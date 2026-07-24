Natalie Vértiz casi termina con Yaco Eskenazi en sus 11 años de matrimonio y hace fuerte reclamo: “Estuve esperando todo el día mi mensaje”

Aunque la pareja terminó reconciliándose, la empresaria dejó claro cuál es su lenguaje del amor y sorprendió con un sincero mensaje dedicado al padre de sus hijos. ATV/ Magaly TV La Firme.

Lo que debía ser una noche dedicada exclusivamente a celebrar el crecimiento de uno de sus proyectos empresariales terminó convirtiéndose también en una conversación sobre su vida personal. Natalie Vértiz inauguró el décimo aniversario de su salón de belleza acompañada por familiares, amigas e invitados especiales, pero fue su relación con Yaco Eskenazi la que terminó robándose la atención durante la cobertura de Magaly TV La Firme.

¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.

La pareja, considerada una de las más sólidas del espectáculo peruano, acudió junta al evento; sin embargo, la exreina de belleza sorprendió al revelar que ambos habían tenido una fuerte discusión horas antes, precisamente el mismo día en que cumplían 11 años de matrimonio.

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Aunque el conflicto no impidió que compartieran la celebración, Natalie decidió contar públicamente qué originó el malestar y aprovechó la oportunidad para hacerle un reclamo a su esposo, quien intentó responder con humor antes de terminar dedicándole unas emotivas palabras.

¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.

Natalie Vértiz lanza advertencia a Yaco antes de llegar al evento

Antes de que Yaco Eskenazi hiciera su aparición en el aniversario del negocio familiar, Natalie ya había protagonizado uno de los momentos más comentados de la noche.

Entre risas, contó que había puesto una condición para que su esposo pudiera ingresar al evento.

¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ahorita llega y le he dicho que si no llega en terno, no entra.”

El comentario provocó carcajadas entre los presentes y marcó el tono relajado con el que comenzó la entrevista.

Poco después apareció el exintegrante de Esto es Guerra, quien saludó a los asistentes y se unió a la conversación con el reportero de Magaly TV La Firme.

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¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.

La pareja recordó que cumplía 11 años de matrimonio

Durante la entrevista, el periodista aprovechó para recordarles una fecha muy especial.

Al mencionar que ese día celebraban 11 años de casados, Yaco Eskenazi respondió intentando recordar cuánto tiempo llevaban juntos.

“Más doce, trece creo.”

¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.

La respuesta provocó la inmediata reacción de Natalie Vértiz, quien corrigió el cálculo de su esposo.

“O sea matrimonio 11, juntos como 12 y medio.”

El reportero no dejó pasar el momento y bromeó con la situación.

“La pregunta era una trampa para él.”

Las risas no tardaron en aparecer, aunque segundos después la conversación tomó un tono mucho más sincero.

¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.

Natalie Vértiz revela que llegaron peleados a la cena por su aniversario

Cuando el periodista preguntó cómo habían celebrado un año más de matrimonio, Yaco Eskenazi explicó que ambos organizaron una velada romántica.

“Sí tuvimos una cena romántica. Nos fuimos al Westin para celebrar con mi amor.”

Sin embargo, Natalie Vértiz sorprendió al revelar que esa cita no comenzó precisamente en el mejor ambiente.

“Llegamos un poquito peleados, pero el amor pudo más.”

¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.

Su confesión dejó en evidencia que el aniversario estuvo cerca de convertirse en un momento incómodo para ambos.

Intentando aliviar la situación, Yaco Eskenazi respondió con humor y describió cómo suele desarrollarse este tipo de diferencias dentro de la relación.

“Todo tiene que ser como un cuento de hadas, ella tiene que hacer un poco de resentimiento, como que no quiere la cosa. Yo tengo que perseguir y hacer todos los méritos para que me quiera nuevamente. Tuve que alquilar una vista en Lima para que cene.”

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Las declaraciones provocaron sonrisas entre los presentes, aunque Natalie dejó claro que detrás de la broma existía un motivo que realmente la había afectado.

¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.

Natalie explica por qué se molestó con Yaco Eskenazi

La empresaria contó que la discusión se originó porque ambos tienen formas muy distintas de vivir las fechas especiales.

Mientras para ella los aniversarios representan una ocasión importante para expresar cariño y reconocimiento, para Yaco Eskenazi no todas las celebraciones requieren un gran despliegue.

El exchico reality explicó:

“El año pasado fueron los 10 años. No vamos a estar celebrando todos los años.”

¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.

La respuesta no convenció a Natalie, quien confesó que esperaba un gesto especial durante toda la jornada.

“Yo soy una princesa, yo sí estuve esperando todo el día mi mensaje.”

Con esa frase dejó claro que el problema no estaba relacionado con regalos costosos ni celebraciones extravagantes, sino con la importancia que le da a los pequeños detalles.

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¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.

Natalie Vértiz revela cuál es su lenguaje del amor

Durante la conversación, la conductora aprovechó para explicar qué espera de su esposo en una fecha tan significativa.

Natalie aseguró que una de las formas en las que se siente más querida es a través de las palabras de reconocimiento y admiración.

Por ello expresó:

“Es parte de mí, me gustan los detalles siempre y cuando entienda mi lenguaje de amor.”

¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.

Luego añadió:

“El lenguaje de amor que yo tengo es que demuestres que me amas, cuánto me admiras.”

Finalmente lanzó el reclamo que más llamó la atención durante la entrevista.

“Pero si tú te expresas tan bonito, ¿qué te cuesta un par de palabras para la mamá de tus hijos y el amor de tu vida?”

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Sus declaraciones generaron empatía entre muchos usuarios en redes sociales, quienes destacaron la importancia de mantener vivos los detalles incluso después de varios años de matrimonio.

¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.

Yaco Eskenazi reconoce públicamente a Natalie Vértiz

Tras escuchar atentamente las palabras de su esposa, Yaco Eskenazi decidió responder de manera pública y aprovechar las cámaras para dedicarle un mensaje lleno de admiración.

El exconductor resaltó el crecimiento profesional de Natalie y el papel que desempeña como madre y empresaria.

“Increíble lo que has logrado, eres una empresaria, una capa, una mamá, estoy orgulloso y feliz. Por eso estoy acá.”

Luego reconoció, entre risas, que inicialmente no comprendía la magnitud del evento.

“No me había dado cuenta, yo le había dicho: ‘¿Qué celebras?’”

Las palabras terminaron relajando el ambiente y demostraron que, pese a la discusión inicial, ambos lograron dejar atrás las diferencias para disfrutar juntos de una fecha importante.

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¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.

Natalie cerró la conversación con una frase que provocó risas

Aunque el intercambio terminó con elogios y muestras de cariño, Natalie Vértiz no quiso desaprovechar la oportunidad para lanzar una última frase que hizo reír tanto a los presentes como al propio Yaco Eskenazi.

Con evidente tono de broma, pero manteniendo el reclamo inicial, concluyó:

“Yo le dije: ya ni siquiera te importo.”

La espontaneidad de ambos volvió a demostrar la complicidad que mantienen después de más de una década de relación. Si bien reconocieron que las diferencias forman parte de la convivencia, también dejaron en evidencia que el diálogo y el afecto terminan imponiéndose cuando atraviesan momentos de tensión.

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¿Crisis antes del aniversario? Natalie Vértiz expone a Yaco por olvidar detalles en sus 11 años de casados. Captura: Magaly TV La Firme.