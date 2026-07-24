Absalón Vásquez sufre dura caída antes de su juramentación como senador

Absalón Vásquez Villanueva protagonizó un inesperado incidente este jueves antes de jurar como senador para el periodo legislativo 2026-2031. El exministro de Agricultura sufrió una aparatosa caída cuando se dirigía al estrado para participar en la ceremonia de instalación del nuevo Congreso bicameral.
El hecho ocurrió mientras el político caminaba hacia la mesa principal para prestar juramento. En ese momento, no advirtió un pequeño escalón, tropezó y cayó al piso ante la mirada de los asistentes. De inmediato, varios senadores acudieron a auxiliarlo y lo ayudaron a incorporarse para que pudiera continuar con el acto protocolar sin mayores inconvenientes.
Tras recuperarse del incidente, Vásquez avanzó hasta la Mesa Preparatoria, presidida por el senador electo de Fuerza Popular, Miguel Torres, donde realizó el juramento correspondiente para asumir oficialmente el cargo.
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Durante su intervención, el flamante integrante de la Cámara de Senadores hizo una extensa invocación antes de comprometerse con sus funciones parlamentarias y recordó al expresidente Alberto Fujimori.
“Por Dios, la patria, por mi familia, por la memoria de mis señores padres y por la memoria del mejor presidente que ha tenido el Perú, Alberto Fujimori, sí juro”, expresó durante la ceremonia.
La escena se produjo en una de las primeras actividades oficiales del Congreso bicameral para el periodo 2026-2031, en el que los legisladores elegidos prestaron juramento para iniciar sus funciones.
Vásquez cuenta con una amplia trayectoria en la política nacional. Se desempeñó como ministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori desde el 6 de abril de 1992, tras el autogolpe de Estado, hasta el 3 de abril de 1996. Posteriormente, fue congresista de la República entre los años 2000 y 2001 por la alianza fujimorista Perú 2000.
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Asumió el escaño tras la renuncia de Rafael López Aliaga
La incorporación de Absalón Vásquez al Senado se produjo luego de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejara sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador para el periodo legislativo 2026-2031.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 1757-2026-JNE, luego de que el tribunal electoral evaluara la manifestación expresa del exalcalde, quien comunicó formalmente su decisión irrevocable de no juramentar ni incorporarse a la nueva cámara legislativa.
De acuerdo con el organismo electoral, esta determinación respondió a una interpretación sistemática del ordenamiento constitucional y legal ante un vacío normativo en la legislación vigente para este tipo de situaciones. El JNE explicó que el escenario excepcional obligó a aplicar el mecanismo correspondiente para garantizar la conformación del Senado conforme a los resultados de las Elecciones Generales de 2026.
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Como consecuencia de esa resolución, el máximo órgano electoral convocó oficialmente a Absalón Vásquez Villanueva para asumir el cargo de senador. La designación se realizó respetando el orden de prelación de la votación preferencial obtenida dentro de la lista de Renovación Popular.
El tribunal precisó que esta convocatoria constituye el procedimiento legal establecido para ejecutar la voluntad expresada por la ciudadanía en los últimos comicios, permitiendo completar la representación de dicha agrupación política en la nueva Cámara de Senadores. Con su juramentación, Vásquez quedó incorporado oficialmente al Parlamento para el periodo 2026-2031, aunque su ingreso estuvo marcado por la aparatosa caída que sufrió instantes antes de asumir el cargo.
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