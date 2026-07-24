TC ya decidió sobre la libertad de Ollanta Humala y “en los próximos días” se publicará la sentencia

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, informó que el colegiado que integra ya tomó una decisión sobre la demanda de habeas corpus a favor del expresidente Ollanta Humala, quien se encuentra recluido en el Penal Barbadillo cumpliendo una condena de 15 años de prisión por lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

“Creo que puedo decir porque ya ha sido tomada una decisión a estas alturas: tenemos el caso Humala que esperemos que en los próximos días —siendo una libertad— se defina. Un Tribunal Constitucional tiene que resolver los temas ligados a la libertad con la premura que se requiera, sobre todo para marcar una jurisprudencia", declaró Gutiérrez en entrevista con RPP Noticias.

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El tribuno indicó que la demanda, con la que Humala busca la anulación y el archivamiento del proceso penal en su contra por lavado de activos, “está pendiente de publicación” y espera que se dé a conocer antes de Fiestas Patrias.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse. Foto: TC

La demanda ante el TC

Tras la audiencia que se llevó a cabo el 9 de junio, el TC dejó al voto la demanda de habeas corpus del expresidente Ollanta Humala, quien solicita, entre otros, la anulación de la sentencia de primera instancia que lo condena a 15 años de prisión efectiva por aportes de Odebrecht y el Gobierno venezolano a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

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En la audiencia, la defensa del expresidente estuvo a cargo del abogado penalista Julio Espinoza Goyena. El Poder Judicial fue representado por la abogada Indira Bedregal, de la Procuraduría Pública. El fiscal Germán Juárez, quien acusó a Humala en el proceso original, participó como litisconsorte.

Espinoza Goyena invocó el precedente del caso Cócteles, en el que el TC declaró fundada la demanda de Keiko Fujimori y anuló el proceso en su contra. Señaló que ambos casos comparten las mismas características: aportes de campaña de empresas extranjeras como Odebrecht, imputación del delito de lavado de activos bajo la misma norma y una estructura probatoria equivalente. Agregó que, tras ese fallo, la Corte Suprema archivó procesos similares contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y la excandidata Lourdes Flores Nano.

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Keiko Fujimori.

Bedregal pidió al TC rechazar la demanda. Argumentó que la sentencia de primera instancia está en trámite de apelación y que el caso de Humala difiere del de Fujimori.

El fiscal Juárez precisó que a Humala no se le imputó receptación patrimonial, como a Fujimori, sino actos de conversión de dinero ilícito: “El señor Ollanta Humala Tasso ha convertido dinero de origen ilícito para insertarlo en el circuito económico para su campaña electoral. Es decir, en su campaña electoral se usaron activos ilícitos”, afirmó.

Los magistrados César Ochoa, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez y Francisco Morales formularon preguntas a las partes antes de que el caso quedara listo para votación.

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La condena de Ollanta Humala

El 15 de abril de 2025, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Perú condenó al expresidente Ollanta Humala a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos agravado. Su esposa y cofundadora del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, recibió la misma pena. El hermano de Heredia, Ilán, fue sentenciado a 12 años, y Marco Julio Torres Aliaga a 8 años.

El tribunal determinó que Humala recibió financiamiento ilícito para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. En la primera, el Partido Nacionalista recibió fondos provenientes del gobierno venezolano de Hugo Chávez, que Humala, Heredia y otros implicados intentaron legitimar mediante la inclusión de donantes falsos. En la segunda, la campaña recibió aproximadamente 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

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