Temblor hoy en Perú: dos sismos de magnitud 4 en Lima y Tacna este viernes 24 de julio, según reporte del IGP

Un mapa físico del Perú con marcas de epicentros sísmicos recientes en las regiones de Junín y Arequipa, según el Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos sismos de magnitud 3.5 se registraron el 23 de julio de 2026 en diferentes regiones del Perú, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ambos eventos ocurrieron con horas de diferencia y fueron percibidos por la población local con intensidades leves.

El primer movimiento telúrico tuvo lugar a las 16:51, con epicentro a 16 kilómetros al sur de Chupaca, en la región Junín. El segundo sismo se reportó a las 23:48, con epicentro a 23 kilómetros al sur de Vitor, en Arequipa. Las autoridades no informaron daños materiales ni víctimas.