Gisela Valcárcel habla sobre la infidelidad de Roberto Martínez: “El día anterior había dormido conmigo”

La conductora de televisión Gisela Valcárcel abordó uno de los episodios más significativos de su vida personal durante una enytrevista. La también empresaria relató, con detalles inéditos, la infidelidad que sufrió por parte de su exesposo, el exfutbolista Roberto Martínez, y cómo este hecho impactó en su historia personal y profesional.
Durante la conversación, Valcárcel expuso cómo vivió el momento en que se enteró de la traición. Sin mencionar nombres propios, refirió la presencia de una tercera persona en la ruptura, aludiendo a la aparición pública de Martínez acompañado de otra mujer. “Roberto encuentra a una chica y bueno, la presenta, entonces a mí, como a millones de mujeres, no solo nos duele el haber visto que se desvanece un hogar, sino también dónde quedaron las cosas que íbamos a hacer, dónde quedaron las flores que me mandaste hace 15 días porque es tu esposo y está contigo”, relató la conductora en su participación en el pódcast ‘Café con la Chevez’.
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De acuerdo con lo narrado en la entrevista, la deslealtad de Martínez se hizo evidente para ella cuando, pese a compartir aún la intimidad del hogar, él decidió presentarse públicamente con una nueva pareja. “Hasta el día anterior ha dormido contigo esa persona hasta que tú descubres y algunas personas deciden continuar, otras como yo, deciden no hacerlo”, afirmó Valcárcel.
Momento de reconstruirse
La ruptura matrimonial marcó una etapa de reconstrucción personal para la presentadora. Reconoció que el episodio la llevó a cuestionar su propia fortaleza y a iniciar un proceso de autoconocimiento. “En ese tiempo era tan débil que un hombre me volvió a la nada y tuve que empezar a construirme”, indicó.
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La conductora también reflexionó sobre las segundas oportunidades en el amor. A pesar del dolor que le produjo la traición de Martínez, manifestó que no permitió que esa experiencia determinara su visión sobre las relaciones de pareja en general. “¿Cómo después te arriesgas otra vez? Porque me podría arriesgar mil veces más. En la vida aprendí a no ser todista. No me gusta el para siempre. Que el hombre falle no significa que siempre te van a fallar”, expresó Valcárcel.
Estas declaraciones se producen en el marco de la promoción de su nuevo libro, ‘El poder de ser tú’, en el que la conductora aborda temas de crecimiento personal y autoafirmación. El testimonio sobre la infidelidad de Martínez y el proceso de reconstrucción personal forman parte del mensaje de empoderamiento que Valcárcel busca transmitir a sus lectores y audiencia.
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El matrimonio entre Gisela Valcárcel y Roberto Martínez fue uno de los más mediáticos en el Perú durante la década de los noventa. La separación, motivada por episodios de infidelidad, fue ampliamente cubierta por medios de comunicación nacionales, convirtiéndose en tema de discusión pública y de análisis en espacios de espectáculos. Con el paso de los años, ambos protagonistas han continuado sus respectivos caminos, consolidándose en sus campos profesionales.
Tula Rodríguez le agradece por no haber mencionado a Javier Carmona
A raíz de la publicación del libro, Tula Rodríguez no dudó en agradecerle a Gisela Valcárcel por no haber mencionado a su exesposo Javier Carmona, quien tiempo después, fue esposo de la actriz. Rodriguez indicó que agradece esta muestra de respeto, sobre todo por su hija Valentina.
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“No sabía del libro y no sabía de lo que me comentas. Se lo agradezco, porque todo lo que tenga que ver que a mí me ataque, que ya estoy acostumbrada, siempre va a afectar a Valentina, que ella es una señorita ya”, comentó la presentadora, aludiendo a la discreción con la que su hija maneja su vida personal, a pesar de su presencia en redes sociales.
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