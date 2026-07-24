Campaña veterinaria gratis para este 26 de julio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Vecinos podrán acceder sin costo a servicios veterinarios preventivos, como desparasitación interna, vacunas, antipulgas, corte de uñas y limpieza de oídos - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de San Martín de Porres organizará una campaña veterinaria gratuita este domingo 26 de julio con el objetivo de promover el cuidado responsable de perros y gatos, así como contribuir a la salud y el bienestar de las mascotas del distrito. La jornada también incluirá una actividad de adopción para quienes deseen brindar un hogar a animales que esperan una familia.

La atención se desarrollará en el Parque Cívico Héroes de la Guerra del Pacífico, ubicado en la urbanización Palao, desde las 9 a. m. hasta las 12:30 p. m. La comuna informó que los servicios se ofrecerán sin costo para los asistentes, aunque precisó que los cupos serán limitados, por lo que recomendó acudir con anticipación para acceder a las prestaciones programadas.

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Esta iniciativa forma parte de las actividades impulsadas por el municipio para fomentar la salud animal y facilitar el acceso de los vecinos a atenciones preventivas para sus mascotas. Durante la jornada, profesionales brindarán diversos procedimientos orientados a preservar la salud de los animales de compañía y mantener actualizado su registro.

La campaña iniciará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

Servicios gratuitos que ofrecerá la campaña veterinaria

Los asistentes podrán acceder a las siguientes prestaciones:

Desparasitación interna: tratamiento preventivo para eliminar parásitos que pueden afectar la salud de perros y gatos.

Vacunas: aplicación de inmunizaciones destinadas a fortalecer la protección frente a diversas enfermedades.

Antipulgas: atención preventiva para combatir pulgas y contribuir al bienestar de las mascotas.

Corte de uñas: servicio orientado a mantener una adecuada higiene y evitar molestias ocasionadas por el crecimiento excesivo.

Limpieza de oídos: procedimiento de aseo que ayuda a prevenir la acumulación de suciedad y posibles infecciones.

Registro de mascotas: inscripción de los animales para mantener un control e identificación dentro del distrito.

La municipalidad recordó que todas estas atenciones serán completamente gratuitas, aunque estarán sujetas a la disponibilidad establecida para la actividad.

También habrá jornada de adopción de mascotas

Además de los servicios veterinarios, la comuna organizará una jornada de adopción con la finalidad de promover la tenencia responsable y ofrecer una nueva oportunidad a perros y gatos que buscan un hogar permanente.

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Las personas interesadas en adoptar podrán acercarse durante el horario de la campaña para conocer a los animales disponibles y recibir información sobre la importancia de asumir el compromiso que implica incorporar una mascota al entorno familiar.

¿Cómo proteger a los animales ante el frío?

Brindar un refugio adecuado: proporcionar a las mascotas un espacio protegido del viento, la lluvia y la humedad, con una cama o manta que les permita conservar el calor corporal.

Evitar dejarlos en exteriores durante largos periodos: las bajas temperaturas pueden afectar especialmente a cachorros, animales mayores o aquellos con problemas de salud.

Mantener su alimentación e hidratación: durante épocas frías, es importante garantizar una dieta equilibrada y agua limpia para ayudar a conservar su energía.

Usar abrigo cuando sea necesario: algunas mascotas, principalmente las de pelo corto o tamaño pequeño, pueden requerir prendas que las protejan durante los paseos.

Revisar sus patas y pelaje: después de salir al exterior, se recomienda limpiar sus extremidades y verificar que no presenten irritaciones o lesiones.