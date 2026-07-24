Perú

Temblor hoy en Perú: dos sismos de magnitud 4 en Lima y Tacna este viernes 24 de julio, según reporte del IGP

Los movimientos sísmicos alcanzaron intensidades II-III en Chupaca y Vitor, generando leve percepción en ambas localidades

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Mapa físico de Perú con puntos rojos y anaranjados, logo y texto "Instituto Geofísico del Perú", papeles con gráficos sísmicos y una lapicera en escritorio de madera.
Un mapa físico del Perú con marcas de epicentros sísmicos recientes en las regiones de Junín y Arequipa, según el Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos sismos de magnitud 3.5 se registraron el 23 de julio de 2026 en diferentes regiones del Perú, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ambos eventos ocurrieron con horas de diferencia y fueron percibidos por la población local con intensidades leves.

El primer movimiento telúrico tuvo lugar a las 16:51, con epicentro a 16 kilómetros al sur de Chupaca, en la región Junín. El segundo sismo se reportó a las 23:48, con epicentro a 23 kilómetros al sur de Vitor, en Arequipa. Las autoridades no informaron daños materiales ni víctimas.

14:08 hsHoy

Sismo en Huacho

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 4.0 registrado a las 07:55 horas del 24 de julio de 2026. El movimiento telúrico se localizó a 117 kilómetros al suroeste de Huacho, en la provincia de Huaura, región Lima, con una profundidad de 29 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron latitud -11.66 y longitud -78.52.

14:08 hsHoy

Sismo en Tacna

El Instituto Geofísico del Perú informó sobre un sismo de magnitud 4.0 ocurrido a las 02:41 horas del 24 de julio de 2026. El epicentro se ubicó a 37 kilómetros al sureste de Tarata, en la provincia de Tarata, región Tacna, con una profundidad de 137 kilómetros. Las coordenadas registradas fueron latitud -17.70 y longitud -69.77.

13:06 hsHoy

Desafíos futuros y perspectivas en la gestión sísmica

El reto principal para Perú radica en seguir fortaleciendo la cultura de prevención. El crecimiento urbano desordenado y la ocupación de zonas de riesgo complican la tarea de reducir la vulnerabilidad. Los expertos en planificación urbana advierten sobre la importancia de respetar las normas de construcción y evitar asentamientos en áreas inestables. La cooperación internacional y la inversión en investigación científica se proyectan como factores clave para mejorar la capacidad de respuesta ante futuros sismos.

La actualización constante de mapas de riesgo y la integración de tecnología avanzada en los sistemas de monitoreo forman parte de la agenda nacional. La experiencia acumulada tras décadas de emergencias ha impulsado políticas públicas orientadas a la resiliencia y la protección de la vida. Las próximas décadas serán determinantes para consolidar una sociedad preparada y capaz de enfrentar los desafíos que imponen los movimientos sísmicos.

13:06 hsHoy

Perú, país altamente sísmico con poco nivel de prevención

Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica en América del Sur. Situado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, su territorio experimenta temblores de manera frecuente, lo que ha convertido a los sismos en un fenómeno recurrente que afecta a millones de personas.

La constante amenaza de movimientos telúricos obliga a la población y autoridades a mantener una preparación permanente ante posibles emergencias. Según organismos especializados en geofísica, la vigilancia y estudio de estos eventos es clave para reducir el impacto social y económico.

La ubicación geográfica de Perú determina su alta exposición. El choque de la placa de Nazca contra la placa Sudamericana genera una acumulación de energía que se libera de manera repentina, provocando sismos de diferentes magnitudes. El registro histórico indica que varias ciudades han sufrido fuertes terremotos, algunos con consecuencias devastadoras. La memoria colectiva conserva imágenes de edificios colapsados y poblaciones desplazadas, lo que impulsa campañas de concientización y educación continua.

Un sismógrafo profesional con cinta de papel impresa y dos monitores muestran gráficos de ondas; un logotipo del Instituto Geofísico del Perú en la pared.
Un sismógrafo profesional registra la actividad sísmica en la sede del Instituto Geofísico del Perú, con monitores que muestran gráficos de ondas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:06 hsHoy

¿Por qué ocurren sismos en Perú?

  • La interacción de placas tectónicas es la causa principal de los sismos en el país.
  • El borde occidental de Sudamérica absorbe la energía liberada por el movimiento de la placa de Nazca.
  • La fricción constante entre ambas placas genera una acumulación de tensión que, al liberarse, produce sismos.
  • Los epicentros suelen ubicarse en la costa, pero el efecto puede sentirse en regiones andinas y amazónicas.
  • Los especialistas en geofísica señalan que la profundidad y el tipo de falla determinan la intensidad del movimiento.
Mochila roja de emergencia con reflectores amarillos y botella de agua. Personas de espaldas en calle urbana. Señal azul con ondas y señal verde de punto de reunión.
Un grupo de personas se reúne en un punto de encuentro seguro en una ciudad peruana, lo que ilustra la preparación de la comunidad frente a emergencias sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:17 hsHoy

Sismo en Tacna

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.0 registrado a las 02:41:40 del 24 de julio de 2026. El evento ocurrió a una profundidad de 137 kilómetros, con epicentro ubicado a 37 kilómetros al sureste de Tarata, en la provincia de Tarata, departamento de Tacna. Las coordenadas geográficas del sismo fueron latitud -17.70 y longitud -69.77.

07:57 hsHoy

Principales sismos históricos en Perú

El país ha experimentado numerosos movimientos sísmicos de alto impacto. Entre los más recordados sobresale el terremoto de 1970 en Áncash, que ocasionó la muerte de aproximadamente 70.000 personas y la destrucción de la ciudad de Yungay. Otro evento significativo fue el sismo de 2007 en Pisco, con una magnitud de 7,9, que dejó más de 500 víctimas fatales y afectó gravemente la infraestructura local. Estos episodios han motivado la revisión de normas de construcción y protocolos de emergencia.

Terremoto - sismo - Yungay - Áncash - Perú - historias - 29 mayo
El terremoto del 31 de mayo de 1970 dejó cicatrices profundas en la sociedad peruana. (La Prensa)

Organismos internacionales y nacionales han documentado cada evento relevante. Los registros muestran que, en promedio, Perú experimenta cientos de sismos anualmente, aunque la mayoría son de baja magnitud y pasan desapercibidos para la población. Solo aquellos que superan los 4 o 5 grados en la escala de Richter suelen causar alarma pública.

07:39 hsHoy

Consecuencias sociales y económicas de los sismos

  • Las consecuencias de los sismos en Perú incluyen pérdidas humanas, daños materiales y alteraciones en la vida cotidiana.
  • Las zonas urbanas con alta densidad poblacional presentan mayor vulnerabilidad ante movimientos sísmicos de gran magnitud.
  • Los costos de reconstrucción tras un terremoto pueden superar los cientos de millones de dólares.
  • Sectores como vivienda, salud y educación resultan especialmente afectados por la destrucción de infraestructura.
  • El impacto emocional y psicológico en la población puede prolongarse durante años, especialmente en comunidades que pierden viviendas o seres queridos.
Mapa geográfico con nombres de ciudades, fallas geológicas, curvas de intensidad sísmica, estrellas rojas con números y tabla de réplicas
El mapa indica la ubicación de la Falla Alto del Mantaro y la distribución de las réplicas sísmicas en Chupaca desde el 18 de julio. (ASISMET)
07:12 hsHoy

Medidas de prevención y preparación ante sismos

La preparación es clave para mitigar el impacto de los sismos. Las autoridades peruanas promueven simulacros periódicos en escuelas, empresas y espacios públicos. Estos ejercicios buscan familiarizar a la población con rutas de evacuación y puntos de encuentro seguros. El Ministerio de Vivienda impulsa la construcción de edificaciones resistentes, siguiendo normas técnicas que consideran la sismicidad del territorio.

Especialistas en gestión de riesgos insisten en la importancia de contar con planes familiares de emergencia. La educación en primeros auxilios y la identificación de zonas seguras dentro del hogar pueden marcar la diferencia en situaciones críticas. Diversos organismos internacionales colaboran con capacitaciones y asesoría técnica para fortalecer la resiliencia comunitaria.

Vista nocturna de una fachada de edificio con daños y escombros en el suelo. Una segunda edificación se observa al fondo bajo un cielo estrellado
Las estructuras de una iglesia y una casa en Pumpunya, Junín, muestran daños significativos y escombros dispersos tras el sismo de magnitud 5.1 en Perú. (Gobierno Regional de Junín)
07:01 hsHoy

Recomendaciones utilitarias en caso de sismo

  • Mantener la calma y buscar protección bajo mesas o estructuras firmes durante el movimiento.
  • Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • No utilizar ascensores en caso de evacuación.
  • Tener a mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, documentos personales y botiquín básico.
  • Identificar previamente las rutas de evacuación y los puntos de reunión familiares.
  • Revisar periódicamente el estado de la vivienda y corregir grietas o fallas estructurales.
  • Participar en simulacros organizados por autoridades y entidades locales.
Restos de una casa derrumbada con techo de tejas, vigas de madera y escombros de mampostería bajo un cielo nocturno con estrellas y Vía Láctea
Una vivienda parcialmente destruida por el sismo de magnitud 5.1 en Junín yace bajo un cielo estrellado tras el evento del 18 de julio de 2026. (Wayka / Javier Ninanya y Yershon Vilca)

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