Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Bolivia por fecha 3

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: así va Perú antes de enfrentar a Bolivia por fecha 3. Crédito: VisualesIA ScribNEws.

La Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 ingresará hoy, viernes 24 de julio, en su última jornada de la fase de grupos con gran parte del panorama definido. Brasil, Chile, Argentina y Colombia ya aseguraron su clasificación a las semifinales, por lo que la fecha final servirá para determinar las posiciones de cada zona y, en consecuencia, los cruces de la siguiente ronda.

En el Grupo A, Brasil y Chile ya sellaron su boleto entre las cuatro mejores selecciones del certamen, mientras que Argentina y Colombia hicieron lo propio en el Grupo B. Ahora, los equipos buscarán cerrar esta etapa como líderes de sus respectivas series para afrontar un cruce, en teoría, más favorable en las semifinales del torneo que se disputa en el Coliseo Eduardo Dibós.

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La selección peruana, por su parte, afrontará su último compromiso de la fase de grupos frente a Bolivia con la misión de disputar la definición del quinto y sexto lugar que otorgan plazas al Campeonato Sudamericano. El encuentro marcará el cierre de la participación de la ‘bicolor’ en esta instancia, mientras las demás selecciones definirán el orden de clasificación rumbo a la lucha por el título.

Partidos de hoy, viernes 24 de julio

Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 - Crédito: Captura.

Perú, fuera de las semifinales

La selección peruana quedó matemáticamente eliminada de la lucha por el título de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 luego de perder sus dos primeros compromisos de la fase de grupos. El equipo dirigido por Antonio Rizola no pudo hacer valer su condición de local en el Coliseo Eduardo Dibós y cayó en sets corridos tanto frente a Chile como ante Brasil, resultados que lo dejaron sin opciones de acceder a las semifinales.

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Más allá de las derrotas, la principal preocupación pasa por el rendimiento mostrado por la ‘bicolor’, que no consiguió adjudicarse un solo set en sus dos presentaciones. La escuadra nacional sufrió para sostener el ritmo de juego de sus rivales y evidenció las dificultades propias de un plantel sin sus principales figuras por lesión y rechazos al llamado.

Con el objetivo del título ya descartado, Perú buscará cerrar la fase de grupos con una victoria frente a Bolivia en la última jornada. Un triunfo no solo permitiría despedirse con mejores sensaciones ante su afición, sino también disputar posteriormente el encuentro por el quinto lugar. Finalizar entre el quinto y sexto puesto será clave, ya que ambas posiciones otorgan la clasificación al Campeonato Sudamericano de septiembre, torneo que además entregará puntos para el ranking continental.

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El cuadro peruano cayó 25-30 en el tercer set y las brasileñas se quedaron con el partido - Crédito: Latina.

Semifinalistas confirmados

La fase de grupos dejó definidos con anticipación a los cuatro equipos que pelearán por el título de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Brasil y Chile, en el Grupo A, junto con Argentina y Colombia, en el Grupo B, aseguraron su clasificación a las semifinales tras imponerse en sus dos primeros encuentros del certamen.

Aunque los boletos ya tienen dueño, la última fecha será determinante para establecer el orden de clasificación y, con ello, los cruces de la siguiente ronda. En el Grupo A, Brasil y Chile protagonizarán un duelo directo por el primer lugar de la serie, mientras que Argentina y Colombia harán lo propio en el Grupo B en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

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Todos los partidos se disputarán en el Coliseo Eduardo Dibós, escenario que ha albergado la totalidad del campeonato. Los ganadores de cada grupo enfrentarán a los segundos de la serie opuesta en las semifinales, por lo que terminar como líder podría representar un camino más favorable hacia la gran final. Con cuatro selecciones de gran nivel ya instaladas entre las mejores del torneo, la definición promete encuentros de alta intensidad en la recta decisiva de la competencia.

La selección argentina impuso su condición de favorita y derrotó por 3 sets a 1 a Venezuela y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: Latina TV.