José María Balcázar podría indultar a Pedro Castillo: la decisión podría darse antes del cambio de gobierno

José María Balcázar recibe la banda presidencial de manos de Fernando Rospigliosi en febrero de este año.

La posibilidad de que José María Balcázar, actual presidente peruano, conceda un indulto a Pedro Castillo entre el 26 y el 28 de julio, ha provocado un intenso debate político. El excongresista Juan Sheput sostuvo que existe presión desde sectores de izquierda para liberar a Castillo antes del cambio de gobierno, con el objetivo de convertirlo en una figura de confrontación frente a la nueva administración. La discusión sobre la continuidad de Balcázar en la presidencia se cruzó con el tema del posible indulto, generando inquietud tanto en la clase política como en la opinión pública.

Roberto Sánchez convoca a marchas contra juramentación de Keiko Fujimori tras perder segunda vuelta. (Foto composición: Infobae Perú)

El contexto detrás de la posible medida

En declaraciones recientes, Juan Sheput afirmó que actores políticos buscan que Pedro Castillo recupere la libertad antes de la transferencia de poder. Según Sheput, la intención sería utilizar la figura del exmandatario para tensionar el escenario político y plantear una oposición directa al próximo gobierno. Este diagnóstico ha sumado preocupación en sectores institucionales, que advierten sobre los riesgos de una decisión de este calibre en las actuales circunstancias.

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Sheput también subrayó que la presión proviene de agrupaciones identificadas con la izquierda peruana. Para el excongresista, liberar a Castillo podría interpretarse como un intento de movilizar a sus bases y reactivar el conflicto político. El exmandatario permanece privado de libertad tras ser destituido y acusado de intentar quebrar el orden constitucional.

Juan Sheput fue integrante del partido Perú Posible hasta octubre del 2014.

Opinión de expertos sobre las facultades presidenciales

Consultado sobre la viabilidad de un indulto, Víctor Andrés García Belaúnde, también excongresista, aseguró que José María Balcázar tiene la facultad legal de otorgar el beneficio mientras siga en funciones. “Sí, es de su responsabilidad y está dentro de sus atribuciones”, expresó García Belaúnde al ser preguntado sobre la posibilidad concreta de que el presidente actual disponga la libertad de Castillo en los próximos días.

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La figura del indulto presidencial está contemplada en la Constitución peruana. Corresponde de manera exclusiva a la máxima autoridad del Ejecutivo, quien puede concederlo por razones humanitarias, de salud o criterios políticos, siempre que se cumplan los requisitos legales exigidos.

José María Balcázar y Roberto Sánchez.

Implicancias para el gabinete y el sistema político

Juan Sheput advirtió sobre la implicancia directa que tendría una eventual liberación de Pedro Castillo para los ministros del actual gabinete. Según el exparlamentario, los ministros quedarían comprometidos porque son los responsables de convalidar los actos presidenciales. La única forma de deslindar responsabilidades, explicó, sería presentar la renuncia antes de que la medida se concrete. “Una decisión de este tipo abriría una crisis innecesaria e irresponsable”, sostuvo Sheput.

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El debate sobre la continuidad de José María Balcázar en la presidencia y la posibilidad de un indulto no solo impacta en la coyuntura política inmediata. También plantea interrogantes sobre la estabilidad institucional y la relación entre el Ejecutivo y otros poderes del Estado, especialmente en un clima marcado por la polarización.

Pedro Castillo en su último mensaje a la Nación, donde intentó dar un golpe de Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones políticas y repercusiones institucionales

La discusión sobre un posible indulto a Pedro Castillo ha generado reacciones diversas en el arco político peruano. Mientras sectores afines al exmandatario ven la medida como un acto de justicia, opositores advierten sobre el riesgo de profundizar la crisis política y debilitar la confianza en las instituciones. El tema del indulto presidencial se ha convertido en un punto de inflexión en la agenda pública, al coincidir con el cierre del ciclo presidencial de Balcázar.

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Expertos en derecho constitucional como Lucas Ghersi y Víctor García Toma fueron consultados en el programa Cuentas Claras de Canal N donde han recordado que todas las decisiones de indulto deben ser refrendadas por el Consejo de Ministros en especial por el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este contexto, la eventual renuncia de integrantes del gabinete podría dejar en suspenso o invalidar la medida, según interpretaciones jurídicas.

Las fechas clave y el cálculo político

El plazo del 26 al 28 de julio adquiere relevancia porque coincide con los días previos a la asunción del nuevo gobierno. Pedro Castillo, destituido en diciembre de 2022, enfrenta actualmente procesos judiciales por presuntos delitos contra la administración pública. El eventual regreso del exmandatario al escenario político podría modificar el equilibrio de fuerzas y reconfigurar alianzas en el Congreso y otros espacios de poder.

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La expectativa ante una posible decisión de José María Balcázar mantiene en vilo a partidos políticos, organismos de la sociedad civil y analistas. El desenlace de este episodio tendrá repercusiones directas en la gobernabilidad y el futuro inmediato del sistema democrático peruano.