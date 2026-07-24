Ethel Pozo habla de su futuro en ATV: “Yo sí quiero volver a la televisión y Armando Tafur está en eso”

La reciente edición de ‘Sin más que decir’ encendió las especulaciones sobre el futuro de Ethel Pozo en la televisión peruana. Tras semanas de rumores y declaraciones cruzadas, la conductora abordó en vivo las dudas sobre su eventual fichaje por ATV, un canal que busca renovar su grilla con rostros conocidos.
Pozo, acompañada por María Pía Copello, Israel Dreyfus, Mario Hart, Luciana Roy y el productor Abner, aprovechó la transmisión para aclarar su situación laboral y expresar sus expectativas profesionales. “Estoy viviendo un momento muy bonito”, expresó, dejando abierta la puerta a nuevas oportunidades.
PUBLICIDAD
Ethel Pozo enfrenta los rumores y confirma su intención de volver a la televisión
Durante el programa de streaming, Ethel Pozo se refirió de manera directa a las versiones que la colocan como la “nueva figura” de ATV. La conductora aclaró que, aunque actualmente disfruta su etapa en el mundo digital, mantiene intacto su deseo de regresar a la pantalla chica.
“Yo sí quiero volver a la televisión. Armando está en eso, la verdad que estoy viviendo un momento muy bonito y no puedo decir más cosas porque en la puerta del horno se te quema el pan”, manifestó Pozo, en alusión a las negociaciones que conduce su representante Armando Tafur, conocido en el medio como Papá Armando.
PUBLICIDAD
La conversación surgió tras la intervención de María Pía Copello, quien un día antes, en el programa ‘Magaly TV La Firme’, deslizó la posibilidad de que Ethel Pozo encabece un nuevo espacio en ATV, bajo la producción de Tafur.
Copello precisó que no se trata de información confirmada, sino de una percepción personal: “Yo creo que ‘Papá Armando’ va a producir un programa acá, se lo va a producir a Ethel y yo creería que es sábados en la noche... nadie me lo ha contado, yo estoy así lanzando algo”, expresó Copello en la entrevista con Magaly Medina.
PUBLICIDAD
A diferencia de Pozo, María Pía Copello descartó tener interés en regresar a la televisión por el momento. “No la tengo, pero si la tuviera tampoco es como que estuviera muy emocionada de volver porque no es mi prioridad”, afirmó la conductora, señalando que su enfoque actual está en fortalecer los proyectos digitales junto a su equipo.
Un nuevo panorama: los movimientos detrás del posible regreso de Ethel Pozo
El tema cobró relevancia luego del encuentro entre María Pía Copello y Armando Tafur en las instalaciones del canal de streaming. Copello relató que, tras años sin verlo, volvió a conversar con Tafur sobre su salida de GV Producciones y la creación de su nueva empresa, La Meta, dedicada a la representación y producción de contenidos.
PUBLICIDAD
Ethel Pozo confirmó que Tafur ahora funge como su representante, encargado de negociar cada una de sus oportunidades laborales: “Ahora ya no tengo que hablar yo, sino que habla él”, explicó.
En el intercambio, María Pía Copello compartió con el público su impresión sobre las posibles movidas en la televisión: “Siento que a Ethel Pozo posiblemente se le abran las puertas en algún programa de las mañanas... si me falla el sábado, podría ser un show de mediodía. O sea, saliendo de acá”, comentó Copello, provocando reacciones entre sus compañeros de conducción.
Mario Hart y Israel Dreyfus sumaron bromas sobre la estrategia de programación, mientras que el productor Abner sugirió la posibilidad de un formato de cocina semanal, recordando el éxito de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Pozo no descartó la idea, pero recalcó que cualquier decisión pasará por su representante: “Armando es el que habla con las posibilidades”.
PUBLICIDAD
Las declaraciones de María Pía Copello en ‘Magaly TV La Firme’ y la reacción de Magaly Medina
La ola de rumores se originó en la noche del miércoles, cuando María Pía Copello visitó el set de ‘Magaly TV La Firme’. Allí, la influencer deslizó que Ethel Pozo estaría cerca de volver a la televisión, posiblemente en un programa que conduciría los sábados, generando sorpresa en Magaly Medina, quien aclaró que no estaba al tanto de cambios en la programación de ATV: “A mí nadie me consulta, soy la última rueda de este coche, a mí con tal que el canal caliente en diferentes horarios”, sostuvo Medina en vivo.
Copello insistió en que su comentario se basaba en sensaciones y no en información confirmada, pero la frase bastó para instalar el debate sobre el futuro de Ethel Pozo. Al día siguiente, el tema fue retomado en ‘Sin más que decir’, donde Pozo aclaró su posición: “Estoy maravillosa aquí, pero sí quiero volver a la televisión”, reiteró, sin revelar detalles sobre las negociaciones en curso.
PUBLICIDAD
Por su parte, Magaly Medina aprovechó la oportunidad para remarcar la importancia de fortalecer la grilla de ATV en todos los horarios, sin importar quién ocupe los espacios: “Por mí que caliente las mañanas, los sábados, que caliente mediodía y sobre todo a las 8 de la noche”, dijo la conductora, agregando contexto a la competencia por el rating en la televisión peruana.
Más Noticias
Temblor hoy en Perú: Últimos sismos y reporte del IGP del jueves 23 de julio de 2026
El Instituto Geofísico del Perú registró cinco eventos sísmicos en pocas horas, con epicentros en la sierra central y la costa sur, generando inquietud y activando protocolos de prevención
Programación de semifinales de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y canales TV
La fase final de la VNL Femenina 2026 entra en su etapa decisiva con Brasil, Italia, Turquía y China como las cuatro selecciones que siguen en carrera por el título. Conoce los cruces, horarios y dónde ver en vivo la definición
El contundente mensaje de Rafael Dudamel a Alianza Lima por Pedro Gallese: “Vamos muy bien en esa línea”
El DT de Deportivo Cali confirmó que el equipo ‘grone’ sí consultó por el arquero peruano y lanzó un mensaje directo. Recordó la cláusula de rescisión y defendió su plan deportivo
Fenómeno El Niño costero afecta a lobos marinos y aves: Serfor intensifica monitoreo en playas del sur
El monitoreo forma parte de la respuesta del Midagri frente a las alteraciones del ecosistema marino provocadas por el calentamiento anómalo del océano
López Aliaga señala que Alisson está “aceitado por Odebrecht” y pide revisar “qué pasa de noche” en la comuna de Bruce
Durante un acto partidario en Surco, el exalcalde lanzó acusaciones contra ambos aspirantes a la Alcaldía de Lima y volvió a rechazar el cobro de peajes
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD