Corte de luz, sábado 25 de julio: Pluz suspenderá el servicio en dos distritos de Lima y Callao

Personas transitan por una calle de Lima en la oscuridad debido a un corte de luz, con la iluminación proveniente de los faros de vehículos y las luces de emergencia. (Andina)

La empresa Pluz informó que este sábado 25 de julio de 2026 realizará un nuevo corte programado de energía eléctrica en sectores del Callao y Carabayllo, como parte de su plan de mantenimiento preventivo y mejora de la infraestructura eléctrica.

La suspensión del servicio será temporal y se ejecutará en horarios previamente establecidos. Según la distribuidora, estos trabajos buscan reforzar la red de distribución, optimizar la calidad del suministro y reducir el riesgo de interrupciones imprevistas en el servicio eléctrico.

Zonas y horarios del corte de luz este sábado 25 de julio

Callao

Horario: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Asociación Rinconada de Pando: manzanas A, B, C, D, E, F, R, S y S1.

Asentamiento Humano Lomas de Pando: manzanas A y B.

Asociación de Vivienda San Marcos: manzana R.

Carabayllo

Horario: 9:00 a. m. – 6:00 p. m.

Asociación de Vivienda San Pedro Torre Blanca: manzanas A, B y C.

Asociación Biohuerto Torre Blanca Alta: manzanas A, B, C, D y E.

Asociación Agropecuaria Torreblanca Alta: manzanas B, C, D y E.

Asociación de Propietarios Brisas de Naranjal II Etapa: manzana C.

Asociación Los Portales Pampa San Antonio Punchauca, Parcela 19: manzana C.

¿Por qué se realizará el corte de luz?

Un paisaje urbano nocturno de Lima muestra edificios residenciales con y sin iluminación, lo que indica un corte de energía en algunas zonas de la ciudad. (Andina)

Pluz explicó que las interrupciones programadas forman parte de labores técnicas orientadas al mantenimiento de las redes eléctricas. Estas acciones incluyen la renovación de equipos, inspección de instalaciones y mejoras en la infraestructura para garantizar un servicio más seguro, estable y continuo para los usuarios.

PUBLICIDAD

Ante ello, la empresa recomendó a los vecinos tomar las previsiones necesarias, como desconectar los equipos eléctricos antes del inicio del corte, cargar con anticipación celulares y otros dispositivos, mantener cerrados los refrigeradores para conservar los alimentos y evitar el uso de ascensores durante el horario de suspensión del servicio.

Recomendaciones ante un corte de luz programado

Ante una interrupción programada del servicio eléctrico, Pluz recomienda que los usuarios tomen algunas medidas preventivas para evitar inconvenientes y proteger sus equipos. Estas acciones también ayudan a reducir riesgos durante el tiempo que dure la suspensión del suministro.

Se aconseja desconectar los electrodomésticos y aparatos electrónicos antes del inicio del corte para prevenir daños por posibles variaciones de voltaje cuando se restablezca la energía. Asimismo, es importante cargar con anticipación celulares, laptops y otros dispositivos, mantener cerrados el refrigerador y la congeladora para conservar los alimentos por más tiempo y contar con linternas o luces de emergencia, evitando el uso de velas para disminuir el riesgo de incendios. Si el corte coincide con horarios de desplazamiento, también se recomienda no utilizar ascensores durante el periodo de suspensión del servicio y planificar con anticipación cualquier actividad que dependa del suministro eléctrico.

PUBLICIDAD

¿Cómo ver mi recibo de Pluz?

Los clientes de Pluz pueden consultar su recibo de luz de forma virtual a través de la plataforma Mi Pluz o desde la aplicación móvil de la empresa. Para acceder, solo deben registrarse con sus datos e iniciar sesión en la oficina virtual, donde podrán revisar el monto pendiente, la fecha de vencimiento, el historial de consumo y descargar el recibo digital cuando esté disponible. También es posible consultar el último recibo ingresando el número de suministro desde la sección de servicios en línea.

Además de visualizar el recibo, la plataforma permite realizar el pago en línea con tarjeta de crédito, débito o Yape, afiliarse al recibo digital y acceder a otros trámites relacionados con el servicio eléctrico. En caso de no recordar el número de cliente o suministro, Pluz ofrece un buscador dentro de su portal para recuperarlo y completar la consulta o el pago sin necesidad de acudir a una oficina presencial.

PUBLICIDAD