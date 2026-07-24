Mujer vinculada a Pedro Aquino fue encontrada muerta en La Molina: influencer fue encontrada con cinta adhesiva en la boca y hay detenido

La Policía Nacional intervino el inmueble tras una llamada de emergencia y detuvo al hombre que habría permanecido con la joven durante la noche. ATV/ Magaly TV: La Firme.

Una noticia marcada por la conmoción fue presentada la noche del 23 de julio en Magaly TV La Firme. La conductora Magaly Medina interrumpió el habitual desarrollo del programa para informar sobre la muerte de Raiza Joselin Martínez Copa, conocida en redes sociales como ‘La Chocolatita’, una joven que meses atrás cobró notoriedad luego de ser vinculada sentimentalmente con el futbolista Pedro Aquino tras un ampay difundido por el mismo espacio televisivo.

La periodista calificó la información como una noticia “fea” y explicó que el caso acababa de llegar a la producción mediante un parte policial. Según relató, la joven fue encontrada sin vida dentro de una vivienda ubicada en la urbanización La Planicie, en el distrito de La Molina, en circunstancias que ya son investigadas por las autoridades.

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Durante la emisión, Magaly Medina recordó que ‘La Chocolatita’ era conocida por generar contenido para redes sociales, especialmente en TikTok, donde compartía publicaciones de corte sensual. Asimismo, señaló que la influencer también contaba con una cuenta en la plataforma OnlyFans.

La conductora inició el informe señalando: “Y nosotros tenemos una noticia, un poco, digamos, fea, porque se acuerdan que nosotros ampallamos a un jugador de fútbol, a Pedro Aquino, ¿no? Que entraba cuando, mientras decía que se iba a sus entrenamientos muy temprano, entraba a Surquillo en una callecita donde se iba a visitar a quien se autodenominaba la Chocolatita.”

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Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly recordó el ampay de Pedro Aquino con ‘La Chocolatita’

Antes de revelar los detalles del caso, Magaly Medina hizo memoria sobre el episodio que llevó a Raiza Martínez a convertirse en un personaje conocido para el público.

La conductora recordó que meses atrás las cámaras de su programa captaron al futbolista Pedro Aquino ingresando hasta la vivienda de la joven durante la madrugada, pese a que, según se informó en ese entonces, él habría señalado que se dirigía a entrenar.

Aquella situación colocó a ‘La Chocolatita’ en el centro de la atención mediática y provocó que su presencia en redes sociales creciera considerablemente.

Sobre ella, Magaly comentó:

“Esta chica aparecía en redes sociales, en TikTok, hacía un contenido bastante hot. Creo que tenía también un OnlyFans... tenía un OnlyFans.”

Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.

El parte policial reveló cómo fue encontrado el cuerpo

De acuerdo con la información difundida por Magaly TV La Firme, la producción recibió el parte policial poco antes de salir al aire.

Según explicó la periodista, una mujer solicitó la presencia de la Policía luego de advertir una situación sospechosa dentro de una vivienda.

Durante el programa, Magaly leyó parte de la información consignada en el documento oficial y explicó que las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer tendida sobre el piso del inmueble.

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Asimismo, señaló que el reporte indicaba que un hombre había permanecido con ella durante toda la noche consumiendo bebidas alcohólicas.

Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.

Al respecto, expresó: “Fue la Policía, se acercó y encontraron, dice, una fémina tendida en el piso.” Luego añadió: “Fue la Policía, se acercó y encontraron, dice, una fémina tendida en el piso.”

Luego añadió: “Una señora denunció a la Policía que su hijo había estado consumiendo bebidas alcohólicas con esta persona, con la Chocolatita.”

La conductora precisó que, debido a la crudeza de las imágenes obtenidas durante la intervención policial, el programa decidió difuminarlas antes de emitirlas.

Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.

Hallazgo ocurrió en una vivienda de La Molina

Según la información presentada durante el espacio televisivo, los agentes acudieron hasta un inmueble ubicado en la urbanización La Planicie, en La Molina, luego de recibir el aviso correspondiente.

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Una vez en el lugar, los efectivos ingresaron a la vivienda y realizaron la intervención. Magaly explicó que el hombre que habría permanecido con la joven durante la noche fue encontrado dentro del inmueble.

Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.

Además, señaló que, según el parte policial, durante la diligencia también se habría advertido la presencia de sustancias ilícitas, información que forma parte de las investigaciones.

La conductora indicó: “Abrieron la puerta, se apersonaron a una calle en la urbanización La Planicie de La Molina y detuvieron a este hombre, que es el que estuvo consumiendo bebidas alcohólicas y también, al parecer, se habrían encontrado drogas en ese lugar.”

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Cabe precisar que las circunstancias exactas de la muerte y la eventual relación de las sustancias halladas con el caso forman parte de la investigación fiscal y policial en curso, por lo que aún no existe una conclusión oficial sobre lo ocurrido.

Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly detalló las condiciones en las que fue encontrada la joven

Durante la lectura del parte policial, Magaly Medina reveló algunos de los detalles consignados por las autoridades respecto al estado en que fue encontrado el cuerpo.

Según explicó, Raiza Martínez fue hallada tendida sobre el piso y sin signos vitales. Además, indicó que presentaba una cinta adhesiva en la boca y que en el ambiente había varias latas vacías de cerveza.

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Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.

La conductora relató: “Se le encontró a ella tendida en el piso, en la boca tenía una cinta adhesiva, habían latas vacías tiradas de cerveza.”

También agregó que el hombre que permanecía en la vivienda realizaba actividades cotidianas cuando llegaron los efectivos. “Se visualizó a esta persona que se estaba preparando el desayuno en la cocina.”

Magaly explicó que toda esa información provenía del parte policial recibido minutos antes del programa.

Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.

Hay un detenido mientras continúan las investigaciones

La conductora informó que el hombre que pasó la noche junto a Raiza Martínez fue detenido por las autoridades mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Según señaló, la Policía lo considera el presunto implicado en la muerte de la joven, aunque será la investigación fiscal la que determine las responsabilidades y esclarezca lo ocurrido.

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En ese contexto manifestó: “La Policía dice que la encontró ya muerta. Han detenido a la persona que estuvo libando licor con ella en esa casa toda la noche como el presunto culpable de la muerte.”

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas del fallecimiento ni los resultados de las pericias médico-legales.

Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly confirmó la identidad de ‘La Chocolatita’

Al finalizar el informe, Magaly Medina confirmó que la mujer fallecida fue identificada como Raiza Joselin Martínez Copa, de 34 años, nombre que figuraba en el parte policial difundido por la producción.

La periodista recordó que el público llegó a conocerla luego del ampay protagonizado con Pedro Aquino, episodio que generó amplia repercusión en la prensa de espectáculos.

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Finalmente expresó: “Raiza Joselin Martínez Copa, de treinta y cuatro años, que es como se llama esta chica a la que conocimos cuando fue ampallada con el jugador Pedro Aquino, que la iba a visitar a su casa. Una morena bastante sensual, que tenía una página de OnlyFans y que acabamos de enterarnos que ha muerto en estas condiciones tan, tan terribles.”

Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.