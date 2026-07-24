Perú

Ethel Pozo habla de su futuro en ATV: “Yo sí quiero volver a la televisión y Armando Tafur está en eso”

La conductora salió al frente de los rumores sobre un posible fichaje por el canal y contó que su representante ya mueve opciones mientras ella disfruta su presente en el streaming

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En el programa 'Sin qué decir', los conductores especulan sobre el futuro televisivo de Ethel Pozo. Pía Copello revela su sospecha de que Ethel tendría un nuevo programa en ATV con su exproductor y ahora mánager, Armando Tafur. Video: QTV / Sin más que decir

La reciente edición de ‘Sin más que decir’ encendió las especulaciones sobre el futuro de Ethel Pozo en la televisión peruana. Tras semanas de rumores y declaraciones cruzadas, la conductora abordó en vivo las dudas sobre su eventual fichaje por ATV, un canal que busca renovar su grilla con rostros conocidos.

Pozo, acompañada por María Pía Copello, Israel Dreyfus, Mario Hart, Luciana Roy y el productor Abner, aprovechó la transmisión para aclarar su situación laboral y expresar sus expectativas profesionales. “Estoy viviendo un momento muy bonito”, expresó, dejando abierta la puerta a nuevas oportunidades.

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Ethel Pozo enfrenta los rumores y confirma su intención de volver a la televisión

Durante el programa de streaming, Ethel Pozo se refirió de manera directa a las versiones que la colocan como la “nueva figura” de ATV. La conductora aclaró que, aunque actualmente disfruta su etapa en el mundo digital, mantiene intacto su deseo de regresar a la pantalla chica.

“Yo sí quiero volver a la televisión. Armando está en eso, la verdad que estoy viviendo un momento muy bonito y no puedo decir más cosas porque en la puerta del horno se te quema el pan”, manifestó Pozo, en alusión a las negociaciones que conduce su representante Armando Tafur, conocido en el medio como Papá Armando.

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La conversación surgió tras la intervención de María Pía Copello, quien un día antes, en el programa ‘Magaly TV La Firme’, deslizó la posibilidad de que Ethel Pozo encabece un nuevo espacio en ATV, bajo la producción de Tafur.

En 'Sin Que Decir' se desata la polémica por las predicciones de María Pía Copello. ¿Será que Ethel Pozo deja su casa televisiva para unirse a las filas de ATV? Analizamos los posibles horarios y formatos para la conductora. Video: QTV / Sin más que decir

Copello precisó que no se trata de información confirmada, sino de una percepción personal: “Yo creo que ‘Papá Armando’ va a producir un programa acá, se lo va a producir a Ethel y yo creería que es sábados en la noche... nadie me lo ha contado, yo estoy así lanzando algo”, expresó Copello en la entrevista con Magaly Medina.

A diferencia de Pozo, María Pía Copello descartó tener interés en regresar a la televisión por el momento. “No la tengo, pero si la tuviera tampoco es como que estuviera muy emocionada de volver porque no es mi prioridad”, afirmó la conductora, señalando que su enfoque actual está en fortalecer los proyectos digitales junto a su equipo.

Un nuevo panorama: los movimientos detrás del posible regreso de Ethel Pozo

El tema cobró relevancia luego del encuentro entre María Pía Copello y Armando Tafur en las instalaciones del canal de streaming. Copello relató que, tras años sin verlo, volvió a conversar con Tafur sobre su salida de GV Producciones y la creación de su nueva empresa, La Meta, dedicada a la representación y producción de contenidos.

Ethel Pozo confirmó que Tafur ahora funge como su representante, encargado de negociar cada una de sus oportunidades laborales: “Ahora ya no tengo que hablar yo, sino que habla él”, explicó.

Composición dual: mujer de cabello rubio con dedo en los labios, hombre con gafas y sudadera gris frente a micrófono, logo azul de ATV
Ethel Pozo rompió el silencio sobre ATV y confirmó que quiere volver a la televisión peruana.

En el intercambio, María Pía Copello compartió con el público su impresión sobre las posibles movidas en la televisión: “Siento que a Ethel Pozo posiblemente se le abran las puertas en algún programa de las mañanas... si me falla el sábado, podría ser un show de mediodía. O sea, saliendo de acá”, comentó Copello, provocando reacciones entre sus compañeros de conducción.

Mario Hart y Israel Dreyfus sumaron bromas sobre la estrategia de programación, mientras que el productor Abner sugirió la posibilidad de un formato de cocina semanal, recordando el éxito de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Pozo no descartó la idea, pero recalcó que cualquier decisión pasará por su representante: “Armando es el que habla con las posibilidades”.

Las declaraciones de María Pía Copello en ‘Magaly TV La Firme’ y la reacción de Magaly Medina

La ola de rumores se originó en la noche del miércoles, cuando María Pía Copello visitó el set de ‘Magaly TV La Firme’. Allí, la influencer deslizó que Ethel Pozo estaría cerca de volver a la televisión, posiblemente en un programa que conduciría los sábados, generando sorpresa en Magaly Medina, quien aclaró que no estaba al tanto de cambios en la programación de ATV: “A mí nadie me consulta, soy la última rueda de este coche, a mí con tal que el canal caliente en diferentes horarios”, sostuvo Medina en vivo.

Copello insistió en que su comentario se basaba en sensaciones y no en información confirmada, pero la frase bastó para instalar el debate sobre el futuro de Ethel Pozo. Al día siguiente, el tema fue retomado en ‘Sin más que decir’, donde Pozo aclaró su posición: “Estoy maravillosa aquí, pero sí quiero volver a la televisión”, reiteró, sin revelar detalles sobre las negociaciones en curso.

La conductora aclaró que se trata de una especulación personal y no de una información confirmada. Sin embargo, su comentario provocó una inmediata reacción de Magaly Medina, quien aseguró desconocer cualquier movimiento en la programación del canal. ATV/ Magaly TV La Firme.

Por su parte, Magaly Medina aprovechó la oportunidad para remarcar la importancia de fortalecer la grilla de ATV en todos los horarios, sin importar quién ocupe los espacios: “Por mí que caliente las mañanas, los sábados, que caliente mediodía y sobre todo a las 8 de la noche”, dijo la conductora, agregando contexto a la competencia por el rating en la televisión peruana.

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