Dónde ver La Velada del Año 6 de Ibai en Perú: canal y transmisión online de los combates en vivo

La Velada del Año 6, el megaevento producido por Ibai Llanos

La cita digital más esperada del año para fanáticos peruanos del boxeo y el streaming ya tiene fecha y canal confirmado. La Velada del Año 6, el megaevento producido por Ibai Llanos, se vivirá este sábado 25 de julio y promete una jornada de espectáculo y competencia que superará los límites de la pantalla. Influencers, músicos y creadores de contenido de habla hispana se enfrentarán en el ring y sobre el escenario, en una transmisión global pensada para millones de espectadores.

Así será La Velada del Año 6: un evento multiplataforma

La sexta edición de la velada se celebrará nuevamente en el imponente Estadio La Cartuja de Sevilla, España, tras el éxito rotundo de la edición anterior. Más de 80 mil asistentes en las gradas y millones de seguidores online posicionaron al evento de Ibai como un fenómeno sin precedentes en el entretenimiento digital. La producción ha redoblado esfuerzos para ofrecer una experiencia aún más envolvente, con una escenografía de alto impacto y un despliegue técnico pensado para la audiencia global.

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Desde Perú, los seguidores podrán sumarse a la transmisión gratuita y en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch (twitch.tv/ibai) y YouTube. Acceder es sencillo: no se requiere suscripción ni pago, solo ingresar a la plataforma favorita desde cualquier dispositivo con internet.

La Velada del Año 6 reunirá a streamers, artistas y millones de espectadores con una transmisión global gratuita, accesible en Perú por el canal oficial de Ibai Llanos en Twitch.

¿A qué hora seguir la Velada en Perú?

El espectáculo arranca este sábado 25 de julio, a las 12:00 p. m. (hora peruana). Se trata de un evento de larga duración: la experiencia de anteriores veladas indica que la transmisión se extiende durante varias horas, con peleas, presentaciones musicales y sorpresas que mantienen la atención de principio a fin.

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En otros horarios regionales, la jornada comienza así:

Colombia/Ecuador/Panamá: 12:00 p. m.

Bolivia/Venezuela/Chile/Paraguay: 1:00 p. m.

Argentina/Uruguay/Brasil: 2:00 p. m.

España: 19:00 horas

Cartelera completa: todos los combates confirmados

Uno de los mayores atractivos de La Velada del Año 6 es la variedad de estilos y personalidades que subirán al ring. La cartelera oficial incluye diez duelos, muchos de ellos entre figuras con millones de seguidores y trayectorias polémicas o carismáticas en redes. Los combates son los siguientes:

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Plex vs. Fernanfloo

Illojuan vs. TheGrefg

Samy Rivers vs. RoRo

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Gero Arias vs. Viruzz

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clerss vs. Natalia MX

La guía definitva de la Velada del Año VI (Montaje Infobae)

Cada enfrentamiento promete rivalidad, sorpresas y espectáculo, con análisis en vivo y la habitual dosis de humor y tensión que caracteriza a los eventos de Ibai Llanos.

Artistas invitados y show en vivo

El entretenimiento no se limita al cuadrilátero. La Velada del Año 6 suma a su propuesta un cartel musical con artistas de talla internacional: Yandel, Juanes, Lucho RK & La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA serán los encargados de encender el escenario entre combates. Además, la producción ha adelantado la presencia de invitados sorpresa, posibles colaboraciones espontáneas y presentaciones inéditas que solo podrán verse en directo.

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Para quienes buscan una cobertura más exhaustiva, distintos portales especializados acompañarán la transmisión oficial con resúmenes, reacciones en redes sociales, entrevistas y análisis minuto a minuto. Esta oferta multiplataforma permite elegir entre ver el evento completo o seguir solo los highlights y momentos virales a través de clips en redes.

Recomendaciones para los peruanos

Accede unos minutos antes de las 12:00 p. m. a Twitch o YouTube para no perder ningún detalle del inicio.

Activa las notificaciones en los canales de Ibai Llanos para recibir alertas cuando comiencen los combates y las actuaciones musicales.

Interactúa en tiempo real usando los hashtags oficiales para compartir impresiones e ingresar en la conversación global que cada año genera la velada.

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos se consolida como el evento digital imprescindible de 2026, uniendo deporte, música y cultura online en un espectáculo sin precedentes. Desde Perú, la invitación está abierta: hoy, a las 12:00 p. m., toda la emoción podrá seguirse gratis y en vivo por Twitch y YouTube.

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Los artistas invitados para la Velada del Año VI (X)