Johanna San Miguel y Andrea Luna regresan a las tablas con ‘Corazón de Loba’ y suman a Yvonne Frayssinet como nueva integrante

La obra se desarrolla en un set televisivo, donde el verdadero drama ocurre fuera de las cámaras y entre bastidores.

Regresa la segunda entrega de 'Corazón de Loba’, una comedia que ha captado la atención del público por su mirada ácida al mundo del espectáculo y la colisión de egos en escena. Bajo la producción de DEA Teatro, esta nueva versión suma a la experimentada Yvonne Frayssinet al elenco principal, donde comparte escenario con Johanna San Miguel y Andrea Luna. Juntas, dan vida a una historia cargada de humor, rivalidad y crítica al universo de las telenovelas y el entretenimiento.

La trama se sitúa en el contexto de un casting para una gran producción internacional. Allí convergen tres personajes de generaciones diferentes, cada una con una visión propia del éxito y el reconocimiento. Yvonne Frayssinet, quien encarna a Blanca Luz, representa a una actriz de larga trayectoria, convencida de que el medio le ha dado la espalda y la ha relegado de los primeros planos que alguna vez ocupó. Su llegada aporta un aire de autoridad y experiencia, pero también una carga de resentimiento y necesidad de reivindicación.

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A su lado está Johanna San Miguel, en el papel de Emperatriz, una diva que enfrenta al universo por no haberle dado el reconocimiento que siente merecer. Su personaje se mueve entre la autoafirmación y la inconformidad, lanzando indirectas y reproches en un tono que transforma cada escena en un duelo de ingenio y sarcasmo. La tensión entre Frayssinet y San Miguel se convierte en uno de los motores de la historia, alimentando el humor negro que caracteriza a la obra.

El trío se completa con Andrea Luna, quien interpreta a Flavia, una influencer que ha logrado posicionarse en el ambiente gracias al respaldo de sus seguidores en redes sociales. Su personaje representa la nueva generación de figuras públicas, aquellas que construyen su carrera en el entorno digital y que, para sorpresa de las otras dos protagonistas, obtiene el papel más importante de su vida por su presencia mediática y no necesariamente por una trayectoria artística tradicional.

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El elenco de “Corazón de Loba” explora con humor las tensiones y los egos en los castings del mundo del espectáculo.

La dinámica entre las tres mujeres se transforma rápidamente cuando reciben la oportunidad de audicionar para un proyecto soñado. Lo que inicia como un casting convencional deriva en un combate desbordado, donde el ego, las frustraciones y las rivalidades emergen sin filtros. 'Corazón de Loba’ convierte el escenario en un ring emocional, explorando los límites de la ambición, la competencia y la sinceridad brutal que solo aparece cuando ya no queda nada por perder.

¿Dónde ver ‘Corazón de Loba’?

La puesta en escena, que se desarrolla en el Teatro Claretiano de San Miguel, utiliza un gran set de televisión como base, complementado con música en vivo y situaciones que llevan el disparate al extremo. El texto de Eduardo Adrianzén y la dirección general de David Carrillo logran articular un relato donde el drama y la comedia se entrelazan, homenajeando y parodiando al mismo tiempo los excesos del universo telenovelero latinoamericano.

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El humor ácido y feroz de la obra se apoya en la dirección artística de Pepe Corzo y la producción de Doris Espinoza, quienes han construido una atmósfera en la que los límites entre la ficción y la realidad del show business se desdibujan. Según los creadores, el verdadero espectáculo no ocurre frente a las cámaras, sino detrás del telón, donde los egos y las emociones se desatan sin control.

La temporada de 'Corazón de Loba’ abarca todos los fines de semana de julio y agosto, con funciones los viernes y sábados a las 8:30 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. El Teatro Claretiano se convierte así en el punto de encuentro para quienes buscan una propuesta diferente, que combina ironía, crítica social y un homenaje a las pasiones humanas que mueven el mundo del espectáculo.

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Yvonne Frayssinet, Johanna San Miguel y Andrea Luna representan tres generaciones de actrices enfrentadas en una competencia feroz.