandato con el desafío de responder a las críticas sobre transparencia, legitimidad y efectividad institucional. El nuevo gabinete se prepara para enfrentar los problemas señalados en los informes de transferencia y para gestionar la compleja herencia de inestabilidad que caracteriza la coyuntura peruana.

NE adelanta proclamación: Perú conocerá pronto a su nuevo presidente | Imagen editada/Créditos: EFE/Roberto Sánchez (Facebook)

Para Juntos por el Perú y sectores afines, el reto consiste en mantener la vigilancia sobre el cumplimiento de las promesas de transparencia y en exigir la restitución de equilibrios en el sistema de pesos y contrapesos. El debate en X y otras plataformas digitales evidencia la importancia de la comunicación directa entre líderes políticos y la ciudadanía en el proceso democrático.

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Roberto Sánchez propuso que ambas agrupaciones impulsen una verificación detallada de las actas electorales con presencia de observadores internacionales. Foto: CNN

El inicio del nuevo periodo presidencial se produce bajo la mirada atenta de la sociedad civil, que espera señales claras de respeto al marco constitucional y a la independencia de las instituciones. El contenido del mensaje de Sánchez y la reacción de Fujimori resumen los desafíos inmediatos del país: estabilizar la gobernabilidad y restablecer la confianza en la democracia peruana.